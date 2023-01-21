Spiegel: у Минобороны Германии есть список танков Leopard, которые могут быть рассмотрены для передачи Украине

В Минобороны Германии уже имеется перечень танков Leopard, которые могут быть рассмотрены для передачи Украине. Об этом сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на источники в ведомстве.
Танк Leopard 2. Фото: Wikipedia Commons
Согласно списку, с которым ознакомилось издание, всего в Вооруженных силах ФРГ (Бундесвере) имеется 312 различных танков Leopard 2 разных серий, из которых один списан, а еще 99 — на ремонте.
Среди 212 танков, которыми владеет Бундесвер, есть различные модели — в том числе, 2А5, 2А6, 2А7 и 2А7V, представляющие собой самую современную версию системы вооружения. По состоянию на 22 мая прошлого года в войсках имелось 53 танка Leopard 2A7V.
По словам собеседников Spiegel, в списке также указано, какие модели подходят для доставки в Украину. В публикации говорится, что вполне возможно, что Бундесвер мог бы передать Киеву 19 моделей Leopard 2A5.
Согласно списку, в настоящее время они используются для имитации танков противника во время маневров. Военные считают, что модели 2А5 лучше не использовать в бою, поэтому применяют их только для учений.
Spiegel отмечает, что если правительство Германии сможет согласиться на поставку танков в Украину, немецкие модели Leopard 2A5 смогут объединить с с моделями Leopard 2 из других европейских стран. Так, у Минобороны Польши есть танки Leopard 2A4, которые «как минимум аналогичны модели 2A5». С военной точки зрения имело бы смысл вооружить «Леопардами» целый танковый батальон, чтобы перевооружить украинцев, сообщает издание.
Военные уверены, что передаваемые модели должны быть одинаковыми, чтобы упростить их ремонт и обслуживание, а также обучение украинских солдат на едином образце. Собрать такой пакет помощи Украине — непростая задача с технической точки зрения: большинство танков Leopard 2 в Европе оснащены гидравлическим управлением башней, а модели Бундесвера имеют электрическое управление.
Ранее сегодня страны Балтии призвали Германию срочно передать Украине танки Leopard. Накануне стало известно, что министры обороны стран НАТО, участвовавшие во встрече контактной группы на американской авиабазе Рамштайн, не смогли договориться о поставке немецких танков Leopard 2 в Украину.
На пресс-конференции после встречи министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил, что Германия проверит свои запасы танков Leopard 2 на предмет возможной поставки в Украину. «Есть веские причины для поставки, есть веские причины против нее», — сказал политик в кулуарах.