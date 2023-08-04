В районе Крымского моста недалеко от населенного пункта Яковенково был слышен «мощный взрыв», после которого начался пожар. Об этом сообщил представитель оккупационных «властей» Запорожской области Владимир Рогов.
02:18 мск «Танкер получил повреждения в Керченском проливе при атаке со стороны ВСУ», — сообщает ТАСС со ссылкой на Морской спасательный подцентр Тамани. По данным информагентства, экипаж судна находится в безопасности.
02:37 мск К танкеру прибыли два буксира, сообщает ТАСС со ссылкой на Морской спасательный подцентр. «Морспасслужба занимается, прибыло уже на место два буксира. Сейчас будут разбираться — буксировать или нет, пока стоят на якоре», — сообщил собеседник агентства.
В центре добавили, что повреждено машинное отделение танкера: «Пострадало машинное отделение. Не сильно, но пострадало».
08:20 мск Танкер Sig, атакованный в районе Крымского моста, получил пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта «предположительно, в результате атаки морского дрона», сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта. С судна откачивают воду, оно остается на плаву.
Ранее в Морском спасательно-координационном центре Новороссийска сообщили, что разлива топлива с танкера нет.
10:15 мск Глава СБУ Василий Малюк прокомментировал атаки морских дронов на российские корабли: «Любой „хлопок“, происходящий на кораблях РФ или Крымском мосту, является абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к врагу. Более того — такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и полностью законны».
12:23 мск В Черном море около Севастополя найден надводный беспилотник, сообщил губернатор аннексированного города Михаил Развожаев. По его словам, беспилотник продолжает движение, и сейчас принимаются все меры по его уничтожению. В связи с этим в морской зоне ограничено движение яликов.
15:49 мск Развожаев сообщил об уничтожении надводного беспилотника.
«Надводный беспилотник уничтожен силами флота на большом отдалении от берега в Севастопольской морской зоне. Все ограничения на движение водного транспорта сняты», — он.
Группа спасателей из Новороссийска выдвинулась в район Керченского пролива, «где, как сообщил ряд Telegram-каналов, произошла атака беспилотника по танкеру», сообщает ТАСС со ссылкой на Морской спасательный подцентр Тамани.
Фото: телеграм-канал Владимира Рогова
«На Крымском мосту перекрыто движение и отключено освещение в связи с мерами безопасности из-за атаки украинских дронов. Сам мост не пострадал», — отметил Рогов.
Официальных сообщений о случившемся пока нет. Советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков подтвердил, что Крымский мост закрыт «из-за угрозы атаки».
«Коллеги, если что — подводная лодка не наша и мост не Крымский», — добавил он.
«Военкор» Юрий Котенок в своем телеграм-канале написал, что «в 30 морских милях от Керченского пролива украинским морским беспилотником был поражен российский коммерческий танкер-химовоз Sig, стоявший на якорной стоянке».
«Судно осталось на плаву. Экипаж жив, затоплено машинное отделение», — говорится в его сообщении.
Телеграм-канал BRIEF сообщает со ссылкой на источник, что коммерческий танкер был поврежден взрывом, что и вызвало детонацию, которую увидели с полуострова. По данным канала, «экипаж цел, у нескольких человек зафиксированы мелкие порезы от разбитых стекол».
Телеграм-канал «Осторожно, новости» опубликовал аудиофайл, как утверждается, с переговорами экипажа танкера Sig. В нем мужской голос говорит, что
«машинное [отделение] затоплено, сами не можем перемещаться без буксира».
«Руководство не знаем, что там будет решать. Нам надо в завод какой-то», — говорит голос на записи.
«Все танки грузовые пустые. Судно на плаву. До уровня вотерлинии вода набиралась и остановилась. Сейчас на месте работает катер „Меркурий“, который пришел на помощь танкеру», — сказано в сообщении.
Из данных сервиса Marinetraffiс следует что танкер Sig находился в Керченском проливе, отмечает The Bell. В районе 23 часов по московскому времени была зафиксирована его последняя геопозиция.
Российский провоенный телеграм-канал «Рыбарь» пишет, что «именно танкер Sig сопровождали патрульные корабли „Василий Быков“ и „Сергей Котов“ несколько дней назад в момент нападения дронов северо-восточнее пролива Босфор». Минобороны РФ сообщало, что украинские беспилотники пытались атаковать эти корабли в ночь на 1 августа. Также корвет «Сергей Котов» пытались атаковать двумя украинскими морскими дронами 25 июля, все атаки были отражены, утверждало ведомство.
По данным BBC News Украина, атаку на танкер провели СБУ и ВМС Украины в ходе совместной операции. Как сообщили источники издания, атаку организовали с помощью надводного дрона с 450 кг тротила.
В 2019 году США включили Sig в санкционные списки за поставки авиатоплива в Сирию, которые осуществлял его владелец Transpetrochart Co. Ltd. по заказу российской госкомпании «Совфрахт». Все они находятся под санкциями.
Обновлено в 10:30 мск — добавлено сообщение BBC News Украина и фотографии с танкера.