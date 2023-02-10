Россия объявила о сокращении в марте добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки

Россия в марте планирует сократить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, его слова приводит ТАСС.

«На сегодняшний день мы полностью реализовываем весь объем производимой нефти, однако, как и было заявлено раньше, мы не будем продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов "ценового потолка". В связи с этим Россия в марте добровольно сократит добычу на 500 тыс. баррелей в сутки», — сказал Новак.

Вице-премьер считает, что данное решение «будет способствовать восстановлению рыночных отношений».

В то же время он отметил, что механизм «ценового потолка» может не только привести к снижению инвестиций в нефтяном секторе и дефициту нефти. Также, по его словам, дефицит может распространиться на другие сектора экономики.