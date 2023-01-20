Дилемма Рамштайн

Главное разочарование последних дней — участники встречи в Рамштайне не смогли договориться о поставке Украине танков Leopard 2. Нет, не отказали, но и не договорились. Будут еще думать. На фоне обстрелов и смертей.

Мир, кажется, понял, что война должна закончится победой Украины, что Путину нельзя позволить победить — лидеры Запада уже не раз делали соответствующие заявления. За этим пониманием — не только и не столько симпатия к Украине, сколько осознание того, что путинское государство — угроза всей западной цивилизации, что если Путин достигнет целей войны — уничтожения Украины, — то он, как в свое время и Гитлер, не удовлетворится достигнутым (в случае Гитлера — Судетами и Австрией), а пойдет «возвращать свое» и дальше. То есть, мир понял, что он никакими умиротворениями не сможет ужиться с Владимиром Путиным. Но в рамках этого понимания есть развилки. Можно дать Украине все, что ей необходимо для быстрой и решительной победы. Тогда все украинские территории, включая Крым, будут освобождены достаточно быстро. А можно давать оружие дозировано, чтобы хватало для сдерживания Путина и ведения позиционной войны, но не хватало для украинского военного триумфа.

Решительной победы Украины Запад, похоже, боится. Опасения понятны. Освобождение Крыма, обрушение фронта, уничтожение военных объектов на территории России могут спровоцировать и почти наверняка спровоцируют глубокий внутриполитический кризис в России.

Имеющий не электоральную, а лишь «понятийную» легитимность Владимир Путин окончательно потеряет авторитет в глазах собственной элиты — уже теряет — а вместе с ним и власть. Вряд ли это кого-нибудь огорчит — Западу легче будет иметь дело с любым его преемником, чем с ним самим, но никто, ведь, не гарантирует, что его уход от власти пройдет мирно, а каков будет масштаб насилия и кровопролития новой Смуты, не знает никто. Запад, при этом, полагаю, волнует не судьба граждан России, которые пострадают в этом хаосе, а угроза того, что волна насилия выплеснется в Европу — исключать этого, действительно, нельзя.

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Но главное, чего опасаются в западных столицах, это того, что Путин, припертый к стенке, начнет термоядерную войну. Да, этого, очевидно, стали опасаться меньше, чем раньше — изменились и представления об масштабах ядерной мощи России, и о способности Путина добиться выполнения столь безумного приказа, но сбрасывать со счетов возможность ядерного апокалипсиса ответственные лидеры Запада, тем не менее, не могут. Украина Украиной, но допускать войну на свою территорию и гибель своих людей западные политики не хотят.

Поэтому для кого-то на Западе более привлекательным кажется второй сценарий — многолетняя война, когда ни одна из сторон не может добиться решительного успеха — ни Путин не возьмет Киев, ни Украина — Крым.

Предполагается, что Путин в этой войне будет слабеть и в экономическом, и в военном, и в политическом плане. Рано или поздно он либо капитулирует, либо будет смещен. В любом случае, он уже не будет столь опасен, как сейчас. Цель — ослабление исходящей от путинского государства угрозы — будет достигнута не столь быстро, как в случае решительной победы Украины, но зато и без рисков. А что несметное число людей погибнет, это, конечно, печально, но национальные интересы, выборы на носу — они всегда на носу, да и, вообще, своя рубашка ближе к телу. Помогать, разумеется, будем, но дозировано.

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Эта вторая стратегия не просто аморальна — ведь, это попытка достичь поставленных целей ценой жизней огромного числа людей, пусть не своих граждан, но, тем не менее, людей — граждан Украины и России, которых погибнет тем больше, чем дольше будет длиться война. Она ошибочна, она исходит из непонимания сути путинского режима.

Бессмысленная затяжная война, разумеется, ослабит Путина, но не заставит его капитулировать и не приведет к его отстранению или уходу от власти.

По мере новых потерь и падения уровня жизни недовольство населения конечно, будет расти, но в условиях жестко-авторитарного режима у людей нет никаких возможностей повлиять на власть. По крайней мере, до тех пор, пока в распоряжении Путина будут силы подавления любого протеста. А они есть, как есть и готовность расстрелять толпу протестующих из пулемета. Можно, разумеется, надеяться на то, что войска не будут выполнять приказы, как это бывало в некоторых странах, но оценить вероятность такого развития событий невозможно, а значит и рассчитывать на это нельзя.

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Как бы ни рушилась экономика, военные заводы будут работать — Путин, скорее, обречет народ на голод, чем откажется от производства нового оружия. Да, в условиях санкций оно будет низкого качества, но несчастий всему миру с его помощью можно будет причинить очень много. Что же касается путинских элит, то они могут взбунтоваться только в условиях тотального краха, медленное же ухудшение их ни к какой активности не сподвигнет (собственно, мы это видим сейчас), да и Путин, если что умеет, так это обеспечивать свою безопасность. А его ненависть к Западу только усилиться, да и удерживать страну он сможет лишь в условиях перманентного военного положения и войны. Так, что страна будет нищей, архаичной, но политически стабильной и еще более агрессивной, чем сейчас. И рано или поздно произойдет то, чего на Западе опасаются сейчас — прямое столкновение России с НАТО.

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