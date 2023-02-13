«Хватит, нужно остановить эту гражданскую войну!»

13 февраля в Минске прошло последнее судебное заседание перед вынесением приговора нобелевскому лауреату Алесю Беляцкому и его коллегам из правозащитного центра «Вясна» Валентину Стефановичу и Владимиру Лабковичу. «Суд будет долгим, до весны», — писал в начале января Валентин Стефанович. 283 тома по 300 страниц каждый — могло быть и до лета. Но рассматривали дело в ускоренном темпе и до весны не дотянули. Зато приговор огласят уже весной — 3 марта в 12 часов. Прокурор потребовал 12 лет лишения свободы для Алеся Беляцкого, 11 лет для Валентина Стефановича и 9 лет для Владимира Лабковича. Их обвиняют в контрабанде (статья 228 УК Беларуси). По версии обвинения, правозащитники ввозили в Беларусь деньги из Литвы — поэтапно, разрешенными к ввозу без декларирования суммами, а потом использовали их для оплаты административных штрафов участников протестов, оплаты услуг адвокатов и питания в центре изоляции правонарушителей. То есть ввозили разрешенные законом суммы и тратили на правозащитную деятельность, на помощь жертвам преследования. 10 февраля в суде выступали адвокаты обвиняемых, а сегодня правозащитники сами выступили с последним словом. Владимир Лабкович был краток и благодарил свою семью. Валентин Стефанович говорил, что бессмысленно надеяться на прекращение деятельности «Вясны»: «Мы подготовили себе замену. Пришли новые поколения белорусских правозащитников, которые продолжают нашу работу. А естественный ход жизни не остановить, и за зимой обязательно придет весна». Или он сказал «Вясна»?.. Неизвестно. Последнее слово нобелевского лауреата Алеся Беляцкого мы приводим полностью.

Уголовное дело против нас — правозащитников «Вясны» — политически мотивировано. Вся эта эпопея на 284 тома, сотни обысков и допросов по всей стране не имеют ничего общего с предварительным следствием. Плюс политический подтекст — а за ним не было и справедливого судебного разбирательства. Полтора года длилось расследование так называемого уголовного дела. Из четырех адвокатов, которые на разных этапах защищали меня, один из них — Виталий Брагинец — оказался в тюрьме и был лишен свободы на восемь лет, еще двое были лишены лицензии в течение последних месяцев, и только одна дошла до финиша. Такое беспрецедентное давление на адвокатов показывает, в каких тяжелых и опасных условиях им приходится защищать своих клиентов.

Когда мы ознакомились с некоторыми томами так называемого уголовного дела, стало очевидно, что следствие выполняло поставленную перед ними задачу: лишить правозащитников «Вясны» свободы

любой ценой, уничтожить «Вясну» и остановить нашу работу. Так можно объяснить неожиданное изменение обвинения с «неуплаты налогов» (оно существовало фактически 13 месяцев, фактически со дня нашего задержания) на «контрабанду» «организованной преступной группировкой», которую сделали из «Вясны». Очевидно, что власти нарушают взятые на себя международные обязательства в сфере защиты правозащитников в рамках объединенных соглашений ООН и ОБСЕ. Отдельно следует отметить крайне негативную субъективную оценку правозащитников «Вясны» в ходе предварительного расследования со стороны государственных СМИ: различных телеканалов и газеты «Беларусь сегодня», учредителем которой является Администрация президента. Так, уже в сентябре прошлого года в текстах утверждалось, что «правозащитники распространяли экстремистские материалы, а также финансировали протесты». Отдельно выброс разных сплетен, вранья, лжи был сделан за последнюю неделю, это все активно демонстрировалось и показывалось по государственным телеканалам, где нас обвиняли в разных грехах, до которых не додумалось даже следствие и прокуратура. Мне тут видится нарушение презумпции невиновности, прямое давление на суд: ведь нас еще не осудили, но государственные средства массовой информации уже называют нас преступниками.

