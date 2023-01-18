Быстрее, выше, серее

С 2012 года около 650 российских госслужащих получили денежные субсидии на приобретение жилья. Закон не ограничивает ни сумму такой помощи (в некоторых случаях она превышает 30 млн рублей), ни «нуждаемость» получателей. У половины из них уже было другое жилье, у некоторых — по пять квартир.
Щедрость российского государства не ограничивается чиновниками. По поручению президента квартиру могут выделить фактически любому человеку. В неформальных практиках дарения квартир помимо бюджета часто задействованы специально созданные для этого «денежные мешки».
Команда «Трансперенси Интернешнл — Россия» обнаружила несколько элитных квартир, которые перешли от «Российской Федерации» в собственность российским спортсменам. Причем пока одни годами добиваются положенной квартиры в спальном районе, другие, возможно, получают элитную недвижимость даже без медалей — просто за счет нужных связей.
Многократный чемпион России легкоатлет-паралимпиец Денис Панкевич живет в станице Кавказской Краснодарского края. Ему есть где жить, но негде тренироваться. Ближайший спортивный зал находится в соседнем Кропоткине, до которого 20 километров, и не предназначен для инвалидов, а на стадионе Кавказской тренироваться можно только летом.
Денис Панкевич написал письмо президенту, в котором попросил дать ему возможность выкупить другую квартиру в станице.
Конкретно — стоящую заброшенной уже более десяти лет (выбиты окна, порос травой пол), но удачно расположенную на первом этаже одного из домов.
Чемпион планировал за свой счет переоборудовать квартиру на первом этаже в спортзал, который смогли бы использовать и другие инвалиды. Ответ пришел от территориального Росимущества: механизма продажи собственности Российской Федерации частному лицу нет, необходимо провести аукцион.
Между тем совсем другие квартиры — в элитных ЖК Москвы и без травы на полу — из собственности Российской Федерации, возможно, переходят в собственность спортсменов.
Паралимпиец Денис Панкевич с семьей. Фото: Огни Кубани
Кому положены казенные квартиры
Последние несколько лет «Трансперенси Интернешнл — Россия» детально изучает, как чиновников разного уровня обеспечивают жильем. При работе с данными в фокусе внимания оказались элитные московские ЖК, в которых власти закупают квартиры для дальнейшего распределения госслужащим.
В одном из таких комплексов в московском районе Очаково-Матвеевское мы обнаружили три квартиры, собственниками которых, согласно данным из ЕГРН, являются (являлись) Загитова Алина Ильназовна (более 150 кв. метров), Медведева Евгения Армановна (более 115 кв. метров) и Дэвис Диана Сергеевна (более 150 кв. метров).
Владелицы квартир — полные тезки известных российских фигуристок: Алина Загитова — чемпионка Олимпиады-2018, чемпионка мира и Европы в одиночном катании; Евгения Медведева — двукратный серебряный призер Олимпиады-2018, двукратная чемпионка мира и Европы; Диана Дэвис — участница Олимпиады-2022 в танцах на льду.
Кадастровые стоимости этих квартир находятся в диапазоне от 39 до 50 миллионов рублей, а рыночная стоимость жилья в подобных домах сейчас достигает 70 миллионов (400–500 тысяч за «квадрат»). Евгения Армановна Медведева стала собственником жилья в ноябре 2018-го, а Диана Сергеевна Дэвис — в октябре 2021 года. Алина Ильназовна Загитова владела долей квартиры вместе с Лейсан и Сабиной Загитовыми (полными тезками мамы и младшей сестры фигуристки) с января 2019-го по январь 2021 года.
До перехода в собственность Медведевой, Загитовой и Дэвис квартиры принадлежали Российской Федерации (выписки из реестра есть в распоряжении редакции). Более того, они находились в оперативном управлении ФГБУ «Управление по эксплуатации жилого фонда Управления делами Президента Российской Федерации». Именно это учреждение занимается распределением жилья для высокопоставленных чиновников и оперирует одним из самых дорогих жилых фондов в России.
