История с козырей

Российское полицейское управление — это вам не Скотленд-Ярд. Создать полицейский эпос на русском материале с таким неотразимо интеллектуальным следаком-сыскарем, что и артиста, адекватного Фандорину, не подберешь, — результат писательского озарения Акунина и безмерного обаяния его пера. Не любим мы родную полицию, особенно выродившуюся сто лет назад в ментов, мусоров, легавых и прочих волков позорных. Поэтому тупо перенести тот же «Азазель» в современность было бы, конечно, затеей неудачной. Российский мент разлива 21-го века — фигура безнадежная. Куда лучше нам удаются маньяки. Сейчас вроде предпринята очередная попытка выпустить на арену крутого и толкового мента, влив в персонажа свежую кровь Ивана Янковского-внука («Фишер»), — но пока шо-то, как говорит этот ростовский Холмс, получается вяловато. С другой стороны, снова-здорово экранизировать Фандорина в декорациях СПб-19 совсем уж бессмысленно. И вот «в наше непростое время», когда непонятно, где, кроме СИЗО, взять героя, за которого бы не было стыдно, чтобы сериал, не теряя в актуальности, не оказался жертвой протестных доносов так называемых телезрителей. Ну, короче, чтобы все были сыты и целы, — авторы обратились к почтенной и вполне продуктивной идее альтернативной истории.

Обаятельный юный сыщик тут даже немного факультативен, как и сам детективный сюжет. Гораздо интереснее задача показать «а что было бы, если бы».

Василий Аксёнов сорок лет назад придумал свой остров счастливой альтернативы. Но у него был лишь остров, который погубила идея Общей Судьбы. У сценаристов братьев Никиты и Сергея Поповых (при участии самого Акунина) и режиссера Нурбека Эгена — одна сплошная Общая Судьба. Эта судьба — поражение революции, бегство Ленина, укрепление монархии и, соответственно, империи, и Николай III у власти. О, если бы. О масштабе и могуществе такой державы даже подумать страшно. Какая там Америка? Какая Европа? Весь коллективный Запад был бы у России, как золотая рыбка, на посылках, потому что великая, могучая, богатая, мирная, интеллектуальная Россия не допустила бы никакой Второй мировой войны, как, впрочем, и Первой. Мама дорогая, никакого Сталина, никаких лагерей, никакой эмиграции, расцвет демократии (парламентская монархия), науки, техники, философии, культуры, образования, медицины, торговли, строительства, искусства и секса. Разумеется, эти мысли и перспективы, от которых дух захватывает, не покидают при просмотре новой экранизации «Фандорин. Азазель». 2023 год, столица Российской империи Петроград. Милый, милый Августин, неформальный государь в кроссовках, драных шортах и толстовке. Забавно, что в роли этого Николая номер три — красавчик Максим Матвеев, который в 2017-м озвучивал Ларса Айдингера, немецкого актера, за каким-то чертом приглашенного Алексеем Учителем на роль императора в «Матильде». Вероятно, затем, чтоб уж ни у кого не оставалось иллюзий на счет той ослепительной лажи и порнухи. Я тогда написала, что почему бы Матвееву самому было не сыграть Николая, уж небось бы вышло как минимум не хуже, да и экономия на гонораре прямая. И вот, как я и мечтала, сыграл. Хотя и не II, а III, но кто считает. Забавно также, что в роли премьер-министра Дмитрия Анат… пардон, Андреевича Орлова — Евгений Стычкин, не только отличный, но и самый…эээ… компактный российский актер.

Кадр из сериала «Фандорин. Азазель»

Вообще там много забавного, в этом новейшем «Азазеле». Забавно, что к Летнему саду герои идут по улице императора Хирохито — видать, Вторая мировая если и была, то быстро кончилась всеобщей дружбой. Забавно, что аквабус причаливает к пристаням «Белогвардейская» и «Проспект Ольги Великой». Забавно, что бухой император, надравшись с горя в ночном клубе, чешет по абсолютно пустому Петрограду белой ночью без охраны… но дудки. «Государь направляется туда-то, перекрыть ближайшие переулки в радиусе 500 метров», — струит рация в ночной эфир. Забавно, что, по светским слухам, в Аргентине за деньги ходят в мавзолей любоваться на мумию Ленина. Вообще бегство Ульянова именно в Аргентину как рифма с нацистскими селебрити мне нравится. Хотя вряд ли это намек, что идеолог коммунизма в России одновременно являлся и идеологом фашизма. Но идея неплохая. Забавно, что в Петрограде вовсю отрывается правнук Ильича Виктор Ульянов (Евгений Сёрзин), художник-акционист, чья арт-коммуна носит заносчивое название «Ком в горле» (надо понимать, у государя). Тень демонического Петра Павленского тут, само собой, витает. Хотя Ульянов не прибивает мошонку к асфальту Дворцовой площади, а только режет себе лезвием морду. Зато его «Ком в горле» иронически (а как еще?) повторяет акцию группы «Война»: на разведенном мосту «коммунары» рисуют гигантский глаз, плачущий кровавыми «слезами империи». Хотя, конечно, встающий на Литейном мосту фаллос был смешнее. Неслабо выступили борцы с режимом и на торжественном открытии фонтанов в Петергофе, когда вся роскошная фонтанная симфония по безмятежной отмашке императора вдруг грянула — «кровью». Но не ради этих и многих других остроумных забав снимался сериал по сценарию, утвержденному с 12-й попытки.

