Не место для борьбы с коррупцией

Владимир Путин подписал закон, который позволяет депутатам не публиковать в открытом доступе декларации о доходах, расходах и имуществе. Этот шаг сильно изменит систему антикоррупционной отчетности в России. Сервис Декларатор изучил данные 3960 деклараций депутатов 85 российских регионов, включая аннексированные Крым и Севастополь, за 2020 год. Они были опубликованы весной 2021 года, и это самые свежие данные, сведенные в единую базу. По ним можно получить представление о том, что именно хотят скрыть российские депутаты.

Изначально закон был задуман и анонсирован как отменяющий обязательное ежегодное декларирование для депутатов региональных парламентов, исполняющих свои полномочия на непостоянной основе. Такие люди сидят в двух креслах: в одном, парламентском, они голосуют за региональный бюджет, областные или республиканские законы и даже предлагают изменения в федеральное законодательство; сидя в другом, они управляют государственным предприятием или коммерческой организацией. Очевидно, что эта ситуация связана с высокой вероятностью конфликта интересов, повышенными рисками торговли влиянием или другими формами проявления коррупции. Ко второму чтению в Госдуме круг лиц, информацию о доходах и имуществе которых предлагается не публиковать, расширился: в него вошли и те, кто получает зарплату как депутаты региональных парламентов, а также депутаты Госдумы и сенаторы. Желание федеральных парламентариев «спрятаться» вызвало большой резонанс. Некоторые авторы инициативы даже заявили, что опубликуют свои декларации добровольно. Между тем стоит отметить, что тематический рейтинг Forbes «100 госслужащих с самыми высокими доходами» из года в год возглавляют именно депутаты региональных парламентов. И именно региональные элиты, когда система декларирования возникала, сопротивлялись ее появлению и не раскрывали данные о себе добровольно. Ответственность за неопубликование деклараций была установлена только через несколько лет после введения соответствующей обязанности — и после того, как два мониторинга, проведенные «Трансперенси Интернешнл — Россия», выявили непубликацию 653 и 254 деклараций за 2013 и 2014 гг. соответственно. Интересно, что публикация деклараций региональных депутатов сейчас не подпадает под федеральное регулирование.

Почти каждое законодательное собрание использует свой оригинальный формат раскрытия данных.

Смарт-парсер, специально разработанный «Трансперенси Интернешнл — Россия» для автоматизированного чтения деклараций, не справляется с таким многообразием форматов. В результате гарантировать полноту данных ни за один год невозможно: где-то робот не смог прочитать декларацию, где-то она опубликована несвоевременно либо вовсе так и не была вывешена на сайте. Говоря формально, ни региональные, ни федеральные законодатели госслужащими не являются, но раз они решили совмещать два вида деятельности, то дополнительная прозрачность лишней не будет. В своих декларациях многие региональные и федеральные депутаты отчитываются не о зарплатах на государственной должности, а о доходах и дивидендах от бизнеса. При подготовке текста мы использовали данные 3960 деклараций депутатов 85 российских регионов, включая Крым и Севастополь (аннексированы Россией. — Прим. ред.) за 2020 год. Эти данные были опубликованы весной 2021 года, и это самые свежие данные, сведенные в единую базу Декларатора. Давайте посмотрим, что интересного есть в декларациях региональных депутатов и чего нас предлагают лишить доблестные парламентарии.

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Рекордсмены по недвижимости Для составления этого рейтинга мы использовали данные об объектах, находящихся в индивидуальной, долевой или совместной собственности самого депутата (в декларациях также фигурирует информация о собственности детей и супругов).

Нина Чекотова. Фото: Единая Россия

Лидером рейтинга оказалась единоросска Нина Чекотова из Иркутской области: в 2020 году она владела 128 объектами недвижимости, все они находились в России. Это 55 земельных участков общей площадью 45,7 гектара, 40 квартир (общая площадь 2179 кв. м), 6 жилых домов (1452 кв. м) и 27 иных объектов (бани, административные здания, нежилые помещения, электрическая, водонапорная и канализационная сети, и другое). Чекотовой в спину дышат Зураб Зехов из Адыгеи (127 объектов) и Хикмет Мамедов из Еврейской автономной области (125 объектов). Зехов «специализируется» на земельных участках: у него их 110, общая площадь — 490,4 гектара, хотя многие находятся в долевой собственности (доля в декларациях не указана). У Мамедова более диверсифицированный портфель собственности: 40 земельных участков, 10 квартир, несколько магазинов, нежилых помещений, складов, цехов и другого. Нина Чекотова заработала в 2020 году 193 миллиона рублей, Хикмет Мамедов — 152 миллиона, а Зураб Зехов — всего 7 миллионов (зато в 2021 году — уже 131 миллион). В общей сложности семь депутатов из выборки имеют более 100 объектов недвижимости в собственности, еще 24 — от 50 до 100 объектов.

Мандат по наследству Депутатом быть хорошо, ребенком депутата — еще лучше. Правда, до 18 лет вы попадаете в родительскую антикоррупционную декларацию.

Александр Пашков. Фото: Единая Россия

Ребенку белгородского единоросса Александра Пашкова повезло втройне: в 2020 году родственники подарили ему 77 миллионов рублей. У депутата Удмуртии от ЛДПР Тимура Ягафарова дети заработали в 2020 году по 1,9 и 3,85 миллиона, но там объяснение может быть в продаже ранее записанных на них квартир. Продажей недвижимости может также объясняться доход, полученный ребенком Валерия Колокольцева из Челябинской области. Кстати, Колокольцев совмещает депутатское кресло с должностью президента Магнитогорского государственного технического университета им. Г. И. Носова — именно таких «совместителей» был изначально призван освободить от необходимости подавать декларации рассматриваемый в Думе закон. К десятой строчке рейтинга годовой доход детей региональных депутатов падает ниже миллиона рублей.

Семейное предприятие Добраться до дна бочки под названием «большие доходы супругов» непросто. Именно жены и мужья часто обеспечивают высокий семейный доход и у депутатов, и у остальных госслужащих. В рассматриваемом случае пальма первенства — у камчатского депутата Игоря Евтушка. Его супруга в 2014 году заработала чуть меньше 5 миллионов, но в 2020-м — уже больше 2,6 миллиардов рублей. Необязательно это одна и та же супруга: если депутат поменял жену на более богатую, это в декларации не указывается.

Зарубежные владения Видный строитель и по совместительству депутат Ярославской областной думы Тигран Казарян обладает самым обширным перечнем зарубежной недвижимости (по числу объектов). Однако находится она во вполне объяснимой и дружественной Армении.

Тигран Казарян. Фото: Ярославская областная Дума

Заместитель председателя Тюменской облдумы Владимир Пискайкин («Справедливая Россия») декларировал 7 объектов за рубежом, и все — в недружественных странах НАТО: земельный участок и три парковочных места в Германии, квартиры в Германии и Болгарии. Бывший в 2020 году в Законодательном собрании Крыма, а теперь заседающий в Госдуме Леонид Бабашов владеет тремя земельными участками в Украине — удивительное явление по нынешним временам. Впрочем, если он не имеет в виду участки в Крыму, скорее всего, он скоро лишится этой собственности в результате санкций, наложенных на него властями Украины.

Депутаты на колесах Вячеслав Фомичёв (ранее заседал в Думе Московской области, а к моменту написания материала перебрался в федеральную Думу) с семьей владеет целым автопарком. В его коллекции три «Бентли», четыре люксовых «Мерседеса» других моделей, всего 21 транспортное средство. Примечательно, что «Майбахх 57S» и один из дорогих «Мерседесов» записаны на несовершеннолетнего сына политика. Ульяновский депутат Вадим Мартынов передвигается на автомобиле «Астон Мартин V8 Вантаж S» (цена нового автомобиля не менее 150 тысяч евро), его супруга ездит на «скромных» «Мазерати Леванте» или «Порше Панамера». В декларации также упомянуты два автоприцепа, но не столь люксовых брендов. Тигран Казарян (Ярославская облдума) выбрал более классический вариант — «Роллс-Ройс Фантом». Воздушный флот региональных парламентариев составляет 13 единиц, причем сразу 5 из них (один самолета и 4 вертолета) принадлежат Александру Басанских (Магаданская облдума). Речь о трех вертолетах Ми-8Т, одном МИ-8ПС и самолете АН-2. Александр Цыбань (Воронежская облдума) купил себе два вертолета Robinson HC R-66.

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