Управление обеспечивает жильем членов федерального парламента и правительства, судей, сотрудников президентской администрации, а также сотрудников аппаратов федеральных служб и агентств. Квартиры полагаются в первую очередь тем, кто нуждается в улучшении жилищных условий из-за нехватки или отсутствия жилплощади по месту службы.
В положении об Управделами Президента определен исчерпывающий список лиц, которых ведомство обязано обеспечить жилым помещением, — от самого президента и членов правительства до служащих Счетной палаты и ЦИК. Спортсменов в этом списке нет.
Порядок ограниченного доступа
Порядок выдачи государственных квартир Управделами Президента утвержден Указом президента от 28.12.2008 № 1867, но его текст отсутствует в открытом доступе. На наши запросы в информационно-правовые системы и органы власти приходил один и тот же ответ: текст нормативного акта не может быть предоставлен, так как содержит служебную информацию ограниченного доступа.
Узнать хоть что-то о его содержании можно из решений российских судов по вопросам предоставления жилья. В них выборочно цитируются нормы этого самого указа № 1867. Из мотивировочной части решения Никулинского районного суда г. Москвы по делу № 2-214/18 следует, что Управделами Президента РФ «вправе предоставлять жилые помещения иным лицам, не указанным в вышеперечисленных Положениях, только на основании поручений Президента РФ». По крайней мере так было на момент вынесения судебного решения в 2018 году.
Выходит, Управление жилфондом может предоставить квартиру:
- кому-то из перечня чиновников — от президента и до служащих ЦИК;
- фактически любому человеку — по поручению президента.
Например, в декабре позапрошлого года Владимир Путин «подарил» квартиру семье 14-летнего мальчика, попросившего гитару в рамках акции «Елка желаний». Но кажется, что это была разовая акция, и для получения государственных квадратных метров должны быть более веские основания.
14-летний Марк, получивший от президента квартиру в рамках новогодней акции «Елка желаний». Скриншот
Кто и как премирует чемпионов
Может сложиться впечатление, что ничего необычного в государственных подарках олимпийским чемпионам нет. СМИ активно освещают церемонии награждения, которые проходят после каждой Олимпиады. Победителям и призерам Игр вручают не только государственные награды, но и подарки. Например, призеры зимней Олимпиады-2018 в Пхёнчхане и летних Игр-2020 в Токио получили 77 автомобилей BMW: золотые медалисты — X5, серебряные и бронзовые — X3 различных комплектаций.
Но несмотря на то что ключи обычно вручает высший представитель власти (последние два раза это был Дмитрий Медведев), автомобили дарит некоммерческий благотворительный Фонд поддержки олимпийцев России. Организацию с годовым оборотом более миллиарда рублей создали крупнейшие представители отечественного бизнеса «при поддержке Администрации Президента и Правительства России».
Членами совета Фонда является практически вся отечественная бизнес-элита: Роман Абрамович, Петр Авен, Вагит Алекперов, Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Алишер Усманов, Владимир Потанин, Михаил Прохоров, Владимир Лисин, Владимир Евтушенков. Числится там и Зиявудин Магомедов, недавно приговоренный к 19 годам по делу о создании преступного сообщества и хищении 11 млрд рублей бюджетных средств, в частности при подготовке земельного участка для строительства стадиона в Калининграде к чемпионату мира по футболу в России. Стоит добавить, что практически все спортивные филантропы из Фонда находятся под теми или иными санкциями.
Государство премирует олимпийских чемпионов в первую очередь деньгами.
Согласно распоряжению президента, за золотую медаль выплачивают 4 млн рублей, за серебряную — 2,5 млн, а за бронзовую — 1,7 млн. Еще олимпийские чемпионы получают пожизненную президентскую стипендию в 52 тысячи рублей в месяц.
Чемпионов могут дополнительно поощрить на уровне регионов. Иногда это ограничивается почетными грамотами, но могут быть и денежные вознаграждения. Так, правительство Новосибирской области после летних Игр-2020 в Токио выплатило спортсменам и их тренерам по 2 млн рублей за первое место, 1,5 млн — за второе место и по 1 млн — за третье место.
Иногда денежное вознаграждение можно получить сразу от нескольких регионов. Так, лыжник Александр Большунов за три серебра и бронзу на ОИ-2018 в дополнение к федеральных выплатам получил по 2,5 млн рублей от родной Брянской области и от Тюменской, за которую выступает.
