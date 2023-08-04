В ночь с 3 на 4 августа два украинских морских беспилотника попытались атаковать порт Новороссийска. Об это говорится в заявлении Минобороны России.

В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы»,

В соцсетях появились фотографии поврежденного большого десантного корабля «Олененгорский горняк» после атаки беспилотников. Судя по видео, БДК пришлось буксировать.

Жители Новороссийска ночью сообщали о взрыве и стрельбе в районе порта. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что пострадавших и разрушений нет.

Также об отсутствии повреждений отчитались в Каспийском трубопроводном консорциуме.

«На настоящий момент сообщаем, что отгрузка нефти осуществляется в штатном режиме на пришвартованные танкера. Повреждения инфраструктуры КТК отсутствуют», — сказали в КТК.

Установлен временный запрет на движения судов в порту Новороссийска.