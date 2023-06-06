Минобороны РФ впервые отчиталось об уничтожении в Украине восьми танков Leopard

Минобороны РФ отчиталось о продолжении наступления Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении 5 июня и о «больших потерях» украинских войск. Об этом говорится в вечерней сводке пресс-атташе российского министерства обороны Игоря Конашенкова.

Как говорится в сообщении ведомства, при атаках в числе прочего использовались танки немецкого производства Leopard и колесные танки АМХ-10 французского производства.

«Противник был остановлен, поставленных задач не добился. Атакующие соединения и воинские части ВСУ понесли существенный урон», — утверждают в российском оборонном ведомстве.

Там рапортовали, что общие потери украинской стороны на этом направлении составили более 1500 военнослужащих, 28 танков, из них восемь — Leopard, три колесных танка АМХ-10 и 109 боевых бронированных машин.

Как отмечает Русская служба «Би-би-си», наглядных и убедительных доказательств уничтожения или повреждения танков Leopard и другой западной бронетехники в понедельник в публичном пространстве не появлялось.