Медаль за лояльность
Несмотря на все региональные особенности, у перечисленных видов квартирного поощрения есть один общий базовый принцип — наличие медали международных соревнований. Алина Загитова и Евгения Медведева, о которых шла речь в начале текста, на момент получения их тезками квартир уже были кавалерами Ордена Дружбы и заслуженными мастерами спорта России.
Но, например, фигуристка Диана Дэвис, которая выступает в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным (сын актера Бориса Смолкина), на момент регистрации жилья своей полной тезкой не то что не участвовала, даже не отобралась на Олимпиаду. Тогда 18-летняя Диана имела только успехи на юниорском уровне (победа в Финале Кубка России среди юниоров в Москве). Основные результаты на взрослом уровне — серебро чемпионата России, 7-е место на чемпионате Европы и 14-е место Олимпиады — были еще впереди.
Фигуристка Диана Дэвис и ее партнер по танцам на льду Глеб Смолкин. Фото: Vladimir Pesnya / Epsilon / Getty Images
Мама Дианы Дэвис — Этери Тутберидзе, без преувеличения одна из самых титулованных тренеров в российском да и мировом фигурном катании. Она подготовила целую плеяду олимпийских и мировых чемпионов: Юлию Липницкую, Евгению Медведеву, Алину Загитову, Анну Щербакову, Камилу Валиеву. Однако тренер специализируется на одиночном катании, поэтому не тренирует дочь.
Возможно, выделение квартиры от Управделами связано с Этери Тутберидзе (что, наверное, выглядит более логичным), но при засекреченности процедуры это только догадки и попытки хоть как-то это объяснить. Но тогда всё равно остается вопрос:
почему в одних случаях государственные квартиры выдаются по личному поручению президента, а в других — от частных застройщиков далеко не всем и не сразу?
Тут есть одно интересное совпадение. 3 марта 2018 года. «Лужники». Предвыборный митинг-концерт «За сильную Россию» в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина с участием Олега Газманова, Филиппа Киркорова, «Любэ», Тимати и Никиты Михалкова. На сцене вместе с президентом находились и спортсмены-олимпийцы.
Ради участия в митинге хоккеистов в КХЛ даже перенесли матчи плей-офф с участием ЦСКА и СКА. Поддержать кандидата пришли биатлонист Антон Шипулин (через полтора года на дополнительных выборах избрался в Госдуму, действующий депутат фракции «Единая Россия»), бобслеист Александр Зубков (через четыре месяца переизбран на пост президента Федерации бобслея России), а также… 15-летняя Алина Загитова и 18-летняя Евгения Медведева в сопровождении своего тренера Этери Тутберидзе.
Обещать — не значит купить квартиру
Иногда после заголовков в СМИ о том, что чемпионам «подарят квартиру», ситуация приобретает неожиданные повороты. Например, олимпийская чемпионка Сочи-2014 Юлия Липницкая в одном из интервью пожаловалась, что ей предложили заплатить за предложенное жилье: «То есть получается, что нам придется эту квартиру купить. Хотя мне столько раз обещали жилье. Насколько я знаю, подарки не покупаются».
Вскоре власти Москвы заявили, что по поручению мэра москвичам-олимпийцам, в том числе Липницкой, из «городского жилищного фонда подобраны и безвозмездно будут переданы новые квартиры» и «никаких выплат для приобретения жилья от спортсменов не потребуется».
Еще через пару месяцев РИА Новости рассказали, что Липницкая получит двухкомнатную квартиру в строящемся жилом комплексе «Рассказовка» в Новой Москве. Но это оказался подарок от девелоперской компании, у которой семья Липницкой попыталась просто купить квартиру: «Когда мы поняли, что это не совпадение, что к нам обратилась мама олимпийской чемпионки Юлии Липницкой, то было принято решение подарить ей эту квартиру». Дождалась ли фигуристка и остальные московские олимпийцы обещанной квартиры из «городского жилищного фонда» — неизвестно.
