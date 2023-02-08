В Тульской области нашли тело шестого погибшего после взрыва газа в жилом доме

Количество погибших при взрыве газа в жилом пятиэтажном доме в городе Ефремов в Тульской области возросло до шести. Тело еще одного погибшего нашли в завалах, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Взрыв произошел накануне, 7 февраля. В результате обрушился весь первый подъезд, разрушены оказались 20 квартир. Жильцов дома эвакуировали, для них организовали пункт временного размещения.