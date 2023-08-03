Трамп во время выступления в Пенсильвании. Скрин: видео YouTube
Война в Украине идет 525 дней. Российская армия восьмой раз подряд атаковала Киев иранскими беспилотниками Shahed.
Дональд Трамп сообщил соратникам, что вместе с новым обвинением ему может грозить более 560 лет тюрьмы.
В Забайкалье четыре грузовых вагона сошли с рельсов, три вагона опрокинулись.
Спрос россиян на наличные в июле достиг почти 390 млрд рублей. Это почти в четыре раза больше, чем было в июле прошлого года.
Что произошло за ночь 3 августа — главные события в подборке «Новой газеты Европа».
Киев восьмой раз подряд атаковали беспилотниками Shahed
Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что на подлете к Киеву сбили около полутора десятков иранских дронов Shahed, выпущенных российской армией.
Согласно последним данным, в столице не было жертв и разрушений. «Кстати, последняя воздушная тревога в столице продолжалась ровно три часа. Она стала 820-й для Киева с начала полномасштабного вторжения», — сказал Попко.
Ночью Вооруженные силы Украины предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников, воздушная тревога звучала в Киевской и Черниговской областях.
Трамп рассказал, что ему может грозить более 560 лет тюрьмы
Бывший президент США Дональд Трамп сообщил сторонникам, что в рамках выдвинутых в его адрес обвинений ему может суммарно грозить 561 год тюремного заключения, передает The Hill.
Он написал в обращении к донорам его предвыборной кампании, что «коррумпированный Минюст США, находясь под контролем жуликоватого Джо [так Трамп называет действующего президента Джо Байдена] вновь предъявил ему обвинения.
«По имеющимся данным, мне может грозить в общей сложности 561 год тюрьмы из-за проводимой левыми силами «охоты на ведьм», — заявил Трамп.
В США подсудимых редко приговаривают к максимальным срокам заключения по всем пунктам обвинения, замечает The Hill. Сроки по разным преступлениям могут отбываться параллельно, ограничивая общее время, которое обвиняемый проводит в тюрьме.
Трамп. Скрин: видео YouTube
Накануне Трампу предъявили обвинения по четырем пунктам по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года. По двум пунктам 45-му президенту США грозит до пяти лет тюрьмы, еще по двум — до 20. По данным CNN, Дональда Трампа вызвали в суд в Вашингтоне 3 августа.
Это уже третье обвинение против Трампа. 28 июля экс-президенту США предъявили обвинение по делу о хранении секретных документов, а в апреле Трампа обвинили в подделке финансовых документов во время предвыборной кампании 2016 года.
В Забайкалье сошли с рельсов четыре грузовых вагона
Четыре грузовых вагона 2 августа около девяти вечера сошли с рельсов в Забайкалье на путях необщего пользования станции Голубичная, три вагона опрокинулись, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в телеграм-канале.
Сейчас проводятся восстановительные работы. «Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Задержек движения поездов не имеется», — заявили в прокуратуре.
На место происшествия выехали следователи Читинского МВД России на транспорте.
11 июня в Белгородской области с рельсов сошли 15 грузовых вагонов локомотива. Пострадавших не было. Пустой состав следовал до станции одного из предприятий, рассказывал глава региона Вячеслав Гладков. 21 мая в Забайкальском крае сошли с рельсов 11 вагонов грузового поезда, было отменено движение двух пригородных поездов и задержан поезд Владивосток — Москва.
После начала войны в Украине власти российских регионов сообщали о диверсиях на железных дорогах.
Спрос россиян на наличные в июле достиг почти 390 млрд рублей
В июле объем наличных денег в обращении в России достиг почти 390 млрд рублей, пишет РБК, ссылаясь на статистику Центробанка. Это почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (97,7 млрд рублей).
Как отмечает издание, в июне спрос на наличные был отчасти аномальным из-за разового фактора — во время мятежа ЧВК «Вагнер» россияне за один день, 23 июня, забрали из банков свыше 100 млрд рублей. Поэтому по сравнению с июнем отток денег в наличность замедлился, однако показатели июля эксперты, опрошенные РБК, называют нетипично высокими.
Экономист по России и СНГ Софья Донец связала рост спроса на наличные с фактором «отпусков в новой реальности», на которые повлияли санкции против крупных банков, сложности с денежными переводами и обслуживанием карт за рубежом, ограничения на снятие иностранной валюты. Из-за всего этого россиянам приходится снимать наличные. Также это может быть это может быть растянутое «послевкусие» мятежа Евгения Пригожина, хвост от неопределенности», говорит эксперт.
Премьер Канады Джастин Трюдо и его жена Софи объявили о разводе после 18 лет брака
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его супруга Софи Грегуар объявили, что разводятся после 18 лет брака. «После многих содержательных и трудных разговоров приняли решение расстаться», — написал Трюдо в инстаграме.
«Ради благополучия наших детей мы просим вас уважать наше и их личное пространство. Спасибо», — добавил премьер Канады.
Джастин и Софи поженились в 2005 году, у них есть трое детей.
Трюдо с женой, матерью и детьми. Скрин: инстаграм
Церемония награждения кинопремии «Ника» в 2023 году не состоится
Церемония вручения национальной кинопремии «Ника» в 2023 году не состоится, сообщил ТАСС художественный руководитель премии Юлий Гусман.
К прежнему формату планируют вернуться весной 2024 года, уточнил он.
«Уже пропущены все сроки. Мы надеемся весной следующего года вернуться к прежнему формату. Надеемся, что весной снова сможем собраться и поздравить наших коллег с этой премией», — сказал Гусман.
В 2023 году организаторы премии решили вручить статуэтки «Ники» лауреатам 2021 года, так как в 2022 году премия не проходила. По словам Гусмана, статуэтку уже вручили художественному руководителю Театра Сатиры Александру Ширвиндту.
«Ника» — российская кинопремия, которая вручается ежегодно за российские фильмы. В 2020 году кинопремия была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. В 2022 году церемонию вручения премии перенесли на 2023-й без объяснения причин.