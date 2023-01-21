Страны Балтии призвали Германию срочно передать Украине танки Leopard

Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии призвали Германию немедленно передать Украине танки Leopard. Об этом сообщается в совместном заявлении политиков в твиттере.
«Это нужно, чтобы остановить российскую агрессию, помочь Украине и быстро восстановить мир в Европе. Германия, как ведущая европейская держава, несет особую ответственность в этом отношении», — заявили Урмас Рейнсалу, Эдгар Ринкевич и Габриэлюс Ландсбергис.
Накануне стало известно, что министры обороны стран Североатлантического альянса (НАТО), участвовавшие во встрече контактной группы на американской авиабазе Рамштайн, не смогли договориться о поставке немецких танков Leopard 2 в Украину.
Как сообщило немецкое издание Spiegel, на пресс-конференции Писториус объявил, что Германия проверит свои запасы танков Leopard 2 на предмет возможной поставки в Украину. «Есть веские причины для поставки, есть веские причины против нее», — сказал политик в кулуарах.