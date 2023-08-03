Ваша честь, я в тюрьме уже более двух лет. Всё это время одним из главных моих занятий тут является чтение. Уже тут, в Карелии, мне попалась книга Махатмы Ганди «Моя вера». Думаю, призвать прислушаться к словам этого человека можно людей любых взглядов. Даже президент России Владимир Путин цитирует его долгие годы и всегда отзывается о Ганди с неизменным уважением.

Всю свою жизнь Ганди призывал с любовью, заботой и уважением относиться к окружающим. Помогать и сострадать даже совсем посторонним людям, не использовать насилие и противиться унижениям и угнетениям, чем бы они ни обосновывались. Не только призывал, но и своим примером эти принципы воплощал в жизнь.

Не могу сказать, что также высокодуховен, как уважаемый Махатма. Но возьму на себя смелость назвать себя его единомышленником. Даже в тех постах, что следствие вменило мне, речь идет о помощи, солидарности, стремлении сделать жизнь обычных людей лучше. Именно этого сейчас не хватает. Именно за стремление сделать жизнь людей лучше я в тюрьме.

От внешнего мира я надежно изолирован: по радио — только музыка, по ТВ — только боевики и клипы. Выписываю газеты, но то, что встречаю в них, — это постоянные обвинения, угрозы, новые запреты и ограничения. Всё это обосновывается якобы заботой об общем благе и безопасности. Я не думаю, что люди искренне считают, что всё это делается ради их блага. Жить в России в последние годы стало существенно сложнее и не только в материальном плане. Атмосфера недоверия, страха и неуверенности в завтрашнем дне проникает даже через окружающие меня пять рядов колючей проволоки.

Ганди проповедовал любовь, ахимсу — так индийцы называют ненасилие. И именно этого нам очень не хватает. Сейчас это не в моде. Но я уверен: за этим — будущее. Страна, полная любви, по определению будет самой сильной, люди будут стремиться в нее и будут в ней счастливы. И это сильнее любого, самого грозного оружия. Сейчас за стремление к любви и миру дают сроки, но я уверен: будет и иначе. Меня осудили за то, что я говорил правду, за то, что хотел, чтобы у нас было правовое государство для людей.