Чрезвычайная сложилась ситуация с языком в суде: обвинение и суд категорически отказались говорить по-белорусски, несмотря на то, что я как обвиняемый являюсь белорусскоязычным в жизни человеком. Я разговариваю, пишу, думаю на белорусском языке. Напоминаю, что белорусский язык является государственным языком, и вы, как государственные чиновники, должны знать два государственных языка, в том числе и белорусский, а не «пыкать» и «бэкать». Поэтому вы обязаны говорить, соответственно, с белорусскоязычными гражданами по-белорусски. Например так, как это предусматривает Закон «Об обращениях граждан»: если ты пишешь на белорусском, то любое чиновничье ведомство отвечает тебе на белорусском языке. Тем самым меня поставили в неравное положение со стороной обвинения. Мне не дали возможности основательно и подробно объяснить свою позицию, оспаривать несправедливое бессмысленное обвинение. Обвинение и суд практически отказались от допроса, от вопросов, которые их интересовали в ходе процесса и моего допроса. Складывается впечатление, что ни прокуратуру, ни суд вообще не интересует правда, для них все было понятно с самого начала еще до суда. Напоминаю, что ни прокуратура, ни суд так и не дали мне возможности ознакомиться со всеми 284 томами так называемого уголовного дела.

О политической подоплеке этого уголовного дела против правозащитников «Вясны» свидетельствует и общая ситуация в стране, пропитанная массовыми репрессиями и тотальными нарушениями прав человека, которые обрушились на общество во время и после избирательной кампании в 2020 году. Вместо того чтобы услышать голос народа, в Беларусь пришла более сильная реакция. Очевидно, политическим решением властей было разгромить и уничтожить гражданское общество Беларуси. Под катком репрессий оказались независимые журналисты и блогеры, самостоятельные аналитики и политологи, профсоюзные активисты из независимых профсоюзов, лидеры и активисты политических партий и движений, активисты избирательных штабов кандидатов в президенты, как и сами кандидаты в президенты, деятели белорусской культуры, писатели, музыканты, художники, преподаватели и студенты, спортсмены, рядовые участники мирных протестов, да и просто случайные люди. В стране сегодня полторы тысячи политических заключенных. Сотни за последние два с половиной года уже прошли через тюрьмы и после наказания вышли на свободу. Десятки тысяч мирных активистов были арестованы и осуждены за это время по административным делам. Ничего удивительного, что в это время, когда в Беларуси полетели в тартарары права человека, и правозащитники тоже оказались в тюрьме.

Политзаключенные Марфа Рабкова, Андрей Чепюк, Леонид Судаленко, Татьяна Ласица. Фото: Правозащитный центр «Вясна»

Это координаторка Волонтерской службы «Вясны» Марфа Рабкова, волонтер Андрей Чепюк, гомельский правозащитник Леонид Судаленко, волонтерка Татьяна Ласица и другие волонтеры, которые помогали жертвам массовых репрессий.

Репрессии в стране продолжаются и сегодня. Об этом свидетельствуют все новые и новые политические заключенные, которые появляются в СИЗО.

Так, недавно была арестована правозащитница Наста Лойка. Чередой идут судебные процессы по политически мотивированным уголовным делам. Невероятный, невообразимый и невиданный доселе уровень репрессий, всевозможного давления на общество со стороны властей! В нашей истории такое было только в царские и сталинские мрачные годы вплоть до смерти Сталина в 53-м году. В начале 80-х годов, когда в СССР был пик борьбы с диссидентами, правозащитниками, активистами национальных и религиозных движений, политзаключенных было около трех тысяч на всю огромную советскую империю, в которой жило 250 миллионов человек. А сейчас на одну Беларусь — полторы тысячи политзаключенных. Я убежден, что курс, взятый властями на тотальный контроль общества и жестокое подавление инакомыслия, полный отказ от плюрализма мыслей, переустройство государственного строя по образцу тоталитарного общества а-ля «Советский союз 70-х годов», абсолютно бесперспективен. Мир идет вперед — в постиндустриальную эпоху.

Уже выросло новое поколение и миллионы белорусов, у которых отличающиеся от еще той советской эпохи цивилизационные ценности.

