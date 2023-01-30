Генерал Праги

В конце января в Чехии прошел второй тур президентских выборов. За высокий пост боролись генерал Петр Павел и миллиардер Андрей Бабиш. До избирательных участков дошли 70% зарегистрированных в Чехии избирателей, которые принесли победу Павелу с результатом в 58% голосов. О том, как прошлая самая грязная за последние годы избирательная кампания в Чехии, почему за генерала голосовали крупные города, интеллигенция и бизнес и что избрание Павела принесет Украине, ЕС и самой Чехии — рассказывает журналист из Праги Вадим Гривач.

На смену Земану Новый президент Чехии Петр Павел сменит на этом посту Милоша Земана, второй срок полномочий которого истекает 8 марта 2023 года. Земан — бывший левый политик, когда-то председатель Чешской социал-демократической партии, которая была одной из главных политических сил страны в 1990-е. Однако по ходу своей карьеры Земан утратил свою четкую политическую и идеологическую позицию. Сегодня он человек без партии, чьи убеждения сильно зависят от конъюнктуры: в чем-то он левый, в чем-то — консерватор. Наибольшее одобрение своей деятельности нынешний президент получает одновременно от сторонников и коммунистической партии Чехии и праворадикальной националистической партии SPD. Публике известно, что Земан много курит, выпивает и может использовать крепкое словцо в своем выступлении: он — «человек из господы» (название, как правило, небольших пивных в Чехии — прим.ред) и тем нравится многим простым чехам. Власть президента в Чехии сильно ограничена, однако президент участвует в назначении министров, а также назначает или дает свое согласие на назначение на многие другие посты, например, профессоров университетов и членов Конституционного суда. В руках опытного интригана такие полномочия — это очень большая власть.

И политический патриарх Милош Земан умел ей пользоваться: о каждом назначении приходилось договариваться, за каждое согласие — «платить» какой-нибудь уступкой.

В итоге, к концу своего второго президентского срока у многих чехов Земан вызывал неприязнь своими интригами и властолюбием. Плохо сказывались на имидже и его поддержка Китая, а в недавнем прошлом — и России. Вероятно, именно поэтому основной на нынешних президентских выборах идеей для многих чехов стало избрание «нормального президента».

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Мечта о президент_ке в первом туре В первом туре выборов принимали участие восемь кандидатов, но основная борьба развернулась между тремя: миллиардером-популистом Андреем Бабишем, бывшим начальником генерального штаба Чехии Петром Павелом и бывшим ректором Университета Менделя в Брно Дануше Нерудовой. В последние месяцы 2022 года Нерудова стремительно набирала популярность среди чешских избирателей и догнала фаворитов Бабиша и Павела, лидировавших в первоначальных опросах. Многим импонировала возможная женщина-президент, по аналогии со словацким президентом Зузаной Чапутовой. «Нерудова вышла на выборы с имиджем абсолютно чистой, без проблем и скандалов за спиной. Новые факты ее биографии нанесли ей ущерб, и поддержка ее кандидатуры перестала расти. Согласно данным последних опросов, она даже уменьшилась», — описал ситуацию перед первым туром политолог и социолог Ян Герцманн. Позднее, выяснилось, что муж Нерудовой — адвокат Роберт Неруда — оказывал юридические услуги компании «Агроферт», в то время когда холдинг полностью контролировался Андреем Бабишем. Одновременно стало известно о том, что, когда она руководила Университетом Менделя в Брно, иностранные студенты удивительно быстро получали ученые степени.

Кандидат на президентских выборах 2023 года в Чехии Дануша Нерудова. Фото: Milan Jaros / Bloomberg / Getty Images

Нерудова явно растерялась и не смогла быстро и убедительно опровергнуть прозвучавшие в прессе обвинения. Конечно, у Бабиша и Павела тоже есть проблемы с прошлым. Но, в отличие от Нерудовой, об их пятнах на репутации избиратели знали уже давно и в какой-то степени успели к ним привыкнуть. Это привело к тому, что вместо обещанного выхода во второй тур с 25% голосов, Нерудова набрала всего 14% в первом туре, и с мечтой о женщине-президенте в Чехии пришлось пока повременить.

