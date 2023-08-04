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Два морских беспилотника попытались атаковать Новороссийск

После атаки появились фотографии поврежденного десантного корабля «Олененгорский горняк»

В ночь с 3 на 4 августа два украинских морских беспилотника попытались атаковать порт Новороссийска. Об это говорится в заявлении Минобороны России.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

«Сегодня ночью вооруженные силы Украины двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск.

В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы»,

— сообщили в ведомстве.

Фото: «Раньше всех Новороссийск»

Фото: «Раньше всех Новороссийск»

обновлено в 10:05 мск

В соцсетях появились фотографии поврежденного большого десантного корабля «Олененгорский горняк» после атаки беспилотников. Судя по видео, БДК пришлось буксировать.


Жители Новороссийска ночью сообщали о взрыве и стрельбе в районе порта. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что пострадавших и разрушений нет.

Также об отсутствии повреждений отчитались в Каспийском трубопроводном консорциуме.

«На настоящий момент сообщаем, что отгрузка нефти осуществляется в штатном режиме на пришвартованные танкера. Повреждения инфраструктуры КТК отсутствуют», — сказали в КТК.

Установлен временный запрет на движения судов в порту Новороссийска.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что «среагировали и помогли избежать последствий атаки» беспилотников экипажи кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец».

Ночью также более 10 беспилотных летательных аппаратов попытались атаковать аннексированный Россией Крым.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены десять БПЛА. Еще три беспилотника противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы», — заявили в Минобороны России.

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