Владимир Путин и олимпийская чемпионка Юлия Липницкая во время церемонии награждения российских спортсменов-олимпийцев, 24 февраля 2014 года, Сочи. Фото: Sasha Mordovets / Getty Images
Шум в медиа иногда оказывается для чемпионов чуть ли не единственным способом напомнить властям об «обещанных» квадратных метрах. Так, олимпийской чемпионке по фехтованию Яне Егорян после двойного золота на Олимпиаде-2016 подмосковные власти пообещали собственное жилье. Решать вопрос губернатор поручил министру спорта региона (а ныне депутату Госдумы) Роману Терюшкову.
В октябре 2021 года Егорян сообщила через свои соцсети, что обещанную квартиру она так и не получила: дали только служебную в 2019-м после личного обращения к главе Химок. Но и ее пришлось бы освободить: спортсменку уволили из Центра спортивной подготовки за пропуск чемпионата России. Яна была на последнем месяце беременности и через пару недель после турнира стала мамой.
«Выкинули, как ненужную собаку, на улицу и думают, что я буду молчать. <…> Второй месяц я сижу без зарплаты, но всё равно тренируюсь для того, чтобы идти дальше и завоевывать новые медали. Но, к сожалению, Московской области я не нужна», — резюмировала лауреат национальной премии в номинации «Гордость России» в категории «Спортсменка года» (2016) и лидер рейтинга самых успешных олимпийских чемпионов, по версии Olympic Channel.
Буквально на следующей день Яну восстановили на работе и снова пообещали решить вопрос с квартирой на уровне губернатора Московской области. В апреле 2022 года — через шесть лет после обещания — минспорта региона отчиталось о его выполнении: «Недопонимание удалось устранить. Неделю назад Яна получила квартиру в Химках и поблагодарила губернатора».
Олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян. Фото: Patrick Smith / Getty Images
За чертой наглости
Можно только догадываться, сколько олимпийцев и паралимпийцев до сих пор остается без торжественно обещанного жилья, потому что не посчитали нужным об этом публично напомнить властям. Или потому что просто побоялись: большинство продолжают выступать за регионы и получают деньги от государственных или муниципальных спортивных учреждений.
О победах спортсменов по крайней мере знают миллионы болельщиков. К ним герои спорта могут апеллировать, если власти не сдержат обещание. «Уважаемые спортсмены, которые находятся в такой же ситуации, как я, пожалуйста, не молчите, не бойтесь и говорите, что происходит», — многозначительно заявляет в финале своего скандального спича олимпийская чемпионка Яна Егорян. Показательно, что на такие публичные выступления спортсменов власти реагируют в течение считанных дней.
Но от реакции на частные случаи никуда не девается общая проблема. В условиях тотальной непрозрачности остается только фантазировать:
почему квартиру дали одному атлету, а не другому? Почему кому-то 150 квадратных метров в элитном ЖК в Москве, а кому-то — 52 тысячи рублей в месяц и почетная грамота?
Между тем решение жилищных проблем за счет бюджета выходит далеко за пределы спортивной орбиты. С помощью сервиса «Декларатор» мы выяснили, что с 2012 года около 650 российских госслужащих получили денежные субсидии на приобретение жилья. Закон не ограничивает ни сумму такой помощи (в некоторых случаях она превысила 30 млн рублей), ни «нуждаемость» получателей.
У половины из них уже было другое жилье, у некоторых — по пять квартир. Также выяснилось, что часто чиновники для получения квартир от своих ведомств специально ухудшают свои жилищные условия (продают или переписывают квартиры и дома на родственников), чтобы выделенное в соцнайм жилье было можно приватизировать.
Щедрость частных девелоперов тоже вызывает вопросы. Их деятельность практически всегда зависима от местных властей. Выделение квартир по просьбе губернаторов (на чем те активно пиарятся) можно рассматривать как форму коррупции. В обмен застройщики могут рассчитывать на лояльность региональных властей при рассмотрении вопросов о предоставлении земельных участков, разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию инвестиционных проектов.
«Засекреченность» распределения государственного жилья, не говоря уже о данных получателей, превращает этот порядок в абсолютную «серую зону», словно созданную для раздолья непотизма и коррупции.
Спортсмены и их обманутые ожидания — лишь малая часть этого огромного непрозрачного поля.
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