«Народный миллиардер» vs генерал из НАТО Второй тур стал противостоянием давно шедшего к президентскому посту миллиардера Андрея Бабиша и выходца из военных кругов генерала Петра Павела. Бабиш пришел в политику из бизнеса, первый капитал для которого он получил за счет управления, а затем и приватизации чешских предприятий после Бархатной революции. Журналисты несколько раз обвиняли его в сомнительных сделках, в том числе с деньгами Евросоюза, однако суд всегда вставал на его сторону. В 2011 году, Бабиш решил пойти в политику. Созданное им движение ANO 2011 («Акция обеспокоенных граждан») быстро набирало популярность благодаря антикоррупционным лозунгам. Миллиардер стал позиционировать себя как успешного управленца, готового перехватить власть у «бездарных чешских политиков». Вскоре он и правда стал первым вице-премьером по экономике и министром финансов, а затем и премьер-министром Чехии. В октябре 2022 года Бабиш объявил, что будет баллотироваться на пост президента страны. Почти вся жизнь соперника Бабиша на прошедших выборах — генерала Петра Павела — была связана с армией. В социалистической Чехословакии Павел окончил военное училище и служил в десантных войсках, был членом коммунистической партии. После Бархатной революции Павел перешел в военную разведку, успел поучаствовать в миротворческой миссии ООН в Югославии, а позднее представлял Чехию на военно-дипломатических постах в Бельгии, Нидерландах и США.

В 2012 году Павел стал председателем военного комитета НАТО, заняв, таким образом, вторую по значимости должность в Североатлантическом альянсе.

В 2020 году покинувший армейские ряды Петр Павел стал появляться на публичных мероприятиях в Праге вместе с бывшим послом Чехии в Швеции, США и России Петром Коларжем. Коларж — организатор предвыборной кампании другого кандидата в президенты — Йиржи Драгоша, который в 2018 году смог выйти во второй тур, но в итоге уступил несколько процентов Милашу Земану. Рекламная кампания Петра Павела не заставила себя долго ждать, и в июне 2022 года он заявил, что будет баллотироваться на пост президента.

Лидер партии ANO, кандидат на президентских выборах 2023 года в Чехии Андрей Бабиш. Фото: Lukas Kabon / Anadolu Agency / Getty Images

Кандидат больших городов и бизнеса Хотя Андрей Бабиш уступил Павелу в первом туре по стране в целом, он выиграл в тех регионах Чехии, которые характеризуются высоким уровнем долгов по кредитам, значительной бедностью и низким уровнем образования. За миллиардера на этих территориях проголосовало около 41% избирателей, в то время как за генерала Павела около 32%. Жители социально неблагополучных районов традиционно реже ходят на выборы, но в этот раз неожиданно много избирателей проголосовало в первом туре — 62%. Бабишу удалось мобилизовать их с помощью популистской риторики: несмотря на свое прежнее участие в правительстве, он воспринимался местными жителями как «кандидат протеста». Во втором туре ситуация повторилась: в нескольких приграничных депрессивных районах снова победил Андрей Бабиш, хотя в целом по стране с большим отрывом победил генерал Петр Павел. Поэтому, как минимум отчасти Павела можно считать кандидатом от больших городов и успешных регионов. Кроме того, генерала поддерживают сторонники различных демократических партий, и в этом его электорат пересекается с избирателями нынешнего правительства Чехии. Опираясь на это Андрей Бабиш в своей избирательной кампании, называл генерала кандидатом от правительства. Павел действительно популярен в том числе среди прозападно-настроенной интеллигенции и среднего класса.

