Быстрее, выше, серее

С 2012 года около 650 российских госслужащих получили денежные субсидии на приобретение жилья. Закон не ограничивает ни сумму такой помощи (в некоторых случаях она превышает 30 млн рублей), ни «нуждаемость» получателей. У половины из них уже было другое жилье, у некоторых — по пять квартир. Щедрость российского государства не ограничивается чиновниками. По поручению президента квартиру могут выделить фактически любому человеку. В неформальных практиках дарения квартир помимо бюджета часто задействованы специально созданные для этого «денежные мешки». Команда «Трансперенси Интернешнл — Россия» обнаружила несколько элитных квартир, которые перешли от «Российской Федерации» в собственность российским спортсменам. Причем пока одни годами добиваются положенной квартиры в спальном районе, другие, возможно, получают элитную недвижимость даже без медалей — просто за счет нужных связей.

Многократный чемпион России легкоатлет-паралимпиец Денис Панкевич живет в станице Кавказской Краснодарского края. Ему есть где жить, но негде тренироваться. Ближайший спортивный зал находится в соседнем Кропоткине, до которого 20 километров, и не предназначен для инвалидов, а на стадионе Кавказской тренироваться можно только летом. Денис Панкевич написал письмо президенту, в котором попросил дать ему возможность выкупить другую квартиру в станице.

Конкретно — стоящую заброшенной уже более десяти лет (выбиты окна, порос травой пол), но удачно расположенную на первом этаже одного из домов.

Чемпион планировал за свой счет переоборудовать квартиру на первом этаже в спортзал, который смогли бы использовать и другие инвалиды. Ответ пришел от территориального Росимущества: механизма продажи собственности Российской Федерации частному лицу нет, необходимо провести аукцион. Между тем совсем другие квартиры — в элитных ЖК Москвы и без травы на полу — из собственности Российской Федерации, возможно, переходят в собственность спортсменов.

Паралимпиец Денис Панкевич с семьей. Фото: Огни Кубани

Кому положены казенные квартиры Последние несколько лет «Трансперенси Интернешнл — Россия» детально изучает, как чиновников разного уровня обеспечивают жильем. При работе с данными в фокусе внимания оказались элитные московские ЖК, в которых власти закупают квартиры для дальнейшего распределения госслужащим. В одном из таких комплексов в московском районе Очаково-Матвеевское мы обнаружили три квартиры, собственниками которых, согласно данным из ЕГРН, являются (являлись) Загитова Алина Ильназовна (более 150 кв. метров), Медведева Евгения Армановна (более 115 кв. метров) и Дэвис Диана Сергеевна (более 150 кв. метров). Владелицы квартир — полные тезки известных российских фигуристок: Алина Загитова — чемпионка Олимпиады-2018, чемпионка мира и Европы в одиночном катании; Евгения Медведева — двукратный серебряный призер Олимпиады-2018, двукратная чемпионка мира и Европы; Диана Дэвис — участница Олимпиады-2022 в танцах на льду. Кадастровые стоимости этих квартир находятся в диапазоне от 39 до 50 миллионов рублей, а рыночная стоимость жилья в подобных домах сейчас достигает 70 миллионов (400–500 тысяч за «квадрат»). Евгения Армановна Медведева стала собственником жилья в ноябре 2018-го, а Диана Сергеевна Дэвис — в октябре 2021 года. Алина Ильназовна Загитова владела долей квартиры вместе с Лейсан и Сабиной Загитовыми (полными тезками мамы и младшей сестры фигуристки) с января 2019-го по январь 2021 года. До перехода в собственность Медведевой, Загитовой и Дэвис квартиры принадлежали Российской Федерации (выписки из реестра есть в распоряжении редакции). Более того, они находились в оперативном управлении ФГБУ «Управление по эксплуатации жилого фонда Управления делами Президента Российской Федерации». Именно это учреждение занимается распределением жилья для высокопоставленных чиновников и оперирует одним из самых дорогих жилых фондов в России.

Управление обеспечивает жильем членов федерального парламента и правительства, судей, сотрудников президентской администрации, а также сотрудников аппаратов федеральных служб и агентств. Квартиры полагаются в первую очередь тем, кто нуждается в улучшении жилищных условий из-за нехватки или отсутствия жилплощади по месту службы.

В положении об Управделами Президента определен исчерпывающий список лиц, которых ведомство обязано обеспечить жилым помещением, — от самого президента и членов правительства до служащих Счетной палаты и ЦИК. Спортсменов в этом списке нет.

