Страны Балтии призвали Германию срочно передать Украине танки Leopard

Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии призвали Германию немедленно передать Украине танки Leopard. Об этом сообщается в совместном заявлении политиков в твиттере.

«Это нужно, чтобы остановить российскую агрессию, помочь Украине и быстро восстановить мир в Европе. Германия, как ведущая европейская держава, несет особую ответственность в этом отношении», — заявили Урмас Рейнсалу, Эдгар Ринкевич и Габриэлюс Ландсбергис.