Однако кроме их голосов, Павелу отдали предпочтение и полмиллиона бывших избирателей самого Бабиша, а также электорат партий, не попавших на последних выборах в парламент.

Значительную поддержку Павелу оказал и чешский бизнес, пожертвовавший на его кампанию 37 млн. крон (1,5 млн. евро). Например, генерала поддержали self-made миллиардеры Далибор Дедек и Душан Шенкипл — предприниматели, капитал которых не достался им по наследству и не построен на участии в приватизации. По два миллиона крон отправили бизнесмен Михал Шлемр, основатель Livesport Мартин Хайек и финансист Либор Винклер. «Как любой сторонник генерала, я взволнован. Это вторые выборы подряд, когда Чехия ясно демонстрирует, что не хочет идти по пути Венгрии», — комментировал результаты первого тура Вацлав Мучна, основатель компании Y Soft, отправивший Павелу 1,5 миллиона крон.

Чешский колорит Чешской политике свойственна некоторая «домашняя» театральность, и прошедшие президентские выборы — не исключение. Свою предвыборную кампанию Петр Павел начал на ревущим «харлее» в окружении своих друзей-рокеров. Андрей Бабиш за рулём автомобиля-дачи с надписью «При Бабише и было лучше!» отправился по окраинам, рассказывая людям, как им «было лучше» при его правительстве.

Петр Павел во время предвыборной кампании. Фото: Facebook / Generál Pavel

Разумеется, все предвыборные встречи кандидатов проходили в формате «за пивом». Позднее в одном из рекламных роликов генерал Павел вместе с женой позировали дома в мягких клетчатых фланелевых рубашках. Поклонники мгновенно подхватили идею и многие из них стали приходить на встречи с кандидатом во фланелевых рубашках. В Сети даже появился фланелевый флаг Чехии.

Тем не менее, эта президентская кампания проходила довольно грязно, что, скорее, не характерно для Чехии. Политическая беспринципность Андрея Бабиша позволила ему использовать любые, даже маргинальные лозунги и технологии, которые помогли бы принести хотя бы немного голосов избирателей. Во втором туре Бабиш обвинил своего противника в том, что генерал неотвратимо втянет Чехию в войну в Украине, а сам заявил, что не будет помогать балтийским странам и Польше в случае российской агрессии. Сразу после этого правительство Чехии и президент Милош Земан вынуждены были заверить союзников, что Чехия все же выполнит свои обязательства перед НАТО. Позднее Бабиш отказался от своих слов, подтвердив чешскую поддержку альянса.

Еще одним скандальным элементом кампании стала массовая рассылка писем с сервера Яндекс о преждевременной смерти генерала Павела.

Как свидетельство не бывалой для Чехии грязной избирательная кампании, местная Ассоциация профессионалов рекламы даже была вынуждена впервые в своей истории исключить из своих рядов Марко Прчала — пиарщика, работавшего на кандидата в президенты Андрея Бабиша.

Генерал-Президент Победа генерала Петра Павела на выборах президента Чехии не изменит установившийся в последний год достаточно жесткий курс Праги на поддержку Украины, борьбу с Кремлем и еще большее сближение с Евросоюзом и НАТО. Новый президент и нынешнее правительство Чехии, скорее, являются политическими союзниками. Павел резко осуждает политику России и рад, что Европа не испугалась давления Москвы и продолжает поддерживать Украину. Генерал выступает за отправку оружия в Украину: «Это суверенная страна с демократически избранным правительством. Прекращение поставок оружия означало бы, что ее вооруженные силы понесут большие потери, и Украина в конечном итоге перестала бы существовать как независимая страна. Это определенно не в наших интересах и является риском для будущего, поэтому мы должны поддержать Украину, чтобы она защитила свою независимость». Вместе с тем в своем аккаунте в Твиттере, Павел написал, что не все, кто бежит из России от мобилизации, являются противниками режима и друзьями Украины. По его словам, автоматический прием таких людей может представлять угрозу безопасности Чехии.