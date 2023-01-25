Reuters: США могут объявить о поставках в Украину танков Abrams 25 января

Президент США Джо Байден может объявить о поставках в Украину танков Abrams 25 января, сообщает Reuters со ссылкой на чиновников американской администрации.

По данным другого источника агентства, Соединенные Штаты в ближайшие месяцы могут поставить около 30 танков Abrams. Танки, вероятно, будут закуплены через фонд, известный как Инициатива содействия безопасности Украины (USAI), который позволяет Белому дому выделять оружие из промышленности, а не из существующих запасов.

США, возможно, могут воспользоваться USAI, чтобы купить Abrams у союзников, отремонтировать их и предоставить Киеву, пишет агентство. Процесс передачи танков Украине, как отмечает Reuters, может занять месяцы и даже годы.