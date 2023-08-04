В ночь с 3 на 4 августа два украинских морских беспилотника попытались атаковать порт Новороссийска. Об это говорится в заявлении Минобороны России.
Фото: соцсети
«Сегодня ночью вооруженные силы Украины двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск.
В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы»,
— сообщили в ведомстве.
Фото: «Раньше всех Новороссийск»
В соцсетях появились фотографии поврежденного большого десантного корабля «Олененгорский горняк» после атаки беспилотников. Судя по видео, БДК пришлось буксировать.
Жители Новороссийска ночью сообщали о взрыве и стрельбе в районе порта. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что пострадавших и разрушений нет.
Также об отсутствии повреждений отчитались в Каспийском трубопроводном консорциуме.
«На настоящий момент сообщаем, что отгрузка нефти осуществляется в штатном режиме на пришвартованные танкера. Повреждения инфраструктуры КТК отсутствуют», — сказали в КТК.
Установлен временный запрет на движения судов в порту Новороссийска.
Глава Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что «среагировали и помогли избежать последствий атаки» беспилотников экипажи кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец».
Ночью также более 10 беспилотных летательных аппаратов попытались атаковать аннексированный Россией Крым.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены десять БПЛА. Еще три беспилотника противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы», — заявили в Минобороны России.