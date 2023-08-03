Киев восьмой раз подряд атаковали беспилотниками Shahed

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что на подлете к Киеву сбили около полутора десятков иранских дронов Shahed, выпущенных российской армией.

Согласно последним данным, в столице не было жертв и разрушений. «Кстати, последняя воздушная тревога в столице продолжалась ровно три часа. Она стала 820-й для Киева с начала полномасштабного вторжения», — сказал Попко.

Ночью Вооруженные силы Украины предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников, воздушная тревога звучала в Киевской и Черниговской областях.

Трамп рассказал, что ему может грозить более 560 лет тюрьмы

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил сторонникам, что в рамках выдвинутых в его адрес обвинений ему может суммарно грозить 561 год тюремного заключения, передает The Hill.

Он написал в обращении к донорам его предвыборной кампании, что «коррумпированный Минюст США, находясь под контролем жуликоватого Джо [так Трамп называет действующего президента Джо Байдена] вновь предъявил ему обвинения.

«По имеющимся данным, мне может грозить в общей сложности 561 год тюрьмы из-за проводимой левыми силами «охоты на ведьм», — заявил Трамп.

В США подсудимых редко приговаривают к максимальным срокам заключения по всем пунктам обвинения, замечает The Hill. Сроки по разным преступлениям могут отбываться параллельно, ограничивая общее время, которое обвиняемый проводит в тюрьме.