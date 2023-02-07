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ЕС: потолок цен не будет распространяться на нефтепродукты, произведенные из российской нефти в третьих странах

Эмбарго Евросоюза (ЕС) на нефтепродукты из России и потолок цен на них не будут действовать, если эти нефтепродукты произведены из российской нефти в третьих странах. Такое пояснение к введенным ограничения опубликовано на сайте Европейской комиссии, обратил внимание РБК.

Потолок цен также не будет действовать при смешивании российских нефтепродуктов и продукции из других стран, сказано в документе. Как отмечает РБК, это значит, что такие нефтепродукты можно будет продавать без учета ценовых ограничений, а европейские провайдеры смогут свободно оказывать услуги по их страхованию и транспортировке.

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Ранее Минфин США сообщал, что российские нефтепродукты не будут подпадать под потолок цен, если пройдут «существенную переработку» на территории другой страны.

Под «существенной переработкой» подразумеваются дистилляция, методы термической переработки, каталитический крекинг, гидроочистка, алкалирование и другие способы обработки энергоресурсов.

С 5 декабря в силу вступил введенный Евросоюзом потолок цен на российскую нефть ($60 за баррель). Через месяц, 5 февраля, начали действовать аналогичные санкции ЕС, но в отношении нефтепродуктов ($100 за баррель для светлых нефтепродуктов, включая дизтопливо и бензин, и $40 — для темных).

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