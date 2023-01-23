Тайна банкира Киреева

Денис Киреев. Фото: Twitter

В начале марта 2022 года сотрудники СБУ убили в Киеве банкира Дениса Киреева, участника переговоров в Минске. Его пригласили на встречу с главой контрразведки СБУ Александром Покладом. Сотрудники СБУ выволокли из его машины, когда он на эту встречу ехал, пересадили в минивэн, застрелили и выбросили тело на обочину. История эта вызвала понятное потрясение — тем более что параллельно ходили слухи об отравлении другого участника переговоров, Романа Абрамовича, — но до поры до времени не всплывала. Однако на днях WSJ опубликовала статью о Денисе Кирееве, которая базировалась в основном на рассказе главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова. Материал для статьи был собран еще в мае. В этой статье — а также в интервью «Свободе», которое глава ГУР дал сразу после ее выхода, — Буданов сообщил, что Киреев был его агентом и выдающимся разведчиком, и что именно он передал в Киев сведения о готовящемся штурме аэропорта Гостомель, которые позволили спасти столицу. «Если бы не Киреев, то Киев, скорее всего, был бы взят», — сказал Буданов.

Кирилл Буданов и Денис Киреев. Фото: Украинская Правда

Глава ГУР МО обрисовал Киреева как украинского Рихарда Зорге и Эли Коэна в одном лице. Советник офиса президента Михаил Подоляк очень высоко оценил в разговоре со мной Киреева, и сказал, что «его экспертиза была для меня чрезвычайно важна». А его ликвидация, «эксцесс», — как выразился Михаил Подоляк, — «был связан с отсутствием внятной координации». «Здесь нет конспирологии, — сказал Михаил Подоляк. — Решение нужно было принимать быстро, и, к сожалению, Киреев оказался в момент, когда между СБУ и ГУР не было тотальной координации».

Михаил Подоляк. Фото: скрин видео

Кирилл Буданов рассказал WSJ, что в ночь перед вторым раундом переговоров Кирееву позвонили из офиса начальника контрразведки СБУ Александра Поклада. Киреева вызвали в СБУ. Он поехал туда с телохранителями и агентами военной разведки. Подскочило несколько минивэнов, Киреева вытащили из машины и запихнули в фургон. Он приказал телохранителям не сопротивляться. Через полтора часа труп Киреева выбросили на обочине в центре Киева. После этого история полыхнула до небес. Не так часто супершпионы получают пулю в голову прямо посреди спасенной ими столицы от собственной же контрразведки. И хотя Буданов нигде впрямую не обвинил СБУ, из текста WSJ следовало, что Денис Киреев был ликвидирован после того, как он появился на переговорах и российской стороне стало ясно, что он — патриот Украины. Со стороны происходящее понять довольно сложно. Ни Буданов, ни Поклад не уволены. Оба пользуются полной поддержкой президента Зеленского, оба — патриоты Украины. История чудовищная, но почему она вылезла сейчас, дав повод кричать «зрада» и став подарком для российской пропаганды? Ниже — два соображения. Одно — мое личное, и заключается оно в том, что

силовые структуры Украины являются не просто госорганами, но субъектами политического процесса.

С 2014 года их влияние росло, диверсионные операции становились всё более дерзкими, и большинство их руководителей — люди храбрые, отчаянные — не брезговало также вмешиваться во внутреннюю политику: иногда шпионя за окружением президентов, иногда распространяя о них совершенно дикие сплетни, иногда сводя счеты друг с другом, не брезгуя бизнесом. В этом не стоит видеть нарушения субординации — это просто особенности украинского политического процесса. В конце концов, в раннем Израиле руководители Хаганы или Пальмаха тоже имели огромный политический вес. Считайте в этом смысле Буданова и Поклада одного Старком, а другого Ланнистером. Оба вполне преданы Вестеросу, но это не мешает им сводить счеты.

Второе соображение принадлежит одному из моих собеседников, которого я не могу называть, — но картина, нарисованная им, настолько целостна и любопытна, что ниже я попытаюсь воспроизвести ее вкратце.

Украинская делегация на российско-украинских переговорах в Беларуси. Денис Киреев первый слева. Фото: Twitter

До войны украинские спецслужбы, ГУР, СБУ, ССО играли в опасную и до сих пор еще близко не описанную игру со своими российскими коллегами. Убеждение Путина в наличии кучи предателей среди силовиков Украины было небезосновательным. Он только не знал, что большая часть «предателей» — двойные агенты. Это подтверждает и Христо Грозев, рассказывавший, как российские спецслужбы вербовали будущих диверсантов чуть ли не во ВКонтакте, — и, разумеется, три четверти навербованных были из ГУР или СБУ.

Украинские силовики были убеждены в неизбежности войны, были хорошо осведомлены о планах Путина, и понимали, что у них только один шанс, а именно — не спугнуть Путина.

Не дать переменить план вторжения. Пусть он будет уверенным, что Украину застали врасплох, что в ней хаос, зрада и отсутствие связи, пусть действует максимально беспечно и дерзко, пусть танки идут без прикрытия, будучи уверенными в скором триумфе «пятой колонны» внутри. Очень многое — включая лихорадочную раздачу оружия с грузовиков всем желающим, — было сделано в том числе для имитации этого хаоса.

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Неизбежной платой за это была смерть от дружественного огня. В частности, подразделения ССО (Сил специальных операций), которые отправлялись в тыл российским войскам, могли погибнуть на выходе с задания от теробороны, которая палила по всему, что казалось ей подозрительным. Панические слухи о диверсионных группах, бродящих по Киеву, тому немало способствовали. В этом смысле в утверждение главы ГУР, что Киреев был единственным источником, который раскрыл планы атаки на Киев, сложно поверить. Эти планы были известны многочисленным двойным агентам.

Награда, выданная Кирееву посмертно. Источник: DOXA