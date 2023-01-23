Ах, война, что ж ты сделала, пошлая

Российские таблоиды, из которых читатели могли узнать свежие сплетни о мире шоу-бизнеса, в России стремительно политизируются. В некоторых изданиях «мочат» уехавших и высказавшихся в поддержку Украины артистов, в других — и вовсе выпускают целые развороты и спецвыпуски, посвященные «спецоперации» и российской армии. «Новая газета Европа» посмотрела выпуски желтой прессы за последний год и попыталась разобраться, как политическая жизнь находит отражение в развлекательных газетах и журналах.

«Разжечь агрессию» ««Пир во время чумы»: дочь ликвидированного Урганта выпятила мохнатую промежность», — с таким заголовком во время новогодних каникул вышла новость про семью телеведущего Ивана Урганта на сайте «Экспресс-газеты». В самом тексте новости не было ничего необычного, а тем более интимного: «Экспресс-газета» обозревала новую фотографию в инстаграм-сториз Эрики, живущей в США, на которой она сфотографировала себя в зеркале в пушистой шубе. А такие провокационные слова в заголовке были взяты из комментариев анонимных пользователей, которых цитирует в новости газета. «Пир во время чумы»; «Снова показывает мохнатку, не надоело еще?»; «Эрика, там вроде папу твоего «отменили», может уже вытащишь совесть из холодильника и немного притормозишь?» — возмутились комментаторы. «Экспресс-газета» — один из старейших российских таблоидов, созданный в 1993 году, в момент расцвета жанра желтой прессы в стране. С тех пор она выходит каждую неделю: у газеты есть печатный тираж в несколько сотен тысяч копий и собственный сайт. В «Экспресске», как ее называют, своя рубрика была у артиста Станислава Садальского, а в качестве колумнистов раньше для нее писали Анатолий Вассерман, Михаил Задорнов и Ариф Алиев. До 2021 года «Экспресс-газета» принадлежала «Комсомольской правде», однако затем ее выкупила компания Форвард Медиа Груп, которая на тот момент уже владела изданиями Hello!, «Телесемь», «Глянец», «Интерьер+Дизайн», «Медведь», а также десятками региональных газет и журналов. Тогда же компанию возглавляла Полина Юмашева (Дерипаска). В 2022 году Форвард Медиа Груп потерял все свои активы.

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Если раньше материалы с провокационными заголовками в «Экспресс-газете» были всё же не такими частыми, то сейчас они постоянно встречаются в новостной сводке. «Вывалила все: почерневшую Лободу нашли без белья», ««Девочка созрела»: Евгения Медведева забыла про скромность и выставила грудь напоказ» — и даже «Американская дочь Урганта в маленьких трусиках повеселилась на камеру». Новости с пошлыми заголовками соседствуют с другими, политическими, где говорится, что Алла Пугачева и Лайма Вайкуле отвернулись от россиян, уволенный из МХАТа актер Дмитрий Назаров «задыхается», а на концерты Меладзе якобы отказываются приходить слушатели из-за его высказываний в поддержку Украины. В то же время про звезд, выступивших с провоенной позицией, зачастую можно увидеть новости, как они съездили в Мариуполь с концертом или что кто-то из них счастлив из-за рождения ребенка. — Такие издания специализируются на всякой желтухе: кто с кем сошелся, кто с кем развелся, кто от кого забеременел, — говорит медиаэксперт, пожелавший остаться анонимным. — Но под этими слухами дальше впаривается то, что требуется для пропаганды. Одно без другого тут невозможно. [Сплетни] — это соус, под которым идут все пропагандистские установки [в таблоидах]: на одной полосе может быть рассказ о жизни деятелей шоу-бизнеса и о скандалах, а рядом — политическая тематика. И, конечно, всё [размещается] в адаптированном, самом примитивном виде и с разжиганием ненависти. В другой газете — «Жизнь», которая также специализируется на новостях и сплетнях из мира шоу-бизнеса, первая полоса обычно отдана под рассказы с громкими заголовками о звездах, однако на первой же странице газеты читатель видит анонс заметки о российской политической жизни: какие законы приняла или намеревается принять Госдума, с какими высказываниями выступили члены Совета Федерации и как получить государственные льготы.