Они не хотят жить в советской казарме. Для них мало корки хлеба, политой водой и посыпанной сахаром, или жареного сала. Они хотят и требуют, чтобы их голос был услышан, учтен и посчитан. Они хотят жить в экономически развитой демократической и независимой Беларуси. События 2020 года, массовые протесты против фальсификаций результатов выборов, против нарушений прав человека четко показали ситуацию лучше любой социологии. Для многих эти события были неожиданностью, а для властей — неприятным сюрпризом. Следует признать, что общество и люди в стране сильно разделены биологически, ценностно, ментально, но тем, кто живет в обществе, видно, что этот раздел идет по возрасту, по месту проживания, по уровню образования, хотя ничего удивительного и уникального в этом нет. По всему миру общества неоднородны. Они включают в себя разных людей разных взглядов, их интересы представляют политические партии, а действительно справедливые выборы дают возможность относиться с более-менее определенным доверием ко власти. Разделение белорусского общества не фатально. С ним и общество, и государство могут жить, но его существование следует ясно осознавать, а не зажмуривать глаза и не строить себе уютный мир так, как кому-то хотелось бы.

Миллионы белорусов думают и рассуждают, наконец живут вот так, а миллионы — по-другому. И не так важно, кого сегодня больше. И одних, и других миллионы. Важно понять, что такое внутреннее разделение общества надолго. И с этим разделением нам всем — всему белорусскому обществу вне зависимости от наших взглядов и убеждений — придется еще долго жить. В этой ситуации курс на конфронтацию, когда одна часть — силовые структуры, спецслужбы, прокуратура, следственный аппарат, суды — давит и душит вторую, опасен и бесперспективен. Он ведет в никуда. История стран Латинской Америки XX века: Чили, Аргентина, Гаити и других стран — тому подтверждение. Хунты Банановой республики, диктатуры не имеют перспективы для длинной жизни и развития. Исход такой политики нетерпимости, конфронтации и полного отказа от политического плюрализма — это постоянный общественно-политический, социальный, экономический кризисы, массовая миграция. Все это туго завязано между собой. Ситуация полномасштабного кризиса в государстве очень опасна для суверенитета Беларуси. Перед нами огромные геополитические вызовы — страна зашла в тупик. Как говорили наши предки: «Той самы нерат, з якога ні ўзад, ні ўперад». Единственным возможным выходом из всестороннего кризиса, в котором оказалась Беларусь, видится постоянный долгосрочный поиск консенсуса, равновесия в обществе с учетом интересов различных слоев общества. Ради сохранения Беларуси как государства, ради будущего нашего народа, нам всем, а прежде всего — властям, следует проявить мудрость и дальновидность. Я вспоминаю наш призыв, правозащитного центра «Вясна», перед выборами 2020 года, который был опубликован на нашем сайте и в других средствах массовой информации. В нем мы призывали власти не применять насилие против мирных демонстрантов. Применили — и чем это закончилось?

Нужно начать широкий общественный диалог, направленный на национальное примирение, как бы тяжело ни казалось пойти на это. Предпосылкой такого диалога должно быть освобождение всех политических заключенных, проведение широкомасштабной амнистии, прекращение репрессий, так как нет смысла в амнистии, если одной рукой людей освобождают, а другой продолжают сажать. В таком диалоге должны принять участие как представители властей, так и представители широкой общественности, политических партий и движений, те, кто сейчас находятся в тюрьмах и те, кто спасается от репрессий и вынуждены были уехать за границу. Это реальное предложение, только бы было желание и политическая воля. Общественно-политический кризис в Беларуси не уникален. Вот прямо сейчас выходом из подобных кризисов занимаются другие страны в разных уголках мира. Власти и общественность в Казахстане, в Венесуэле и даже в Иране. Следует четко осознать, что лучше тяжелые переговоры и постепенный выход из кризиса, чем безжалостное противостояние, которое может привести к очень серьезным последствиям: к бедности и нищете, к насилию и несправедливости, которые опустошат Беларусь. Если мы думаем про Беларусь как про нашу общую для всех белорусских граждан Родину, в которой несмотря на разные политические взгляды и геополитические предпочтения, есть место всем; если мы не хотим погрузить страну в нищету; если мы не хотим допустить массовый вынужденный выезд белорусов в мир за лучшей долей; если мы хотим получить шанс на экономическое, социальное, общественно-политическое, экологическое развитие нашего народа, — мы должны начать этот общественный диалог. Хватит, нужно остановить эту гражданскую войну! Я надеюсь, меня услышат.