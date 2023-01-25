Reuters: США могут объявить о поставках в Украину танков Abrams 25 января

Президент США Джо Байден может объявить о поставках в Украину танков Abrams 25 января, сообщает Reuters со ссылкой на чиновников американской администрации.
По данным другого источника агентства, Соединенные Штаты в ближайшие месяцы могут поставить около 30 танков Abrams. Танки, вероятно, будут закуплены через фонд, известный как Инициатива содействия безопасности Украины (USAI), который позволяет Белому дому выделять оружие из промышленности, а не из существующих запасов.
США, возможно, могут воспользоваться USAI, чтобы купить Abrams у союзников, отремонтировать их и предоставить Киеву, пишет агентство. Процесс передачи танков Украине, как отмечает Reuters, может занять месяцы и даже годы.
Как сообщало ранее издание Politico, администрация президента США намерена направить Украине 30 танков M1 Abrams. Однако официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщал, что США пока не готовы анонсировать отправку Украине этих танков.
Согласие Вашингтона поставлять Киеву Abrams было условием, при котором Германия даст разрешение на поставку украинской армии танков Leopard 2. Как писал Spiegel, правительство ФРГ анонсирует поставку первых танков также 25 января. Речь идет как минимум об одной роте (10-14 танков) Leopard 2A6.