Обложка газеты «Жизнь». Источник

Газету «Жизнь» в начале нулевых основал Арам Габрелянов — создатель издания Life, которое не раз публиковало «сливы» на оппозиционных политиков и покупало информацию у правоохранительных органов. Габрелянов — лояльный российской власти бизнесмен. Спустя несколько лет после создания «Жизнь» стала одним из самых тиражируемых и популярных в России таблоидов, а в 2008 году долю в издающей газету компании получил Юрий Ковальчук, владеющий «Национальной медиагруппой». В 2018 году Габрелянов перестал владеть долей в компании, а с 2019 ООО «Айньюс», в которую помимо «Жизни» также входят Life, Mash и Super, возглавляет Ирина Черномырдина. Газета «Жизнь» также выходит каждую неделю, а заголовки про звезд, высказавшихся против войны с Украиной, такие же кричащие, как и в «Экспресс-газете», хоть и без пошлостей: «Пугачевой сейчас лучше помалкивать», «Золотой галчонок» — о юмористе Максиме Галкине — и «Блудница вернулась» — снова об Алле Пугачевой, которая время от времени приезжает Россию. — Такие [таблоиды] делаются для массовой аудитории, для малообеспеченных людей, в которых легко разжечь ту самую агрессию. И конечно, о Галкине и Пугачевой, которых эти люди знают и которые были их кумирами, пишут чаще всего, потому что надо обязательно их окунуть во всё, — считает медиаэксперт. После начала войны газета даже делала несколько специальных выпусков, на первой полосе которых были значимые политические события: например, фотография с Владимиром Путиным, сделанная во время «присоединения» Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Также в сентябре вышел номер, посвященный объявленной мобилизации, — с фотографией военных на первой полосе.

Обложка газеты «Жизнь». Источник

«У меня в номере по четыре покойника, мне есть что еще писать» Другой известный российский таблоид — журнал «Тайны звезд», который издается с 2007 года тиражом почти в 500 тысяч экземпляров. Компания, выпускающая его, называет «Тайны звезд» женским журналом. Согласно данным за 2022 год, его читает больше миллиона россиян, и большинство из них и правда женщины, многие из них — пенсионерки. До 2020 года «Тайнами звезд» владел немецкий медиахолдинг Bauer, но затем он продал свою часть российским предпринимателям и покинул список владельцев компании. С самого создания и по сей день в журнале в основном пишут о знаменитостях и их семьях, но иногда на первую полосу попадают и политики — например, несколько раз там оказывался Владимир Путин, потому что он стал популярнее звезд. «Есть Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Максим Галкин — это большие звезды, все остальные чуть поменьше, а есть начинающие «звездуньки», — описывал принцип работы «Новой газете» главный редактор «Тайн звезд» Роман Попов. — То же самое в политике. Кто там номер один? Путин. Кто номер два? Медведев. Дальше кто? Матвиенко. Еще? Ну, Жириновский. Тот же Собянин — он был у нас в журнале со своей историей про развод». По словам Попова, в 2010-х выпуски, на обложке которых был Владимир Путин и где рассказывалось о его личной жизни, продавались лучше, чем те выпуски, на первой полосе которых была Алла Пугачева. В 2013 году на обложке «Тайн звезд» даже появился политик Алексей Навальный — правда, лишь на небольшой части первой полосы в самом низу. В журнале политика во время слушаний дела «Кировлеса» решили поддержать через рассказ о его жене и детях. После этого Навальный больше не появлялся в журнале: Роман Попов говорил, что тот стал не очень интересен аудитории, потому что исчез из телевизора.

Обложка журнала «Тайны звезд». Источник

После начала войны «Тайны звезд» не писали про боевые действия и российскую армию, но затрагивали косвенно связанные с войной темы. Например, на одной из обложек, в самом ее низу, в мае поместили материал о покушении на Владимира Соловьева с заголовком «Я — в списке на уничтожение, подписанном Зеленским. Ему обидно то, что я говорю». Но всё-таки чаще всего в центре внимания редакции оказывались скорее скандалы между звездами с провоенной и антивоенной позициями — например, на первую полосу одного из номеров были помещены слова Маргариты Симоньян о Максиме Галкине, где пропагандистка назвала юмориста «геем и мразью».

Обложка журнала «Тайны звезд». Источник

Главный редактор Роман Попов сказал, что «первые месяцы контент позволял про Украину и Донбасс вообще не писать ничего, а потом в редакции пытались через человеческие какие-то эмоции и то, что соответствует официальной позиции», рассказывать о происходящем. — Мы стараемся не участвовать в травле звезд. Желающих много и без нас. Но иногда скандалы приобретают такие масштабы, что не реагировать не получается, — делится Попов. — В общем, стараемся не навредить ни государству, ни читателям, ни звездам — никому. Я не думаю, что эта позиция заслуживает симпатии. Но такие у нас теперь законы.

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