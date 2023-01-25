Жилой труп

Госдума приняла закон о фактическом засекречивании деклараций депутатов и сенаторов: теперь они не будут публиковаться для всеобщего обозрения. Законотворцы по-прежнему обязаны подавать их, но доступна будет только «обобщенная статистическая информация». Это продолжение тенденции, наметившейся еще в прошлом году: в декабре президент своим указом приостановил публикацию сведений о доходах чиновников.
Этот закон имеет совершенно конкретную цель, которую не скрывают сами депутаты: они хотят воспрепятствовать идентификации декларируемой недвижимости. То есть, по сути, это закон против журналистов-расследователей.
В прежние времена информация из деклараций довольно часто служила источником журналистских расследований. Зная страну, в которой у депутата есть жилье, несложно это жилье локализовать, подлететь к нему на коптере и описать эту красоту для широкой публики. В России — и того лучше. Зная точный метраж, можно было с большой эффективностью сузить поиск среди квартир и тем самым по метражу восстановить адрес объекта.
Теперь не будет ни того, ни другого. Насколько это осложнит жизнь журналистов-расследователей?
Видимо, не сильно — в части заграничной недвижимости.
Сейчас, когда деньги из России практически невозможно вывести, а сообщение с Европой сильно затруднено, вряд ли кто-то из депутатов будет пытаться купить себе дачу на Лазурном берегу.
Зато нам остается declarator.org — ресурс, на котором скачаны и систематизированы декларации за прошлые годы. Работы там в любом случае непочатый край, поэтому «старыми» виллами и апартаментами в Европе можно будет заниматься еще довольно долго.
Что касается более ликвидной российской недвижимости, то здесь мера по «сокрытию персональных данных» может быть более эффективной. Однако в России и так было предпринято много разных мер, лишь бы не пустить журналистов в Росреестр. Например, были испорчены удобные системы автоматического заказа большого количества выписок. Сам Росреестр стал работать медленно и неэффективно. Имена некоторых владельцев российской недвижимости в выписках были заменены на комбинации букв и цифр — в результате сыновей бывшего генпрокурора Чайки стали звать ЛСДУЗ и ЙФЯУ9.
Заметным эффектом будет снижение публичности собственности и доходов. Раньше каждый отчетный период порождал публикации в прессе
о том, кто из чиновников самый богатый, у кого самая дорогая машина, самый большой участок земли, самый большой дом. Теперь этого инфоповода не будет. Как следствие, информация о фантастических официальных доходах тех, кто нами правит, будет уходить из публичного пространства, меньше обсуждаться и реже становиться поводом для мемов в интернете. Забавно, что исходная норма права, которая предписывала обнародование сведений о доходах и имуществе, как раз была призвана установить общественный контроль над доходами избранников народа и чиновников вместо ведомственного. Ну что же, от чего ушли — к тому и вернулись.
Поэтому сильно нагадить не удалось, а вот по мелочи — да.
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