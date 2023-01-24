Польша официально запросила у Германии разрешение на передачу Украине танков Leopard 2

«Я также призываю немецкую сторону присоединиться к коалиции стран, поддерживающих Украину танками Leopard 2. Это наше общее дело, ведь речь идет о безопасности всей Европы!», — написал он.

Германия производит этот тип танков, без ее согласия поставлять их в Украину нельзя. При этом президент Польши Анджей Дуда уже пообещал поставить Украине 14 танков Leopard в рамках первого пакета помощи международной коалиции.

Почему единственный путь к миру в Европе лежит через помощь Украине

Глава министерства иностранных дел ФРГ 23 января Анналена Бербок заявила, что Германия не будет препятствовать поставкам немецких танков Leopard из третьих стран в Украину. Также президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна рассматривает возможность отправки французских боевых танков Leclerc Киеву.

21 января издание Der Spiegel сообщило со ссылкой на источники в немецком оборонном ведомстве, что в Бундесвере уже имеется перечень танков Leopard, которые могут быть рассмотрены для передачи Украине. Журналисты назвали вполне возможным передачу Киеву 19 моделей Leopard 2A5. Кроме того, страны Балтии призвали Германию срочно передать Украине танки Leopard.