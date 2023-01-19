Европейский еврейский конгресс потребовал извинений от Лаврова. Он сравнил политику США в отношении России с действиями Гитлера

Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) осудил заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в котором он сравнил политику США в отношении России с действиями Гитлера в отношении евреев.

«Сейчас США сформировали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО да и не только, из членов ЕС и через Украину по доверенности ведут войну против нашей страны с той же задачей — окончательного решения "российского вопроса"», — сказал Лавров.

В ЕЕК заявили, что шокированы его «постыдным» выступлением и призвали извиниться российского министра за свои слова.

Президент конгресса Ариэль Музикант отметил, что Лавров не в первый раз «использует отсылки к Холокосту и Гитлеру» и подчеркнул, что «это должно прекратиться».

Заявление Лаврова также резко осудило руководство мемориального комплекса «Яд ва-Шем»:

«Слова Лаврова — это ошибочная, опасная и бредовая интерпретация исторических фактов, и заслуживают осуждения. Это искажение истории и оскорбление истинных жертв нацизма».