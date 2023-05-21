В Забайкальском крае сошли с рельсов 11 вагонов грузового поезда. Об этом сообщает главное управление МЧС по региону.

Из-за инцидента ночью было отменено движение двух пригородных поездов и задержан поезд Владивосток — Москва.

На месте схода вагонов уже проводятся аварийно-восстановительные работы. Причины случившегося неизвестны. В результате инцидента никто не пострадал.

«По данным следствия, 21 мая 2023 года на перегоне Приисковая-Куэнга Забайкальской железной дороги произошел сход 11 вагонов грузового поезда. В результате чего произошло опрокидывание семи порожних вагонов и одного груженого соей», — говорится в сообщении следственного управление на транспорте СК России.

По факту схода вагонов было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).