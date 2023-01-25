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Зеленский ввел санкции против наместника Киево-Печерской лавры

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 10 человек. Документ опубликован на сайте президента.

В санкционный список, в том числе, попали:

  • экс-депутат и клирик УПЦ Вадим Новинский;
  • наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Павел Лебедь);
  • митрополит Изюмский и Купянский УПЦ Олег Иванов;
  • архиепископ Ровеньковский и Свердловский РПЦ Александр Таранов;
  • епископ Роменский и Буринский УПЦ Алексей Масленников.

Таккже под санкциями оказались представители Украинской православной церкви, служащие в Крыму.

Санкции введены на пять лет. Они предусматривают блокировку активов и ограничение торговых операций. Все попавшие в список граждане будут лишены госнаград.

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Кроме того, в ходе следственных действий сотрудники СБУ обнаружили «большое количество антиукраинских материалов», «брошюры и книги ксенофобского и ненавистнического содержания», а также шевроны незаконных вооруженных формирований, которые участвовали в оккупации части Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

В январе 2023 года Украина забрала главный храм Киево-Печерской лавры — Успенский собор — из пользования Украинской православной церкви (Московского патриархата).

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