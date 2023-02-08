logo
НовостиОбщество

В Тульской области нашли тело шестого погибшего после взрыва газа в жилом доме

Количество погибших при взрыве газа в жилом пятиэтажном доме в городе Ефремов в Тульской области возросло до шести. Тело еще одного погибшего нашли в завалах, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Взрыв произошел накануне, 7 февраля. В результате обрушился весь первый подъезд, разрушены оказались 20 квартир. Жильцов дома эвакуировали, для них организовали пункт временного размещения.

Фото: МЧС России

Фото: МЧС России

Семерых человек живыми вытащили из-под завалов. Трое пострадавших еще остаются в больнице: двое их них находятся в состоянии средней степени тяжести, состояние третьего оценивается как тяжелое.

Спасатели еще продолжают разбирать завалы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК).

shareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
Мы используем файлы cookie.
Политика конфиденциальности.
close

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров.

Поиск...
Стать другом
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon