Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном виде

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому информация о доходах, расходах и об имуществе депутатов нижней палаты парламента и сенаторов будет публиковаться в интернете без персональных данных. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения вносятся в закон «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

Теперь в интернете с 1 марта 2023 года будут размещать только обобщенную информацию о том, что депутаты и сенаторы предоставили сведения и исполняют закон о противодействии коррупции.

«Все существующие механизмы подачи деклараций, состав сведений, проверки и т. п. — все остается для депутатов и сенаторов без изменения. Нет речи об уменьшении контроля», — утверждал один из авторов законопроекта, председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

При этом, по словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, вопрос о том, в каком виде публиковать декларацию — в анонимном или не анонимном — останется за конкретными депутатами.