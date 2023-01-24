Зеленский подписал указ о санкциях против 22 российских священников и деятелей РПЦ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против 22 граждан России: 21 из них — представители Русской православной церкви (РПЦ), один — Веры евангельской. Документ опубликован на сайте украинского президента.

«Введены санкции против 22 человек — граждан России, которые, прикрываясь духовностью, поддерживают террор и геноцидную политику», — сказал Зеленский в своем ежедневном видеообращении.

Среди тех, кто попал в «черный список», — племянник патриарха Кирилла Михаил Гундяев, а также председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Также санкции введены против руководителя отдела внешних церковных связей Русской православной церкви Григория Алфеева (митрополит Волоколамский Иларион), заместителя руководителя отдела внешних церковных связей РПЦ Николая Балашова (протоиерей), архиепископа Павла Волочкова, протоиерея РПЦ Артемия Владимирова, митрофорного протоиерея РПЦ Андрея Ткачева, русского православного богослова Алексея Осипова.

Санкции включают в себя, в частности, блокирование активов.