Конечно, это хорошо (или не очень) закамуфлированное высказывание о России, которую мы потеряли. И почему. И о том, что же дальше.

И вот тут мы вообще должны забыть о Фандорине, который (несмотря на очень симпатичного и трогательного вчерашнего дебютанта Владислава Тирона с его по-щенячьи доверчивыми и честными глазами) в фильме играет роль лишь соединительной ткани.

Кадр из сериала «Фандорин. Азазель»

На самом деле, разбросав по всему сериалу всяческие смешные маячки, призванные смоделировать российскую монархию XXI века со всеми ее немыслимыми гаджетами, никакой вожделенной мощи и процветания страны в параллельной вселенной нам не показали. И, подозреваю, не потому, что фантазии не хватило. Интеллектуал, ставший экспертом в исторической науке, Григорий Чхартишвили не мог не внести свою лепту футуролога в концепцию сценария. России предложены райски благоприятные условия игры, о которых все мы талдычим уже сто лет: а вот кабы не Октябрьский переворот, да кабы не репрессии, да кабы не война… Окей, получите-распишитесь. Картина маслом. Конфликт на Ближнем Востоке, собственно, революция в пограничном государстве.

Дядя императора — генерал Михаил Романов — требует ввода войск. Умный премьер бьется за соблюдение суверенитета. Тряпка-государь, лабораторно чистый экземпляр, извините, «пиздострадальца», вообще ни о чем не печется,

кроме как о свидании со своей «фам фаталь» певицей Амалией (его легко понять, давно в нашем кино не было женщин такой сокрушительной манкости, как сербка Милена Радулович). Николай Павлович в безумии своей страсти доходит до того, что покидает государственный совет исключительной важности, на котором решается, в конечном счете, судьба империи, ради нескольких часов любви с Амалией, коварной, как кошка.

Кадр из сериала «Фандорин. Азазель»

В сухом остатке. Император впопыхах берет с генерала слово, что российское вмешательство ограничится гуманитарной помощью. Незамедлительно — по телевизору ставшие привычными за этот год кадры бомбежек и горящих зданий. Михаил Романов утверждает, что это провокация (боже, как знакомо). Государь, огорченный (так как гнева он испытывать в принципе не может), отправляет дядю в отставку. Маленький, но мудрый Премьер, как строгий гувернер, делает царю выволочку в том смысле, что вы — не частное лицо, вы в ответе за империю, за миллионы людей. И тут же сообщает, что обе наличные партии государства, монархисты и государственники, готовы объединиться против него, Николая Романова. «Я уважаю вас, Николай Палыч, но это революция». С выводами Дмитрия Андреевича Орлова трудно не согласиться. Счастье еще, если революция будет буржуазной. Арт-группа Виктора Ульянова называет себя «Ком в горле». Абсолютизация своей роли свойственна русскому искусству, в частности, актуальному. На самом деле комом в горле России, и об этом сериал «Азазель», был и остается дисбаланс между властью и народом. Нет тут никакого народа. Нет никаких его великих свершений при том, что на руках у всех — по четыре главных козыря. Зря, что ли, игра и везение в ней — столь важная деталь как всей фандоринской саги, так и ее завязки — «Азазеля»? Зря, что ли, этот вроде как пустой эпизод с гусаром Зуровым — замечательным Артёмом Быстровым — и русской рулеткой? Даже старейшая демократия — Британия — развивалась в том дискурсе, который предлагала личность. Королева ровно так же не могла править без Черчилля, как и Черчилль без королевы. И оба они понимали (это главное), что должны опираться на народ (и служить ему!). В России личность у власти решала всё. И, как сказано (не совсем в шутку) в одном фильме про подростков: России не везло на царей. Мягкий, человечный, страдающий, добрый вымечтанный Николай III — ничем не лучше предыдущих, в том числе Ленина и Сталина, в том числе — Путина. Именно потому, что все они — частные люди. Маленькие частные люди со своими маленькими амбициями и страстями. От которых происходят глобальные беды. Трагедия ныне канонизированного Николая II и его семьи случилась оттого, что Николай Александрович был маленьким частным человеком. Дисбаланс власти и народа в России заключался в том, что российская власть усвоила формулу «государство — это я», не поняв ее главного смысла: Я — ЭТО ГОСУДАРСТВО. Нет никакого «Я». Есть государство и образующий его народ. А царь, президент, премьер, фюрер, банановый диктатор — инструмент, термометр, камертон, сейсмограф, чья роль — отслеживать состояние здоровья, физического и психического, народа и государства. Гениальная фраза: я вас уважаю, но это революция.

Технологические достижения ничего не значат, если личность государя из поколения в поколение мельчает до мышей.