Порядок ограниченного доступа Порядок выдачи государственных квартир Управделами Президента утвержден Указом президента от 28.12.2008 № 1867, но его текст отсутствует в открытом доступе. На наши запросы в информационно-правовые системы и органы власти приходил один и тот же ответ: текст нормативного акта не может быть предоставлен, так как содержит служебную информацию ограниченного доступа. Узнать хоть что-то о его содержании можно из решений российских судов по вопросам предоставления жилья. В них выборочно цитируются нормы этого самого указа № 1867. Из мотивировочной части решения Никулинского районного суда г. Москвы по делу № 2-214/18 следует, что Управделами Президента РФ «вправе предоставлять жилые помещения иным лицам, не указанным в вышеперечисленных Положениях, только на основании поручений Президента РФ». По крайней мере так было на момент вынесения судебного решения в 2018 году. Выходит, Управление жилфондом может предоставить квартиру: кому-то из перечня чиновников — от президента и до служащих ЦИК;

фактически любому человеку — по поручению президента. Например, в декабре позапрошлого года Владимир Путин «подарил» квартиру семье 14-летнего мальчика, попросившего гитару в рамках акции «Елка желаний». Но кажется, что это была разовая акция, и для получения государственных квадратных метров должны быть более веские основания.

14-летний Марк, получивший от президента квартиру в рамках новогодней акции «Елка желаний». Скриншот

Кто и как премирует чемпионов Может сложиться впечатление, что ничего необычного в государственных подарках олимпийским чемпионам нет. СМИ активно освещают церемонии награждения, которые проходят после каждой Олимпиады. Победителям и призерам Игр вручают не только государственные награды, но и подарки. Например, призеры зимней Олимпиады-2018 в Пхёнчхане и летних Игр-2020 в Токио получили 77 автомобилей BMW: золотые медалисты — X5, серебряные и бронзовые — X3 различных комплектаций. Но несмотря на то что ключи обычно вручает высший представитель власти (последние два раза это был Дмитрий Медведев), автомобили дарит некоммерческий благотворительный Фонд поддержки олимпийцев России. Организацию с годовым оборотом более миллиарда рублей создали крупнейшие представители отечественного бизнеса «при поддержке Администрации Президента и Правительства России». Членами совета Фонда является практически вся отечественная бизнес-элита: Роман Абрамович, Петр Авен, Вагит Алекперов, Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Алишер Усманов, Владимир Потанин, Михаил Прохоров, Владимир Лисин, Владимир Евтушенков. Числится там и Зиявудин Магомедов, недавно приговоренный к 19 годам по делу о создании преступного сообщества и хищении 11 млрд рублей бюджетных средств, в частности при подготовке земельного участка для строительства стадиона в Калининграде к чемпионату мира по футболу в России. Стоит добавить, что практически все спортивные филантропы из Фонда находятся под теми или иными санкциями. Государство премирует олимпийских чемпионов в первую очередь деньгами.

Согласно распоряжению президента, за золотую медаль выплачивают 4 млн рублей, за серебряную — 2,5 млн, а за бронзовую — 1,7 млн. Еще олимпийские чемпионы получают пожизненную президентскую стипендию в 52 тысячи рублей в месяц.

Чемпионов могут дополнительно поощрить на уровне регионов. Иногда это ограничивается почетными грамотами, но могут быть и денежные вознаграждения. Так, правительство Новосибирской области после летних Игр-2020 в Токио выплатило спортсменам и их тренерам по 2 млн рублей за первое место, 1,5 млн — за второе место и по 1 млн — за третье место. Иногда денежное вознаграждение можно получить сразу от нескольких регионов. Так, лыжник Александр Большунов за три серебра и бронзу на ОИ-2018 в дополнение к федеральных выплатам получил по 2,5 млн рублей от родной Брянской области и от Тюменской, за которую выступает.

Как еще помогают регионы Как еще помогают регионы

Медаль за лояльность Несмотря на все региональные особенности, у перечисленных видов квартирного поощрения есть один общий базовый принцип — наличие медали международных соревнований. Алина Загитова и Евгения Медведева, о которых шла речь в начале текста, на момент получения их тезками квартир уже были кавалерами Ордена Дружбы и заслуженными мастерами спорта России. Но, например, фигуристка Диана Дэвис, которая выступает в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным (сын актера Бориса Смолкина), на момент регистрации жилья своей полной тезкой не то что не участвовала, даже не отобралась на Олимпиаду. Тогда 18-летняя Диана имела только успехи на юниорском уровне (победа в Финале Кубка России среди юниоров в Москве). Основные результаты на взрослом уровне — серебро чемпионата России, 7-е место на чемпионате Европы и 14-е место Олимпиады — были еще впереди.

Фигуристка Диана Дэвис и ее партнер по танцам на льду Глеб Смолкин. Фото: Vladimir Pesnya / Epsilon / Getty Images

Мама Дианы Дэвис — Этери Тутберидзе, без преувеличения одна из самых титулованных тренеров в российском да и мировом фигурном катании. Она подготовила целую плеяду олимпийских и мировых чемпионов: Юлию Липницкую, Евгению Медведеву, Алину Загитову, Анну Щербакову, Камилу Валиеву. Однако тренер специализируется на одиночном катании, поэтому не тренирует дочь. Возможно, выделение квартиры от Управделами связано с Этери Тутберидзе (что, наверное, выглядит более логичным), но при засекреченности процедуры это только догадки и попытки хоть как-то это объяснить. Но тогда всё равно остается вопрос:

почему в одних случаях государственные квартиры выдаются по личному поручению президента, а в других — от частных застройщиков далеко не всем и не сразу?

