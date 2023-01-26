Издателю «Медиазоны» Петру Верзилову предъявили обвинение по делу о «фейках» про ВС РФ

Издателю «Медиазоны» Петру Верзилову предъявили обвинение по делу о распространении «фейков» про российскую армию по мотивам политической ненависти (п. «д» ч.2 ст. 207.3 УК), сообщает издание.

Уголовное дело против Верзилова возбудили из-за двух твитов и двух постов, рассказывающих об убийствах в Буче.

По мнению следствия, этими публикациями он «создал реальную угрозу формирования у граждан ложного мнения о целях и задачах специальной военной операции».

В конце декабря прошлого года силовики пришли с обыском в квартиру матери Верзилова Елены. Позже издателя «Медиазоны» вызвали на допрос в Следственный комитет. С каким делом были связаны обыск и допрос, не уточнялось.

Спустя несколько дней обыск прошел дома у участницы Pussy Riot Риты Флорес. По словам адвоката Дмитрия Захватова, следственные действия были связаны с делом о «фейках», возбужденным против Верзилова.