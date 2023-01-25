Украина получила от турецкой компании еще 2 беспилотника Bayraktar TB2

Турецкая компания Baykar передала Украине еще два беспилотника Bayraktar TB2, заявили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
Киев получил дроны от Baykar бесплатно.
«Мы безгранично благодарны компании Baykar за бескомпромиссную и постоянную поддержку в самые трудные для нашего государства времена», — сказали в ГУР.
В августе стало известно, что турецкая компания купила земельный участок и зарегистрировала юрлицо в Украине для строительства завода по производству беспилотников Bayraktar.
Позже Baykar заявляла о намерении оснастить свои беспилотники Bayraktar TB2 и Akıncıs ракетами класса «воздух-воздух» для поражения иранских дронов-камикадзе «и других вражеских самолетов», которые используют Вооруженные силы РФ в Украине.
В июле Польша собрала 5 млн долларов на Bayraktar для Украины. Ранее необходимую сумму для покупки ударного беспилотника Bayraktar TB2 удалось собрать в Литве. Турецкая компания Baykar же сообщила, что передаст Украине его бесплатно.
Беспилотник можно использовать в радиусе 150 или 300 км, он способен переносить противотанковые ракеты и авиационные бомбы.