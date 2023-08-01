Согласно распространенной точке зрения, год назад — 1 августа 2022 года — началась так называемая битва за Бахмут или «бахмутская мясорубка». «Новая-Европа» с экспертами вспоминает, как разворачивались события, и разбирается, что происходит с городом сегодня.

Штурм ради пиара До начала полномасштабного вторжения в Бахмуте (ранее Артемовск) проживали примерно 70 тысяч человек. Сегодня город представляет собой обгоревшие руины, полностью контролируемые российской армией. «Годовщина продолжающейся и на данный момент битвы за Бахмут — очень условная дата, — объясняет «Новой-Европа» израильский военный эксперт Давид Шарп. — Первые обстрелы города российская сторона начала еще в мае 2022 года. А Евгений Пригожин ведет отсчет начала штурма города с октября 2022 года, когда туда были переброшены основные силы ЧВК «Вагнер». Однако датировать начало сражения за город именно началом августа, когда россияне подошли к городу, судя по всему, наиболее правильно».

«Движение на Бахмут из-под взятого российскими войсками г. Попасная было частью плана по попытке окружения всей Краматорско-Славянской агломерации,

— рассказывает «Новой-Европа» военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. — Расположенный в 30 километрах Бахмут оказался одним из лежащих на дороге населенных пунктов. Над украинской группировкой нависали части армии РФ со стороны г. Изюм. После того как ВСУ выбили россиян из этого города, Бахмут потерял свое важное стратегическое значение. Стало ясно, что окружить украинцев не получится. Но Пригожин оказался жертвой собственного пиара. Слишком много он поставил на успешный штурм населенного пункта».

Лисичанск, после захвата российскими военными, 12 июля 2022 г. Фото: EPA-EFE/SERGEI ILNITSKY

По словам российского военного эксперта, согласившегося общаться на условиях анонимности, после взятия городов Попасная, Лисичанск и Северодонецк в начале августа 2022 года армия РФ попыталась зайти на юго-восточные окраины Бахмута. За три недели войска России смогли значительно продвинуться и фактически взять город в полуокружение. Однако с конца августа — начала сентября бои приняли позиционный характер. К середине осени войскам РФ удалось захватить ряд населенных пунктов в окрестностях Бахмута. Зимой попытки штурма продолжались. «К 19 января российские силы заняли Клещеевку, — рассказывает российский военный эксперт. — Дальше происходили очень сильные обстрелы города. В Бахмуте практически не осталось мирного населения. Россияне пытались перерезать трассу, ведущую на Часов Яр и Константиновку. В марте более половины городской застройки, особенно частный сектор, было фактически уничтожено. Перед Киевом не раз вставал вопрос вывода своих подразделений из Бахмута. Но власти Украины не спешили сдать населенный пункт, объявив его осажденной крепостью». Евгений Пригожин после окончательного взятия города рассказал, что ЧВК «Вагнер» потеряло убитыми при штурме Бахмута около 20 тысяч бойцов. Половина из них — бывшие заключенные, рекрутированные в российских колониях. Общие потери сторон подсчитать сегодня крайне сложно, ведь ни российские, ни украинские военные не озвучивают такие данные. Однако ясно, что в ВСУ при обороне города были убиты тысячи солдат. По словам Романа Свитана, к концу весны 2023 года Бахмут был полностью уничтожен российской артиллерией и авиацией. Украинцы перестали удерживать сгоревший город и 20 мая окончательно из него вышли. Евгений Пригожин заявил о полном контроле над городом, а Путин поздравил всех участников штурма, включая наемников ЧВК.

Символическое значение По словам Давида Шарпа, украинская сторона, судя по всему, ставит перед собой амбициозную задачу вернуть город. Эксперт вспоминает заявления командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, высказанные в интервью ВВС 20 июля 2023 года, о том, что все условия для отвоевания Бахмута созданы. Еще в мае, до момента, когда закончились бои в городской черте, ВСУ начали контрнаступательные операции северо-западнее и юго-западнее города. В итоге украинцам удалось нивелировать опасность окружения своих сил, находившихся в пригородах и восточнее Бахмута. Две «клешни» российских войск, расположенные южнее и севернее города, очень сильно сократились в результате этих действий. При этом Давид Шарп предполагает, что бахмутское направление может являться отвлекающим ударом, призванным оттянуть на себя российские резервы с Запорожского фронта. «Ясно, что для России Бахмут имеет огромное символическое значение, и поэтому город будут удерживать всеми возможными усилиями, — продолжает рассказ Давид Шарп.

— Для Москвы потеря этого населенного пункта была бы крайне болезненной даже не в военном, а в медийном смысле: ведь на его штурм было потрачено столько сил и средств. Российские СМИ раздували факт взятия города как крайне важный этап войны».

БТР M113 украинских сил недалеко от Бахмута, 10 апреля 2023 г. Фото: EPA-EFE/OLEG PETRASYUK

«С военной точки зрения удерживать Бахмут сегодня для россиян бессмысленно, — утверждает Роман Свитан. — Город и окрестные деревни: Андреевка, Клещеевка и другие, — простреливаются украинской артиллерией. На холмы заходят самоходные орудия и бьют по позициям противника. Сегодня ВСУ забирает у неприятеля назад высоты, находящиеся на флангах вокруг расположенного в низине Бахмута, и наступает на юг по возвышенности, которая простирается до Горловки. Ежедневно РФ несет там большие потери — уничтожается до роты россиян в сутки вместе с техникой.

Когда ВСУ прорвет вторую линию обороны на Запорожском фронте, России станет нечем затыкать дыры на фронте и придется уходить с захваченных территорий. Тогда и Бахмут будет освобожден».