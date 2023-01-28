Ахимса — слово иностранное

Новый российский «день иноагента» — пятница — постепенно обрастает своими ритуалами и традициями. В этот день минюст РФ оглашает очередную порцию «врагов народа», коими становятся 5-6 физических лиц (среди них обязательно журналисты и ЛГБТ-активисты) и 1-2 юридических. Похоже, частью традиции стало внесение в новые порции списка по одному религиозному деятелю. Пару недель назад «иноагентом» был признан Сергей Кирсанов — популярный православный блогер-эмигрант с ником «Клирик». 27 января компанию ему составил официальный (sic!) представитель Далай-ламы XIV в России, Монголии и странах СНГ, не имеющий российского гражданства шаджин-лама Эрдни-Басан Омбадыков (духовное имя — Тэло Тулку Ринпоче). По совместительству, он является главой буддийской сангхи Калмыкии.

Минюст, таким образом, преодолел очередную «красную линию» — теперь «иноагентом» в России может стать официальное должностное лицо с почти дипломатическим статусом: в юности Далай-лама XIV успел побыть главой тибетского государства, а затем, после аннексии Тибета Китаем, в течение нескольких десятилетий возглавлял тибетское правительство в изгнании, получив на этой должности Нобелевскую премию мира (1989 г.). Далай-лама Тэнцзин Гьямцхо — автор концепции «Зон ахимсы», то есть территорий без насилия, в горячих точках современного мира. Лидер мирового буддизма свободнее посещал Россию в советские времена, нежели при Путине. Первые его визиты пришлись еще на брежневские 1979 и 1982 гг., а вот в 2004-м ему было отказано в праве посещать Россию — очевидно, под давлением китайских властей, которые видят угрозу территориальной целостности КНР в движении за освобождение Тибета. В конце декабря минувшего года лама Эрдни-Басан Омбадыков выступил с заявлением о том, что Россия и Украина скоро подпишут мирный договор, поэтому Третьей мировой войны не будет. Заявление прозвучали в контексте своего рода буддийского астрологического прогноза на 2023 год, который, по тибетским представлениям, пройдет под знаками «любви, взаимовыручки и взаимопонимания». Несколькими месяцами ранее Тэло Тулку Ринпоче выехал в Монголию — одну из стран своей аккредитации — чтобы готовить октябрьский визит туда Далай-ламы.

Находясь в Монголии, он дал интервью местным блогерам, в котором признал, что покинул Россию из-за неприятия милитаристской истерии и самой войны, глубоко чуждых буддийской философии ненасилия, и высказал сочувствие народу Украины.

Таким образом представитель главы буддистов всего мира усомнился в религиозной идентичности лидеров приближенной к Кремлю Традиционной буддийской сангхи России (с центром в Бурятии), которые в самом начале «СВО» безоговорочно поддержали действия РФ в Украине и благословили «достойно защищать свою Родину от фашизма, как наши деды и прадеды». Глава этой сангхи, пандито-хамбо-лама Дамба Аюшеев, даже присутствовал 30 сентября в Кремле на церемонии «вхождения в состав РФ» четырех регионов Украины. Позиция Эрдни-Басан Омбадыкова, в отличие от Аюшеева, согласована с Далай-ламой, которого он посетил перед тем, как сделать свои антивоенные заявления. Ранее, с февраля по август, официальный представитель Далай-ламы сохранял молчание.

Глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев. Фото: Новая Бурятия

После признания Омбадыкова «иноагентом» власти Калмыкии вынуждены будут сменить верховного ламу республики, но без согласия Далай-ламы такая замена не будет легитимной. Скорее всего, калмыцкий буддизм расколется по «китайской модели» — на «катакомбный», но при этом канонический, и официозный, ориентированный не на духовное, а на политическое руководство. Как заверил «Новую-Европа» главный редактор журнала «Буддизм в России» Андрей Терентьев, каких-либо «антироссийских заявлений» официальный представитель Далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии не делал. 50-летний Эрдни-Басан Омбадыков родился в семье советских эмигрантов из Калмыкии в Пенсильвании. Более 30 лет он возглавляет централизованную религиозную организацию «Объединение буддистов Калмыкии», которая за эти годы построила десятки дацанов, включая великолепную «Золотую обитель» в Элисте — крупнейший буддийский храм Европы. С Далай-ламой будущий буддийский лидер познакомился в 6-летнем возрасте, когда уже принял решение стать монахом, после чего получил классическое буддийское образование в Индии.

До осени прошлого года Тэло Тулку Ринпоче демонстрировал полную лояльность властям и был награжден орденами и медалями ряда субъектов РФ.

Крупнейший буддийский храм в Европа «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Фото: Wikimedia