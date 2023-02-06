Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном виде

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому информация о доходах, расходах и об имуществе депутатов нижней палаты парламента и сенаторов будет публиковаться в интернете без персональных данных. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения вносятся в закон «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».
Теперь в интернете с 1 марта 2023 года будут размещать только обобщенную информацию о том, что депутаты и сенаторы предоставили сведения и исполняют закон о противодействии коррупции.
«Все существующие механизмы подачи деклараций, состав сведений, проверки и т. п. — все остается для депутатов и сенаторов без изменения. Нет речи об уменьшении контроля», — утверждал один из авторов законопроекта, председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
При этом, по словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, вопрос о том, в каком виде публиковать декларацию — в анонимном или не анонимном — останется за конкретными депутатами.
Этот же закон содержит поправку, согласно которой муниципальные и региональные депутаты, которые осуществляют полномочия на непостоянной основе, не обязаны предоставлять декларации. Помимо этого, согласно документу, если региональный или муниципальный депутат отсутствует без уважительных причин на заседаниях шесть месяцев подряд, это может стать основанием прекращения его полномочий.
Ранее сведения о доходах депутаты Госдумы и члены Совета Федерации должны были ежегодно публиковать до 1 апреля.