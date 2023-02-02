Житель Благовещенска Владислав Никитенко на протяжении более десятка лет не давал покоя правоохранительным органам. Он закидывал своими жалобами всевозможные государственные инстанции, получал отказы и дальше шел с ними судиться. После начала войны в Украине активист жаловался в Следственный комитет и прокуратуру на Владимира Путина за развязывание войны, требовал привлечь к ответственности губернатора Амурской области за поддержку российских военных. Но за свою активность Никитенко в итоге сам оказался на скамье подсудимых за публикацию антивоенных постов в фейсбуке. Его приговорили к трем годам в колонии по делу о повторной «дискредитации» российской армии и за оскорбление суда.

53-летний Владислав Никитенко родился в Молдове, в Киеве окончил институт инженеров гражданской авиации. Служил в ракетных войсках, а после — переехал в Благовещенск. Холост, одно из его главных увлечений — велопутешествия. В 2000-х работал журналистом и был учредителем газеты «Амурский летописец». В 2006 году Никитенко путешествовал по Китаю на велосипеде и практиковал голодание. О своем эксперименте он написал в местном издании «Амурская правда».

Владислав Никитенко. Фото: Facebook

Не имея юридического образования он каким-то образом умудрялся защищать людей в судах.

Хотя признается, что подход к делу у него был специфический — «всегда шел на обострение». Преследуя свои цели, он нередко оскорблял судей и прокуроров. И за эти выходки на него самого заводили дела. Так он выступал в качестве общественного защитника активистки Дарьи Полюдовой, участвовал в деле сочинского судьи Дмитрия Новикова и многих других. «После того как меня первый раз посадили в СИЗО в 2007 году, я впервые прочитал Уголовно-процессуальный кодекс РФ, и он мне очень понравился. Я полюбил законы России и стал защищать людей в судах. Да, уголовный кодекс у нас не ахти, а уголовно-процессуальный — замечательный, это один из великолепнейших законов, который я очень уважаю», — поделился Никитенко в разговоре с амурскими журналистами. В интервью «Медиазоне» активист рассказал, что за первый свой срок умудрился побывать в четырех колониях в разных регионах России. Не жалея своих сил и нервов гослужащих, написал почти восемь тысяч жалоб в суды, прокуратуры, МВД, СК и ФСБ. Увы, ни одно из них не было удовлетворено. Никитенко объяснил, что занимался написанием жалоб ради развлечения.

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Первое уголовное дело В 2015 году против Никитенко завели дело за клевету и неуважение к суду в Краснодаре. Ему вменили, что участвуя в одном из процессов в качестве общественного защитника, он оскорбил гособвинителя, «обвинив его в интимной связи с подсудимым», тем самым выразил неуважение к суду и проигнорировал требование судьи об удалении из зала заседания. Следователь взял с Никитенко подписку о невыезде, но юрист-самоучка нарушил меру пресечения и уехал в Курск на другой процесс по аналогичному обвинению. Он там защищал депутата Курской областной думы Ольгу Ли, которую обвиняли в клевете на судью. После того как Никитенко задержали и доставили в Краснодар, в его деле появилось новое обвинение. По версии следствия, когда активиста доставили к следователю, то он напал на полицейского, причинив тому черепно-мозговую травму. Вину Никитенко категорически отрицал и считает, что дело против него было сфальсифицировано. «Меня привезли в Следственный отдел по центральному округу Краснодара, мне оставалось дойти до следователя, и тут я якобы бью полицейского которого вижу первый раз в жизни, который мне ничего плохого не сделал. Когда меня вывели, этот полицейский упал на спину. Сам упал. Зачем мне его бить? И если я его ударил, то почему второй сотрудник полиции не применил ко мне силу, хотя имел полное право?», — недоумевал Никитенко. В итоге ему назначили наказание в виде лишения свободы на шесть лет в исправительной колонии общего режима и оштрафовали на 1,2 млн руб. Никитенко вышел на свободу 30 декабря 2021 года. В посте в фейсбуке после освобождения он написал: «Бесит вся эта псевдосудебная система. <…> если [уголовно-процессуальный кодекс] исполнять, даже виновного закатать в тюрьму архисложно, не говоря уже о невиновных. Я отсидел 5,5 лет за то, чего не было. Меня судили без меня, вне норм УПК РФ вообще».

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Второй срок Уже на воле Никитенко думал заняться своим здоровьем и со временем уехать из страны. Но не тут то было — началась война. Юрист-самоучка решил продолжить борьбу привычным способом. Начал подавать заявления в военную прокуратуру и Следственный комитет с требованием организовать проверку и возбудить уголовные дела на первых лиц государства, среди которых Владимир Путин, премьер страны Михаил Мишустин, а также члены Совбеза РФ. Федеральных чиновников он обвинил в геноциде, актах международного терроризма и призывах к разжиганию агрессивной войны. Ни одно из заявлений энтузиаста так и не было зарегистрировано. За каждые отказы Никитенко начинал судебные тяжбы с военными надзорными органами. Сначала его попытки бороться с государственной системой оканчивались возбуждением административной дел против самого активиста. 17 марта Никитенко оштрафовали на 45 тысяч рублей за заявление в полицию с требованием возбудить дело против губернатора Амурской области за поддержку войны в Украине.

Фотографии на странице Дмитрия Никитенко в Facebook

На этом правоохранители не остановились и нашли у активиста на его странице в соцсетях фотографии 6-летней давности — кадры из фильма «Гитлер капут!». Причем скриншоты которых он сам относил в полицию вместе с явкой с повинной, но получил отказ в составлении административного протокола. Но спустя столько времени судья все-таки признала Никитенко виновным за «демонстрацию нацистской символики» и арестовала его на 15 суток. 25 апреля судья 1-го Восточного окружного военного суда, рассматривая жалобу активиста, вынес частное постановление в адрес СУ СК РФ по Амурской области, в котором обратил внимание на признаки «дискредитации» в его выступлении на судебном заседании. В мае уже стало известно о возбуждении уголовного дела против активиста за повторную «дискредитацию» российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ), в придачу ему добавили еще пять эпизодов за оскорбление судьи (ч. 1 и 2 ст. 297 УК РФ).

Основанием стали не массовые обращения в госорганы, а то что, по версии следствия, с 1 апреля по 6 мая Никитенко публиковал в соцсетях несколько постов с критикой войны в Украине.

Сначала его поместили под домашний арест, но в июле отправили в СИЗО из-за нарушения условия меры пресечения — якобы пользовался телефоном.

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