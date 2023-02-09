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СК задержал двух человек по делу о взрыве газа в жилом доме Новосибирска

Следователи задержали двух жителей Омской области по делу о взрыве газа в жилом доме Новосибирска. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

Речь идет о 45-летней женщине и 25-летнем мужчине. Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК).

По данным следствия, несколько дней назад подозреваемые, представившись сотрудниками газовой компании, провели обслуживание газовых плит в нескольких квартирах дома на улице Линейной в Новосибирске.

Взрыв газа в одном из пятиэтажных домов на этой улице произошел ранее сегодня. В результате погибли по крайней мере семь человек, включая двухлетнего ребенка.

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Два дня назад, 7 февраля, в Тульской области из-за взрыва газа обрушился подъезд жилого дома.

По последним данным, погибли восемь человек. Семерых человек живыми вытащили из-под завалов. Трое пострадавших еще остаются в больнице: двое их них находятся в состоянии средней степени тяжести, состояние третьего оценивается как тяжелое.

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