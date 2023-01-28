На президентских выборах в Чехии победил отставной генерал Петр Павел

«Победили такие ценности, как правда, достоинство, уважение и смирение, — сказал Павел после победы. — Я убежден, что эти ценности разделяют подавляющее большинство из нас, стоит попытаться сделать их частью нашей жизни и вернуть в нашу политику».

Павел обыграл во втором туре миллиардера и экс-премьера Чехии Андрея Бабиша, набрав 57,6% (против 42,4% у Бабиша). Явка на выборах составила почти 70%.

Экс-председатель Военного комитета НАТО и генерал в отставке Петр Павел одержал победу на выборах президента. Об этом сообщает Reuters.

Во время предвыборной кампании он обещал продолжать оказывать помощь Украине и укреплять отношения Чехии с Евросоюзом и НАТО.

В первом туре выборов ни Павел, ни Бабиш не смогли набрать необходимые 50% для того, чтобы выиграть на выборах.

Павел баллотировался как независимый кандидат при поддержке правоцентристского правительства. Бабиш — кандидат, поддерживаемый нынешним президентом Милошем Земаном, который занимал этот пост с 2013 года. До вторжения России в Украину, которое Земан осудил, он считался считался одним из главных союзников Кремля среди европейских политиков.

61-летний Павел станет четвертым президентом Чехии. До этого он служил в военной разведке, в миротворческой миссии ООН в Югославии и в Министерстве обороны Чехии. В 2015-2018 годах был председателем Военного комитета НАТО, став первым восточноевропейцем на данной должности.