Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявили обвинения по четырем пунктам по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года. По двум пунктам 45-му президенту США грозит до пяти лет тюрьмы, еще по двум — до 20-ти, пишут телеканал CNN и газета The New York Times.
Трампу предъявили обвинения в:
- сговоре с целью нарушения прав,
- сговоре с целью обмана правительства,
- препятствовании официальному расследованию,
- сговоре с целью препятствования расследованию.
По данным CNN, Дональда Трампа вызвали в суд в Вашингтоне, округ Колумбия, в четверг, 3 августа.
В обвинительном документе указывается, что Трамп, «несмотря на поражение», «был полон решимости остаться у власти» и в течение более чем двух месяцев после выборов «распространял ложь» о мошенничестве в ходе голосования, хотя знал, что это недостоверная информация.
Также в обвинительном заключении утверждается, что Трамп и его сообщники обманом заставили жителей семи штатов создать и представить сертификаты, подтверждающие, что они являются законными избирателями. Это было сделано для того, чтобы создать «фальшивую полемику» во время процедуры сертификации в этих штатах 14 декабря 2020 года.
Соучастников сговора было шесть, утверждается в обвинении. Среди них, по данным CNN, адвокат Трампа Кеннет Чесебро, трое его бывших адвокатов (Сидни Пауэлл, Джон Истман, Руди Джулиани), а также экс-чиновник Минюста Джеффри Кларк.
Представитель Трампа заявил, что новое обвинение — это «последняя коррупционная глава в продолжающейся жалкой попытке криминальной семьи Байдена и их вооруженного Министерства юстиции вмешаться в президентские выборы 2024 года».
Это уже третье обвинение против Трампа. 28 июля экс-президенту США предъявили новое обвинение по делу о хранении секретных документов. Его обвинили в попытке удалить видеозаписи с камер наблюдения в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде, где прошел обыск. В июне жюри присяжных по этому делу предъявило Трампу обвинения по 38 пунктам. По самым «тяжелым» статьям обвинения ему может грозить до 20 лет лишения свободы. Сам Трамп не признает свою вину. Также в апреле Трампа обвинили в подделке финансовых документов во время предвыборной кампании 2016 года.