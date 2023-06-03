Зеленский заявил в интервью The Wall Street Journal о готовности ВСУ к контратаке

Вооруженные силы Украины готовы к контрнаступлению, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal.

«Я не знаю, сколько оно будет продолжаться. Честно говоря, есть несколько вариантов развития ситуации, совершенно разных. Но мы готовы», — сказал он.

По его словам, Украина хотела бы получить еще «некоторые вещи» от западных союзников, но «не может ждать месяцами».

Накануне WSJ писала, что Украина приступила к разминированию территорий на подконтрольных участках фронта для подготовки к контрнаступлению. Собеседники издания отказались раскрывать тактику и места разминирований, а также предполагаемое место начала контрнаступления. В качестве наиболее вероятного направления называется Запорожская область.