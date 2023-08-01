Более полутора десятков иностранных судов, проигнорировав угрозы России, в понедельник 31 июля прошли через Черное море и зашли в украинские порты, чтобы дальше двинуться дельту Дуная. Их сопровождали американский противолодочный самолет Р8 и разведывательный беспилотник Forte12 RQ-4. Эту информацию опубликовал OSINТ- аналитик Маркус Джонсон. «Три гражданских грузовых судна— по одному из Израиля и Греции плюс одно с турецко-грузинской регистрацией — в воскресенье прорвали российскую блокаду в Черном море и бросили якорь в одном из зерновых портов Украины в дельте Дуная», — подтверждает Forbes. Издание сообщает, что суда с включенными транспондерами открыто проследовали из Босфора в порт Измаил «под присмотром» четырех боевых самолетов НАТО: патрульного самолета P-8 ВМС США, «Челленджера» армии США с радаром поверхностного сканирования, беспилотника RQ-4 ВВС США и самолета раннего предупреждения E-3 от НАТО. Кроме этого, по данным Forbes, поблизости были замечены итальянские и румынские истребители.

Иностранные суда, прошли через Черное море и зашли в украинские порты. Фото: Twitter

Российские государственные СМИ факт появления сухогрузов в зоне, которую Москва считает подконтрольной своим военным, пока игнорируют. В Украине происходящее называют «прорывом блокады», а мореходов, решившихся войти в украинские порты — героями.

«Сообщают, что в ночь на 30 июля три гражданских судна Ams1, Sahin 2 и Yilmaz Kaptan прошли турецкие проливы. Корабли вышли из портов Израиля, Греции и Турции. Пунктом назначения в AIS был обозначен как Украина,

— говорится на популярном военном сайте Militarnyi, где обсуждаются военно-политические события Украины. — Отважные мореплаватели! Кажется, кто-то придумал, как дать русским от ворот поворот! Приветствуем!» Пока известно, что 16 сухогрузов, которые до этого в нерешительности стояли в нейтральных водах, сейчас направляются в дельту Дуная. Оттуда, как ожидается, они выйдут, груженые украинским сельскохозяйственным экспортом. После того, как Россия вышла из зерновой сделки, главный порт Украины — одесский — оказался закрытым для прохода грузовых судов, а зерновой экспорт республики — под угрозой. Напомним, 18 июля 2023 года истек срок действия т.н. «зерновой сделки», по которой Россия с лета прошлого года брала на себя обязательства разблокировать черноморские порты, через которые вывозится украинская сельхозпродукция. Посредниками в сделке выступали Турция и ООН, они гарантировали, что суда, которые пойдут в Украину, не будут перевозить грузы военного назначения. В обмен на это Россия попросила вернуть доступ к системе SWIFT Россельхозбанку, который обеспечивает в том числе сделки по российскому сельскохозяйственному экспорту. А также снять ограничения на поставку запчастей для сельхозтехники и вернуть на мировой рынок российские удобрения, включая запуск аммиакопровода Тольятти-Одесса. Ни одно из этих требований выполнено не было. В июне аммиакопровод на территории Украины и вовсе был поврежден взрывом.

Комментируя отказ от продления сделки, Владимир Путин заявил, что она принесла стране убытков на $1,2 млрд. «Для российских сельхозпроизводителей <…> это обернулось прямыми потерями и убытками», — сказал Путин 19 июля на совещании с членами правительства. По его данным, это было связано с «дисконтом в 30-40% на российское зерно на мировых рынках», а также с ростом стоимости фрахта для перевозки российского экспорта и финансовых услуг для участников рынка. По мнению Путина, именно зерновая сделка, а не российское вторжение в Украину и последовавшие за ним западные санкции, привела к снижению рентабельности российского зернового экспорта в два раза. Выйдя из сделки, Россия объявила ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря временно опасными для судоходства.

«Страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима»,

— недвусмысленно заявили в министерстве обороны РФ. В ответ Киев предупредил, что будет рассматривать суда, движущиеся в сторону российских черноморских портов, как перевозящие военные грузы. «Открыто угрожая гражданским судам, перевозящим продукты питания из украинских портов, осуществляя ракетные обстрелы и атаки дронами на гражданскую инфраструктуру в мирных городах, намеренно создавая военную угрозу на торговых маршрутах, Кремль превратил Чёрное море в зону опасности, в первую очередь, для российских судов и судов, следующих в акватории Чёрного моря в направлении морских портов России и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины», — заявили в министерстве обороны Украины.

Сергей Вершинин. Фото: EPA-EFE/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO

Это заявление заставило Россию пойти на попятную. Замглавы МИД России Сергей Вершинин 21 июля пояснил, что российская стороны намерена всего лишь делать запросы о грузах, которые перевозят суда в Черном море, и при необходимости досматривать их. После такого обмена угрозами, появление иностранных сухогрузов в водах, которые министерство обороны России обещало заблокировать для украинского экспорта, вызвало неоднозначную реакцию Москвы. Во вторник, 1 августа минобороны РФ сообщило об уничтожении в международных водах трёх украинских безэкипажных катеров, которые, якобы, намеревались атаковать российские гражданские суда. В Украине эти обвинения категорически отвергли. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ не намерены атаковать гражданские объекты в Черном море. «Безусловно, подобные заявления российских официальных лиц являются выдумкой и не содержат ни капли правды. Украина не нападала, не нападает и не будет нападать на гражданские суда, как и на любые другие гражданские объекты», — цитирует чиновника Reuters. В России на появление сухогрузов в «блокированных портах» пока что реагируют только ультра-патриотические неофициальные ресурсы. Военный аналитик Михаил Звинчук в своем телеграм-канале «Рыбарь» назвал это «тестированием России на реакцию».

«В случае если суда решат пройти курсом на Дунай это, во-первых, продемонстрирует то, что портовая инфраструктура Украины по-прежнему функционирует. Хотя с учетом атаки на патрульные корабли дронами из устья Дуная, это скорее факт. А, во-вторых, такой сценарий создаст прецедент для других стран, сухогрузы и контейнеровозы которых застряли у берегов Румынии и Украины, что с предупреждениями российских властей можно не считаться», — пишет Рыбарь.