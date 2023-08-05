Украина объявила акватории шести черноморских портов России зоной военной угрозы

Украина объявила акватории шести российских портов в Черном море зоной военной угрозы. Об этом сообщается на сайте Госгидрографии, входящей в министерство инфраструктуры Украины.

В документе уточняется, что речь идет о портах Анапы, Геленджика, Новороссийска, Туапсе, Сочи и Тамани. Других подробностей нет.

Основанием стал приказ № 5 Военно-морских сил Украины от 4 августа.

Россия после выхода из зерновой сделки заявила, что с 20 июля будет рассматривать все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, как потенциальные перевозчики военных грузов.

Вскоре Минобороны Украины объявило, что с 21 июля будет рассматривать все суда, следующие в порты России и оккупированных территорий Украины, как перевозящие грузы военного назначения «со всеми сопутствующими рисками».

После выхода из зерновой сделки Россия также отозвала гарантии безопасности судоходства, свернула морской гуманитарный коридор, а также восстановила режим временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря, добавили в МИД.

В ночь на 4 августа два украинских морских беспилотника попытались атаковать порт Новороссийска. Позже в соцсетях появились фотографии поврежденного большого десантного корабля «Олененгорский горняк» после атаки беспилотников, в том числе — спутниковые снимки. Кроме того, более 10 беспилотников попытались атаковать Крым.

В ночь на 5 августа морской дрон атаковал в Керченском проливе российский танкер SIG. По данным BBC News Украина, атаку на танкер провели СБУ и ВМС Украины в ходе совместной операции. Как сообщили источники издания, атаку организовали с помощью надводного дрона с 450 кг тротила.