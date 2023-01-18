Российские депутаты опубликовали обращение в поддержку Алексея Навального

Российские депутаты всех уровней обратились к президенту Владимиру Путину, генпрокурору Игорю Краснову, а также к Совету по правам человека с требованием оказать политику Алексею Навальному медицинскую помощь. Письмо разместил на своей странице в фейсбуке бывший муниципальный депутат московского округа Останкинский Сергей Цукасов. «Оставляя за рамками сомнительность обвинений и неоправданную строгость наказания для человека, не совершившего преступлений насильственного характера,

мы не можем игнорировать противозаконное применение мер дисциплинарного взыскания в отношении Алексея Навального,

отбывающего наказание в "Исправительной колонии № 6" ФСИН по Владимирской области. Всем, кто следит за судьбой Алексея, предельно ясно — целью его непрерывного помещения в штрафной изолятор является создание невыносимых условий пребывания в местах лишения свободы и причинение вреда его физическому и психическому здоровью, а также угрозы жизни», — говорится в обращении. Депутаты от имени своих избирателей, друзей и знакомых, а также от своего имени потребовали «незамедлительно прекратить водворение Навального в ШИЗО, прекратить вынесение необоснованных дисциплинарных взысканий, направленных на создание невыносимых условий содержания и препятствие гарантированных законом встреч с близкими родственниками, оказать своевременную медицинскую помощь политику и допускать к нему гражданских врачей». Обращение уже подписали более 50 депутатов. Среди них — бывший депутат петербургского Заксобрания Максим Резник, депутат городского совета Новосибирска Хельга Пирогова, депутат МО Красносельский Елена Котеночкина и другие.

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