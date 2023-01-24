Зеленский подписал указ о санкциях против 22 российских священников и деятелей РПЦ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против 22 граждан России: 21 из них — представители Русской православной церкви (РПЦ), один — Веры евангельской. Документ опубликован на сайте украинского президента.
«Введены санкции против 22 человек — граждан России, которые, прикрываясь духовностью, поддерживают террор и геноцидную политику», — сказал Зеленский в своем ежедневном видеообращении.
Среди тех, кто попал в «черный список», — племянник патриарха Кирилла Михаил Гундяев, а также председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
Также санкции введены против руководителя отдела внешних церковных связей Русской православной церкви Григория Алфеева (митрополит Волоколамский Иларион), заместителя руководителя отдела внешних церковных связей РПЦ Николая Балашова (протоиерей), архиепископа Павла Волочкова, протоиерея РПЦ Артемия Владимирова, митрофорного протоиерея РПЦ Андрея Ткачева, русского православного богослова Алексея Осипова.
Санкции включают в себя, в частности, блокирование активов.
4 декабря Служба безопасности Украины опубликовала имена 10 человек, попавших в «церковный список» санкций Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО). Вошедшие в список лица являются представителями УПЦ (МЦ) или тесно связаны с этой организацией. Большинство из попавших в список находятся за рубежом или на оккупированных территориях, добавили в службе.
За последние месяцы СБУ провела несколько обысков в епархиях УПЦ Московского патриархата. В частности, силовики приходили в Киево-Печерскую Лавру, в Сарненскую епархию, Тернопольскую епархию, а также в Кирилло-Мефодиевский женский монастырь в селе Драчино Закарпатской области.