Известные чеченские блогеры братья Янгулбаевы заявили, что четверых их родственников из Чечни принудительно отправили на войну в Украину. По их словам, это почти все их мужчины-родственники по отцовской линии. «Новая газета Европа» рассказывает о том, как Кадыров мстит федеральному судье в отставке Сайди Янгулбаеву за оппозиционную деятельность его сыновей — Абубакара, Ибрагима и Байсангура.

Ибрагим и Байсангур Янгулбаевы, создатели оппозиционного телеграм-канала 1ADAT и сыновья судьи Сайди Янгулбаева, сообщили, что на войну в Украину принудительно забрали четверых их родственников: 55-летнего дядю Сайд-Ахмеда и двоюродных братьев — Адама, Юсупа и Хасана Янгулбаевых.

Сайд-Ахмед Янгулбаев. Фото: скрин видео

55-летний Сайд-Ахмед — младший из трех братьев Сайди Янгулбаева. Как писал 1ADAT, двух других братьев судьи — Сайд-Эмина и Шахида — кадыровцы тоже хотели забрать на фронт, но не смогли оформить из-за их преклонного возраста. Адам и Юсуп — сыновья Сайд-Эмина, а Хасан — единственный сын Шахида. 1ADAT пишет, что Хасан не жил в Грозном, приехал туда, чтобы положить жену в родильный дом. Недавно он во второй раз стал отцом.

(слева направо) Абубакар Янгулбаев, Юсуп Янгулбаев, Адам Янгулбаев. Фото: Telegram

«Несколько дней назад их похитили и держали где-то в Грозном. Мы предполагаем, что их держали в СОБРе

(специальном отряде быстрого реагирования. — Прим. ред.). Потому что политические дела, связанные с Кадыровым, «рассматриваются» в СОБР «Ахмат». То есть их держали там, и спустя несколько дней их отправили в Украину», — рассказывает администратор телеграм-канала 1ADAT Ибрагим Янгулбаев. У семьи Сайди Янгулбаева уже несколько лет не было связи с родственниками, находящимися в Чечне, потому что это небезопасно для последних. В декабре 2021 года братьев Сайди и брата его жены забрали неизвестные люди в черной форме, которые увезли их в полицию. Ибрагим Янгулбаев рассказал «Новой-Европа», что у родственников тогда изъяли загранпаспорта и документы на недвижимость, чтобы они не смогли уехать их страны.

Адам Янгулбаев. Фото: скрин видео

Примерно тогда же все родственники Янгулбаевых, включая женщин, лишились работы. Например, племянник Сайди Хасан работал в Сбербанке. После увольнения единственная возможность заработать, которая у него и остальных родственников осталась, — водить такси. К тому же Хасан в юности болел туберкулезом, но, несмотря на это, и его забрали на войну.

Хасан Янгулбаев. Фото: скрин видео

«Хасан. Последний, но… Всегда называл его родным братом, не принимал в отношении него слово «двоюродный», только родной! Мы вместе прошли детский сад, школу, экзамены, драки, вольную борьбу, тхэквондо, соревнования, шахматные турниры, двор, видеоигры, книги и всё взросление. Так смешались, что все думали — двойняшки. Его пример дисциплинировал меня. Он усидчиво читал и мог за ночь прочитать книгу. Однажды, в 10 лет, прочел мой сборник сказок братьев Гримм, который я даже не открывал. От него я получил тягу к чтению. Люди моей личности. Моя семья!» — пишет чеченский правозащитник Абубакар Янгулбаев.

О нынешнем похищении своих родственников Абубакару стало известно еще третьего августа — ему рассказали «третьи лица», которых он не называет из соображений безопасности. По его словам, повесток мужчинам не присылали. О том, что родственников отправили на фронт, Янгулбаевы узнали из видеоролика, который выложил в своем телеграм-канале Рамзан Кадыров. На видео Сайд-Ахмед и Адам говорят о своем участии в «священной» войне. Абубакар предполагает, что их оформили как добровольцев и отправили в Донецк. По словам Абубакара, этот случай стал еще одним в череде принудительных отправок на фронт родственников чеченских оппозиционных деятелей. В июле этого года на войну отправили племянника Ахмеда Закаева — премьер-министра самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия. До этого, в апреле, на фронте оказался брат оппозиционного блогера Хасана Халитова.

Сборы бойцов из Чечни. Фото: скрин видео

«Кадыров же говорит часто, что тех, которые избегают мобилизации, первыми надо отправлять на войну. А мои родственники, они против этой войны, и они действительно избегали ее,

и они ее не хотели. Но без документов выехать из России в принципе невозможно», — говорит Абубакар. Напомним, в январе неизвестные вооруженные люди, представившиеся сотрудниками полиции из Чечни, ворвались в квартиру Сайди Янгулбаева в Нижнем Новгороде, схватили его жену Зарему Мусаеву и увезли в Чечню. Мусаеву арестовали, обвинив в нападении на полицейского и мошенничестве. Комментируя это задержание, глава республики Рамзан Кадыров написал в своем телеграм-канале, что «эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей». В итоге 4 июля 2023 года суд приговорил Зарему Мусаеву к пяти годам и шести месяцам колонии.

Сборы бойцов из Чечни. Фото: скрин видео

В феврале прошлого года братья судьи Сайди Янгулбаева были вынуждены публично отречься от него и его сыновей. Выступления родственников распространил телеканал ЧГТРК «Грозный».

На видео один из братьев судьи Сайди Янгулбаева говорил, что из-за действий семьи их род опозорен перед всем чеченским народом.

«Мы заявляем, что они не являются нашей частью. Если до сих пор они были нашей фамилией, то теперь мы будем мстить, мы не отказываемся от их убийства.

Если мы их настигнем, мы выстрелим. Он [Сайди] был старшим в нашей семье, должен был заменить нам отца, но именно из-за него мы сегодня в такой ситуации. Я бы сегодня отдал многое за то, чтобы не говорить это», — говорил брат Сайди Янгулбаева Шахид. Помимо этого, он попросил прощения у главы республики и у всего чеченского народа.