Зеленский ввел санкции против наместника Киево-Печерской лавры

Санкции введены на пять лет. Они предусматривают блокировку активов и ограничение торговых операций. Все попавшие в список граждане будут лишены госнаград.

В санкционный список, в том числе, попали:

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 10 человек. Документ опубликован на сайте президента.

Выселение остатков Московского патриархата из Киево-Печерской лавры — это духовный конец «русского мира» в Украине?

Служба безопасности Украины в конце 2022 года провела множественные обыски на территории УПЦ Московского патриархата. Во время обысков в Киево-Печерской Лавре СБУ нашла пророссийскую литературу и два миллиона гривен.

Кроме того, в ходе следственных действий сотрудники СБУ обнаружили «большое количество антиукраинских материалов», «брошюры и книги ксенофобского и ненавистнического содержания», а также шевроны незаконных вооруженных формирований, которые участвовали в оккупации части Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

В январе 2023 года Украина забрала главный храм Киево-Печерской лавры — Успенский собор — из пользования Украинской православной церкви (Московского патриархата).