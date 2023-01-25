CNN, Bloomberg: США собирается предоставить Украине около 30 танков Abrams

Администрация президента США Джо Байдена собирается отправить Украине около 30 танков Abrams. Об этом сообщают CNN и журналист Bloomberg Джонатан Фабиан со ссылкой на американских чиновников.

«Администрация Байдена отправит Украине 31 танк M1 Abrams в рамках сделки на сумму 400 миллионов долларов», — написал корреспондент Bloomberg у себя в твиттере.

CNN уточняет, что решение находится на финальном этапе планирования. О нем будет объявлено на этой неделе. При этом неизвестно, когда именно танки поступят на фронт, так как для подготовки военных, которые смогут управлять «Абрамсами», потребуется несколько месяцев.

Ранее Reuters со ссылкой на чиновников американской администрации утверждал, что Байден может объявить о поставках танков Abrams в Украину 25 января. Другого источника агентства также утверждал, что Соединенные Штаты в ближайшие месяцы могут поставить около 30 танков Abrams.

До этого издание Politico тоже сообщало, что администрация президента США намерена направить Украине 30 танков M1 Abrams. Согласие Вашингтона поставлять Киеву Abrams было условием, при котором Германия даст разрешение на поставку украинской армии танков Leopard 2.