Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявили обвинения по четырем пунктам по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года. По двум пунктам 45-му президенту США грозит до пяти лет тюрьмы, еще по двум — до 20-ти, пишут телеканал CNN и газета The New York Times.

Трампу предъявили обвинения в:

сговоре с целью нарушения прав,

сговоре с целью обмана правительства,

препятствовании официальному расследованию,

сговоре с целью препятствования расследованию.

По данным CNN, Дональда Трампа вызвали в суд в Вашингтоне, округ Колумбия, в четверг, 3 августа.

В обвинительном документе указывается, что Трамп, «несмотря на поражение», «был полон решимости остаться у власти» и в течение более чем двух месяцев после выборов «распространял ложь» о мошенничестве в ходе голосования, хотя знал, что это недостоверная информация.

Также в обвинительном заключении утверждается, что Трамп и его сообщники обманом заставили жителей семи штатов создать и представить сертификаты, подтверждающие, что они являются законными избирателями. Это было сделано для того, чтобы создать «фальшивую полемику» во время процедуры сертификации в этих штатах 14 декабря 2020 года.

Соучастников сговора было шесть, утверждается в обвинении. Среди них, по данным CNN, адвокат Трампа Кеннет Чесебро, трое его бывших адвокатов (Сидни Пауэлл, Джон Истман, Руди Джулиани), а также экс-чиновник Минюста Джеффри Кларк.

Представитель Трампа заявил, что новое обвинение — это «последняя коррупционная глава в продолжающейся жалкой попытке криминальной семьи Байдена и их вооруженного Министерства юстиции вмешаться в президентские выборы 2024 года».