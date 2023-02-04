Мир — это ересь

Отметив годовщину своей интронизации на патриарший престол, 2 февраля, патриарх Кирилл (Гундяев) издал весьма скандальный указ . По сути, это первый в современной РПЦ прецедент церковных репрессий за молитву о мире. Клирик храма св. Андрея Первозванного в московском районе Люблино священник Иоанн Коваль запрещен в служении, а его дело передано епархиальной дисциплинарной комиссии за то, что он произносил во время литургии, обращаясь к Богу, слова «подаждь нам силою Твоею мир». Каких-либо ссылок на каноны, какие принято вставлять в подобные указы, патриарх не приводит — решение выглядит чисто волюнтаристским. С одной стороны, общая молитва о мире входит в состав каждого православного богослужения (например, в мирной ектении есть прошение «О мире всего мира»). С другой стороны, «проступок» о. Иоанна заключается в том, что он вставил такое же по смыслу прошение в специальную молитву, утвержденную патриархом после начала мобилизации в сентябре. По версии Кирилла, молиться в этом месте надлежит уже не о мире, а о победе: «Возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею победу».

Смысл «СВО» в этой молитве объясняется так (в переводе на современный русский): «Желающие войны ополчились на Святую Русь, стремясь разделить и погубить единый народ ее».

В текст также входят прошения о поддержке «ревнующих о единстве Русской Церкви» (то есть против самостоятельности Украинской церкви) и о ниспослании крепости духа «воинам и всем защитникам Отечества нашего».

С февраля по сентябрь прошлого года в храмах РПЦ использовалась другая, более обтекаемая, молитва «о мире на Украине»: «Дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди! Иноплеменным же народам, войны желающим и на Святую Русь ополчающимся, — запрети и замыслы их ниспровергни… Воинов — в заповедях Твоих утверди». Постепенная радикализация как официальной российской пропаганды, так и, соответственно, позиции патриарха Кирилла прямо сказывается на литургической, сакраментальной жизни РПЦ. Кирилл старается само богослужение и таинства превратить в инструмент «военно-патриотического воспитания населения». Богослужение РПЦ перестает быть пространством, в котором можно укрыться от страстей мира сего, в том числе от самой разрушительной страсти — гнева, ведущей к кровопролитию и человекоубийству…

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Нынешний глава РПЦ все 14 лет своего патриаршества демонстрировал установку на максимально точное воспроизведение нарративов и даже стиля кремлевской элиты. Наблюдая постоянное ужесточение кремлевского курса по отношению к последним очагам инакомыслия (например, на днях ликвидированы Сахаровский центр и Московская Хельсинкская группа), Кирилл пытается спроецировать его на церковную жизнь.

Игумен Арсений (Соколов). Фото: Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0

Отныне любой клирик его церкви, который предпочтет миротворческие слова Христа «патриотическим» установкам священноначалия, может подвергнуться каноническим репрессиям. Московская патриархия становится частью той репрессивной машины, которая исполняет пророчество Христа: «Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир… Если Меня гнали, будут гнать и вас» (Иоан., 15:20–21). На столе у патриарха лежит список 293 клириков РПЦ, подписавших в прошлом году краткое антивоенное обращение. Некоторые из этих клириков уже лишились своих мест — как, например, бывший представитель патриарха Московского при патриархе Антиохийском игумен Арсений (Соколов).

Одним из самых ярких священников-миротворцев в РПЦ стал протоиерей Андрей Кордочкин, настоятель Христорождественского прихода в Мадриде и бывший секретарь Испанско-Португальской епархии Московского патриархата. Он также запрещен в служении — на три месяца. С перспективой пролонгации, «если не раскается». Как удалось выяснить «Новой-Европе», донос в патриархию на о. Андрея написали пророссийские активисты из числа поселившихся в Испании русских эмигрантов 1990–2000-х годов, большинство из которых не являются церковными людьми.

Протоиерей Андрей Кордочкин. Фото: РПЦ

Последней каплей стало решение Таганского суда Москвы от 18 января, оштрафовавшего «Новую газету» на 500 тысяч рублей за публикацию интервью с о. Андреем. Суд признал его «дискредитацией ВС РФ» (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). В интервью протоиерей, в частности, раскритиковал новое учение патриарха Кирилла об автоматическом прощении грехов и попадании в рай всех военнослужащих, которые погибли на фронте в ходе «СВО».

О. Андрей назвал его «попыткой сакрализовать насилие»: «Солдат, совершивший военное преступление и не раскаявшийся, больше похож на террориста, чем на христианского мученика». Магистр богословия Лондонского университета и докторант Даремского университета, о. Андрей составлял «золотой фонд» РПЦ. Но в условиях «СВО» западное образование и вообще излишняя интеллектуальность становятся поводом для подозрений в нелояльности.

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Запрещенный московский священник Иоанн Коваль гораздо менее известен, чем его прославленный мадридский собрат. О. Иоанну 44 года, он прекрасно играет на фортепиано и ведет блоги, в том числе на ютубе. Имеет украинское происхождение (из Луганской области), но учился в Москве, в спецшколе при консерватории, одновременно пел и прислуживал в столичных храмах. Окончил богословско-пастырский факультет Свято-Тихоновского богословского института и был рукоположен в 2004 году, более 10 лет входит в миссионерскую комиссию Московской епархии РПЦ. Имя о. Иоанна появилось в 2019 году под обращением московского духовенства в поддержку задержанных по «московскому делу». Повинуясь канонической дисциплине, о. Иоанн не комментирует свое дело до его рассмотрения на дисциплинарной комиссии. Однако из православной блогосферы уже доносится недоуменный гул. По новой логике патриарха Кирилла, предполагают прихожане, непатриотичный возглас «Мир всем», который по несколько раз звучит на каждой службе, пора заменять патриотичным «Победа будет за нами!» С богословской точки зрения, «неправильное» слово может стать поводом для запрещения в служении, только если это слово содержит богословскую ересь. Выходит, для патриарха Кирилла «победа России имеет… догматическое значение». Кирилл — «жрец постсоветской гражданской религии, — констатирует телеграм-канал «О церкви и о людях». — Думайте сами, какие выводы из этого следует сделать».

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