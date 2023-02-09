В Новосибирске из-за взрыва газа частично обрушилась пятиэтажка. Погибли два человека

В Новосибирске в пятиэтажном жилом доме на улице Литейная произошел взрыв газа. По предварительным данным, два человека погибли, сообщает ТАСС.

«По последним данным, два человека погибли», — сказал собеседник агентства в медицинских службах.

Также ТАСС сообщает о восьми пострадавших. Местное издание NGS пишет, что пострадали 11 человек.

На место взрыва приехал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«На месте обрушения продолжаются работы по разбору завалов и поиску пострадавших. Теперь все зависит от работы спасателей и медиков. Сил и техники на месте достаточно», — написал он в своем телеграм-канале.

Всего в спасательной операции задействовано 473 человека и 131 единица техники, рассказали в МЧС.