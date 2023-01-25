Украина получила от турецкой компании еще 2 беспилотника Bayraktar TB2

Турецкая компания Baykar передала Украине еще два беспилотника Bayraktar TB2, заявили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Киев получил дроны от Baykar бесплатно.

«Мы безгранично благодарны компании Baykar за бескомпромиссную и постоянную поддержку в самые трудные для нашего государства времена», — сказали в ГУР.

В августе стало известно, что турецкая компания купила земельный участок и зарегистрировала юрлицо в Украине для строительства завода по производству беспилотников Bayraktar.

Позже Baykar заявляла о намерении оснастить свои беспилотники Bayraktar TB2 и Akıncıs ракетами класса «воздух-воздух» для поражения иранских дронов-камикадзе «и других вражеских самолетов», которые используют Вооруженные силы РФ в Украине.