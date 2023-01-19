Европейский еврейский конгресс потребовал извинений от Лаврова. Он сравнил политику США в отношении России с действиями Гитлера

Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) осудил заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в котором он сравнил политику США в отношении России с действиями Гитлера в отношении евреев.
«Сейчас США сформировали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО да и не только, из членов ЕС и через Украину по доверенности ведут войну против нашей страны с той же задачей — окончательного решения "российского вопроса"», — сказал Лавров.
В ЕЕК заявили, что шокированы его «постыдным» выступлением и призвали извиниться российского министра за свои слова.
Президент конгресса Ариэль Музикант отметил, что Лавров не в первый раз «использует отсылки к Холокосту и Гитлеру» и подчеркнул, что «это должно прекратиться».
Заявление Лаврова также резко осудило руководство мемориального комплекса «Яд ва-Шем»:
«Слова Лаврова — это ошибочная, опасная и бредовая интерпретация исторических фактов, и заслуживают осуждения. Это искажение истории и оскорбление истинных жертв нацизма».
Весной Лавров сказал, что у Адольфа Гитлера была «еврейская кровь», и что «самые ярые антисемиты, как правило, евреи». После этого главу МИД РФ раскритиковал в том числе его израильский коллега Яир Лапид. При этом МИД РФ заявил, что правительство Израиля держит курс на «поддержку неонацистского режима в Киеве.
В итоге в канцелярии премьера Израиля заявили, что Владимир Путин извинился за высказывания Лаврова про евреев. «Премьер-министр принял извинения президента Путина за слова Лаврова и поблагодарил его за разъяснение отношения президента к еврейскому народу и памяти о Холокосте», — отметили в канцелярии тогдашнего премьера Нафтали Беннета.