logologo
RU
EN
searchСтать другомmenuclose
НовостиПолитика

Минобороны РФ: ВСУ начали контрнаступление на Южно-Донецком направлении

Утром 4 июня ВСУ начали контрнаступление на пяти участках фронта в «ДНР» на Южно-Донецком направлении, сообщило Минобороны России.

«Целью противника являлся прорыв нашей обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта. Своих задач противник не добился, успеха не имел», — сообщили в ведомстве.

В министерстве заявили, что шести механизированным и двум танковым батальонам ВСУ не удалось прорвать оборону. По данным Минобороны, потери противника составили 250 человек личного состава, 16 танков, 21 боевая бронированная машина и три боевые машины пехоты.

Также ведомство опубликовало видео, на котором, как утверждается, видно, как российские военные уничтожают несколько украинских бронемашин, которые принимали участие в попытки наступления.

Ранее о наступлении ВСУ на Южно-Донецком направлении сообщали российские телеграм-каналы. Официально Украина пока не подтвердила наступление на этом участке фронта.

В воскресенье Министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал загадочный твит, в котором процитировал песню группы Depeche Mode «Enjoy the Silence».

«Слова совершенно не нужны, они могут только навредить», — написано в его публикации.

Также президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил в интервью The Wall Street Journal о том, что ВСУ уже готовы к контрнаступлению. По его словам, Украина хотела бы получить еще «некоторые вещи» от западных союзников, но «не может ждать месяцами».

pdfshareprint

Утром 4 июня ВСУ начали контрнаступление на пяти участках фронта в «ДНР» на Южно-Донецком направлении, сообщило Минобороны России.

«Целью противника являлся прорыв нашей обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта. Своих задач противник не добился, успеха не имел», — сообщили в ведомстве.

В министерстве заявили, что шести механизированным и двум танковым батальонам ВСУ не удалось прорвать оборону. По данным Минобороны, потери противника составили 250 человек личного состава, 16 танков, 21 боевая бронированная машина и три боевые машины пехоты.

Также ведомство опубликовало видео, на котором, как утверждается, видно, как российские военные уничтожают несколько украинских бронемашин, которые принимали участие в попытки наступления.

Ранее о наступлении ВСУ на Южно-Донецком направлении сообщали российские телеграм-каналы. Официально Украина пока не подтвердила наступление на этом участке фронта.

В воскресенье Министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал загадочный твит, в котором процитировал песню группы Depeche Mode «Enjoy the Silence».

«Слова совершенно не нужны, они могут только навредить», — написано в его публикации.

Также президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил в интервью The Wall Street Journal о том, что ВСУ уже готовы к контрнаступлению. По его словам, Украина хотела бы получить еще «некоторые вещи» от западных союзников, но «не может ждать месяцами».

pdfshareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров.

Поиск...
Стать другом
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • vpnovaya