Тут есть одно интересное совпадение. 3 марта 2018 года. «Лужники». Предвыборный митинг-концерт «За сильную Россию» в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина с участием Олега Газманова, Филиппа Киркорова, «Любэ», Тимати и Никиты Михалкова. На сцене вместе с президентом находились и спортсмены-олимпийцы. Ради участия в митинге хоккеистов в КХЛ даже перенесли матчи плей-офф с участием ЦСКА и СКА. Поддержать кандидата пришли биатлонист Антон Шипулин (через полтора года на дополнительных выборах избрался в Госдуму, действующий депутат фракции «Единая Россия»), бобслеист Александр Зубков (через четыре месяца переизбран на пост президента Федерации бобслея России), а также… 15-летняя Алина Загитова и 18-летняя Евгения Медведева в сопровождении своего тренера Этери Тутберидзе.

Обещать — не значит купить квартиру Иногда после заголовков в СМИ о том, что чемпионам «подарят квартиру», ситуация приобретает неожиданные повороты. Например, олимпийская чемпионка Сочи-2014 Юлия Липницкая в одном из интервью пожаловалась, что ей предложили заплатить за предложенное жилье: «То есть получается, что нам придется эту квартиру купить. Хотя мне столько раз обещали жилье. Насколько я знаю, подарки не покупаются». Вскоре власти Москвы заявили, что по поручению мэра москвичам-олимпийцам, в том числе Липницкой, из «городского жилищного фонда подобраны и безвозмездно будут переданы новые квартиры» и «никаких выплат для приобретения жилья от спортсменов не потребуется». Еще через пару месяцев РИА Новости рассказали, что Липницкая получит двухкомнатную квартиру в строящемся жилом комплексе «Рассказовка» в Новой Москве. Но это оказался подарок от девелоперской компании, у которой семья Липницкой попыталась просто купить квартиру: «Когда мы поняли, что это не совпадение, что к нам обратилась мама олимпийской чемпионки Юлии Липницкой, то было принято решение подарить ей эту квартиру». Дождалась ли фигуристка и остальные московские олимпийцы обещанной квартиры из «городского жилищного фонда» — неизвестно.

Владимир Путин и олимпийская чемпионка Юлия Липницкая во время церемонии награждения российских спортсменов-олимпийцев, 24 февраля 2014 года, Сочи. Фото: Sasha Mordovets / Getty Images

Шум в медиа иногда оказывается для чемпионов чуть ли не единственным способом напомнить властям об «обещанных» квадратных метрах. Так, олимпийской чемпионке по фехтованию Яне Егорян после двойного золота на Олимпиаде-2016 подмосковные власти пообещали собственное жилье. Решать вопрос губернатор поручил министру спорта региона (а ныне депутату Госдумы) Роману Терюшкову. В октябре 2021 года Егорян сообщила через свои соцсети, что обещанную квартиру она так и не получила: дали только служебную в 2019-м после личного обращения к главе Химок. Но и ее пришлось бы освободить: спортсменку уволили из Центра спортивной подготовки за пропуск чемпионата России. Яна была на последнем месяце беременности и через пару недель после турнира стала мамой. «Выкинули, как ненужную собаку, на улицу и думают, что я буду молчать. <…> Второй месяц я сижу без зарплаты, но всё равно тренируюсь для того, чтобы идти дальше и завоевывать новые медали. Но, к сожалению, Московской области я не нужна», — резюмировала лауреат национальной премии в номинации «Гордость России» в категории «Спортсменка года» (2016) и лидер рейтинга самых успешных олимпийских чемпионов, по версии Olympic Channel. Буквально на следующей день Яну восстановили на работе и снова пообещали решить вопрос с квартирой на уровне губернатора Московской области. В апреле 2022 года — через шесть лет после обещания — минспорта региона отчиталось о его выполнении: «Недопонимание удалось устранить. Неделю назад Яна получила квартиру в Химках и поблагодарила губернатора».

Олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян. Фото: Patrick Smith / Getty Images

Случай с паралимпийцами Случай с паралимпийцами

За чертой наглости Можно только догадываться, сколько олимпийцев и паралимпийцев до сих пор остается без торжественно обещанного жилья, потому что не посчитали нужным об этом публично напомнить властям. Или потому что просто побоялись: большинство продолжают выступать за регионы и получают деньги от государственных или муниципальных спортивных учреждений. О победах спортсменов по крайней мере знают миллионы болельщиков. К ним герои спорта могут апеллировать, если власти не сдержат обещание. «Уважаемые спортсмены, которые находятся в такой же ситуации, как я, пожалуйста, не молчите, не бойтесь и говорите, что происходит», — многозначительно заявляет в финале своего скандального спича олимпийская чемпионка Яна Егорян. Показательно, что на такие публичные выступления спортсменов власти реагируют в течение считанных дней. Но от реакции на частные случаи никуда не девается общая проблема. В условиях тотальной непрозрачности остается только фантазировать:

почему квартиру дали одному атлету, а не другому? Почему кому-то 150 квадратных метров в элитном ЖК в Москве, а кому-то — 52 тысячи рублей в месяц и почетная грамота?