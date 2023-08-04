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02:18 мск «Танкер получил повреждения в Керченском проливе при атаке со стороны ВСУ», — сообщает ТАСС со ссылкой на Морской спасательный подцентр Тамани. По данным информагентства, экипаж судна находится в безопасности.

02:37 мск К танкеру прибыли два буксира, сообщает ТАСС со ссылкой на Морской спасательный подцентр. «Морспасслужба занимается, прибыло уже на место два буксира. Сейчас будут разбираться — буксировать или нет, пока стоят на якоре», — сообщил собеседник агентства.

В центре добавили, что повреждено машинное отделение танкера: «Пострадало машинное отделение. Не сильно, но пострадало».

08:20 мск Танкер Sig, атакованный в районе Крымского моста, получил пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта «предположительно, в результате атаки морского дрона», сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта. С судна откачивают воду, оно остается на плаву.

Ранее в Морском спасательно-координационном центре Новороссийска сообщили, что разлива топлива с танкера нет.

10:15 мск Глава СБУ Василий Малюк прокомментировал атаки морских дронов на российские корабли: «Любой „хлопок“, происходящий на кораблях РФ или Крымском мосту, является абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к врагу. Более того — такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и полностью законны».

12:23 мск В Черном море около Севастополя найден надводный беспилотник, сообщил губернатор аннексированного города Михаил Развожаев. По его словам, беспилотник продолжает движение, и сейчас принимаются все меры по его уничтожению. В связи с этим в морской зоне ограничено движение яликов.

15:49 мск Развожаев сообщил об уничтожении надводного беспилотника.

«Надводный беспилотник уничтожен силами флота на большом отдалении от берега в Севастопольской морской зоне. Все ограничения на движение водного транспорта сняты», — он.