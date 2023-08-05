Украина объявила акватории шести черноморских портов России зоной военной угрозы

Украина объявила акватории шести российских портов в Черном море зоной военной угрозы. Об этом сообщается на сайте Госгидрографии, входящей в министерство инфраструктуры Украины.
В документе уточняется, что речь идет о портах Анапы, Геленджика, Новороссийска, Туапсе, Сочи и Тамани. Других подробностей нет.
Основанием стал приказ № 5 Военно-морских сил Украины от 4 августа.
Россия после выхода из зерновой сделки заявила, что с 20 июля будет рассматривать все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, как потенциальные перевозчики военных грузов.
Вскоре Минобороны Украины объявило, что с 21 июля будет рассматривать все суда, следующие в порты России и оккупированных территорий Украины, как перевозящие грузы военного назначения «со всеми сопутствующими рисками».
После выхода из зерновой сделки Россия также отозвала гарантии безопасности судоходства, свернула морской гуманитарный коридор, а также восстановила режим временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря, добавили в МИД.
В ночь на 4 августа два украинских морских беспилотника попытались атаковать порт Новороссийска. Позже в соцсетях появились фотографии поврежденного большого десантного корабля «Олененгорский горняк» после атаки беспилотников, в том числе — спутниковые снимки. Кроме того, более 10 беспилотников попытались атаковать Крым.
В ночь на 5 августа морской дрон атаковал в Керченском проливе российский танкер SIG. По данным BBC News Украина, атаку на танкер провели СБУ и ВМС Украины в ходе совместной операции. Как сообщили источники издания, атаку организовали с помощью надводного дрона с 450 кг тротила.
«Любой „хлопок“, происходящий на кораблях РФ или Крымском мосту, является абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к врагу. Более того — такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и полностью законны», — прокомментировал глава СБУ Василий Малюк.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина расширит масштабы ударов по российским целям.
«С каждым новым боевым заданием украинские боевые БПЛА и морские дроны становятся все более точными, операторы — более опытными, боевое слаживание — более эффективным, а производители получают возможности совершенствовать тактико-технические характеристики», — написал он в твиттере.