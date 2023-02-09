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В Новосибирске из-за взрыва газа частично обрушилась пятиэтажка. Погибли два человека

В Новосибирске в пятиэтажном жилом доме на улице Литейная произошел взрыв газа. По предварительным данным, два человека погибли, сообщает ТАСС.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

«По последним данным, два человека погибли», — сказал собеседник агентства в медицинских службах.

Также ТАСС сообщает о восьми пострадавших. Местное издание NGS пишет, что пострадали 11 человек.

На место взрыва приехал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«На месте обрушения продолжаются работы по разбору завалов и поиску пострадавших. Теперь все зависит от работы спасателей и медиков. Сил и техники на месте достаточно», — написал он в своем телеграм-канале.

Всего в спасательной операции задействовано 473 человека и 131 единица техники, рассказали в МЧС.

В доме, в котором произошел взрыв газа, зарегистрированы 118 человек, в том числе 22 ребенка.

На месте ЧП работает оперативный штаб, развернут пункт временного размещения.

«В настоящее время эвакуация людей завершена, в пункте временного размещения находятся 40 человек, более 80 уехали к родственникам и знакомым», — пишет ТАСС.

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7 февраля в Тульской области из-за взрыва газа обрушился подъезд жилого дома.

По последним данным, погибли восемь человек. Семерых человек живыми вытащили из-под завалов. Трое пострадавших еще остаются в больнице: двое их них находятся в состоянии средней степени тяжести, состояние третьего оценивается как тяжелое.

Всего были разрушены 20 квартир. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК).

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