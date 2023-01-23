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У посольства России в Берлине появилось копия камеры ШИЗО, куда постоянно сажают Алексея Навального

Возле российского посольства в Берлине установили копию ШИЗО (штрафного изолятора), в котором российские власти держат Алексея Навального. Об этом в своем телеграм-канале сообщила Любовь Соболь.

Официально объект еще не открыт. Инсталляцию подготовили сторонники политика в рамках кампании#FreeNavalny. 24 января ее официально откроют Леонид Волков и Олег Навальный.

За последние полгода Алексея Навального под разными предлогами десять раз отправляли в ШИЗО. В последний раз это произошло 31 декабря — политику дали 15 суток штрафного изолятора, обвинив в том, что он умывался в неположенное время.

Вскоре адвокат политика заявил, что Навальный заболел, а Юлия Навальная сообщила, что то сотрудники ИК-6 запрещают адвокатам передачу лекарств для ее мужа. Вслед за этим подписи с требованием предоставить Навальному необходимую медпомощь собрали медицинские работники и российские депутаты всех уровней.

17 января команда Навального объявила о старте глобальной кампании «Free Navalny», в рамках которой планируется координировать «усилия людей по всему миру», чтобы добиться освобождения политика.

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