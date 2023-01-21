Spiegel: у Минобороны Германии есть список танков Leopard, которые могут быть рассмотрены для передачи Украине

В Минобороны Германии уже имеется перечень танков Leopard, которые могут быть рассмотрены для передачи Украине. Об этом сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на источники в ведомстве.

Согласно списку, с которым ознакомилось издание, всего в Вооруженных силах ФРГ (Бундесвере) имеется 312 различных танков Leopard 2 разных серий, из которых один списан, а еще 99 — на ремонте.

Среди 212 танков, которыми владеет Бундесвер, есть различные модели — в том числе, 2А5, 2А6, 2А7 и 2А7V, представляющие собой самую современную версию системы вооружения. По состоянию на 22 мая прошлого года в войсках имелось 53 танка Leopard 2A7V.

По словам собеседников Spiegel, в списке также указано, какие модели подходят для доставки в Украину. В публикации говорится, что вполне возможно, что Бундесвер мог бы передать Киеву 19 моделей Leopard 2A5.

Согласно списку, в настоящее время они используются для имитации танков противника во время маневров. Военные считают, что модели 2А5 лучше не использовать в бою, поэтому применяют их только для учений.