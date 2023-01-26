Издателю «Медиазоны» Петру Верзилову предъявили обвинение по делу о «фейках» про ВС РФ

Издателю «Медиазоны» Петру Верзилову предъявили обвинение по делу о распространении «фейков» про российскую армию по мотивам политической ненависти (п. «д» ч.2 ст. 207.3 УК), сообщает издание.
Уголовное дело против Верзилова возбудили из-за двух твитов и двух постов, рассказывающих об убийствах в Буче.
По мнению следствия, этими публикациями он «создал реальную угрозу формирования у граждан ложного мнения о целях и задачах специальной военной операции».
В конце декабря прошлого года силовики пришли с обыском в квартиру матери Верзилова Елены. Позже издателя «Медиазоны» вызвали на допрос в Следственный комитет. С каким делом были связаны обыск и допрос, не уточнялось.
Спустя несколько дней обыск прошел дома у участницы Pussy Riot Риты Флорес. По словам адвоката Дмитрия Захватова, следственные действия были связаны с делом о «фейках», возбужденным против Верзилова.
Верзилов уехал из России в 2020 году после обысков у него и его родственников. Тогда против Верзилова возбудили уголовное дело по ст. 330.2 УК («Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства»). Его объявили в розыск.
По версии следствия, в декабре 2014 года Верзилов получил гражданство Канады и не уведомил об этом российские власти. В течение следующих пяти лет он, по версии СК, также не сделал этого. «Медиазона» объясняла, что отец Верзилова жил в Канаде, а сам он учился там в школе, после чего и получил гражданство.
29 декабря следствие потребовало заочно арестовать Верзилова по этому делу, однако суд отказал, поскольку ст. 330.2 УК не предусматривает содержания под стражей.