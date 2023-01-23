Глава МИД ФРГ заявила, что Германия не будет препятствовать поставкам немецких танков Leopard из третьих стран в Украину

Глава министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия не будет препятствовать поставкам немецких танков Leopard из третьих стран в Украину. Об этом она сказала вечером на французском телеканале, передают газеты Die Zeit и Süddeutsche Zeitung.

«Нас еще не спрашивали, а если бы спросили, мы бы не мешали», — ответила министр на вопрос о том, что будет, если Польша передаст боевые танки Украине.

Также президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна рассматривает возможность отправки французских боевых танков Leclerc Киеву. Он сказал об этом на пресс-конференции в Елисейском дворце совместно с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

По словам Макрона, он попросил Минобороны Франции «проработать этот вопрос». «Ничего не исключено» , — сказал он.

Накануне власти Польши заявили о готовности создать «меньшую коалицию» с другими европейскими странами для поддержки Украины, если Германия не согласится предоставить Киеву «Леопарды». Об этом премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил в интервью.