ЕС: потолок цен не будет распространяться на нефтепродукты, произведенные из российской нефти в третьих странах

Эмбарго Евросоюза (ЕС) на нефтепродукты из России и потолок цен на них не будут действовать, если эти нефтепродукты произведены из российской нефти в третьих странах. Такое пояснение к введенным ограничения опубликовано на сайте Европейской комиссии, обратил внимание РБК.

Потолок цен также не будет действовать при смешивании российских нефтепродуктов и продукции из других стран, сказано в документе. Как отмечает РБК, это значит, что такие нефтепродукты можно будет продавать без учета ценовых ограничений, а европейские провайдеры смогут свободно оказывать услуги по их страхованию и транспортировке.