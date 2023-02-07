В Тульской области из-за взрыва газа обрушился подъезд жилого дома. Четыре человека погибли

В городе Ефремов Тульской области в результате взрыва газа в жилом доме погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

Фото: «Подслушано Ефремов»

Из-за взрыва газа обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома.



«Четыре человека погибли, пятеро спасены и двое остаются под завалами после обрушения в жилом доме в Тульской области», — сказал собеседник агентства. Жильцов дома эвакуировали, для них организовали пункт временного размещения.

Фото: «Подслушано Ефремов»

«По поручению прокурора Тульской области организовано проведение проверки по факту обрушения части дома в г. Ефремове из-за взрыва бытового газа»,— сообщила прокуратура Тульской области.