Канада передаст Украине четыре «Леопарда»

Канада также поможет обучить украинских военнослужащих, чтобы они смогли пользоваться танками. Ананд отметила отличную мобильность танков, их огневую мощь и выносливость.

Ранее о том, что власти Канады рассматривают возможность отправить Украине четыре танка «Леопард», сообщал телеканал CBC News со ссылкой на источники. Один из источников CBC News рассказал, что Канада, скорее всего, отправит Украине вариант танка A4 — самый старый из имеющихся на вооружении канадских вооруженных сил. Канада купила A4 у Нидерландов во время афганской войны.

Газета Correio da Manha со ссылкой на источники писала, что власти Португалии рассматривают возможность отправки в Украину четырех танков Leopard 2. Накануне министр обороны Норвегии рассказал, что страна отправит Украине боевые танки. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил эти намерения.