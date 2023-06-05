Минобороны РФ: ВСУ начали контрнаступление на Южно-Донецком направлении

Утром 4 июня ВСУ начали контрнаступление на пяти участках фронта в «ДНР» на Южно-Донецком направлении, сообщило Минобороны России.
«Целью противника являлся прорыв нашей обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта. Своих задач противник не добился, успеха не имел», — сообщили в ведомстве.
В министерстве заявили, что шести механизированным и двум танковым батальонам ВСУ не удалось прорвать оборону. По данным Минобороны, потери противника составили 250 человек личного состава, 16 танков, 21 боевая бронированная машина и три боевые машины пехоты.
Также ведомство опубликовало видео, на котором, как утверждается, видно, как российские военные уничтожают несколько украинских бронемашин, которые принимали участие в попытки наступления.
Ранее о наступлении ВСУ на Южно-Донецком направлении сообщали российские телеграм-каналы. Официально Украина пока не подтвердила наступление на этом участке фронта.
В воскресенье Министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал загадочный твит, в котором процитировал песню группы Depeche Mode «Enjoy the Silence».
«Слова совершенно не нужны, они могут только навредить», — написано в его публикации.
Также президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил в интервью The Wall Street Journal о том, что ВСУ уже готовы к контрнаступлению. По его словам, Украина хотела бы получить еще «некоторые вещи» от западных союзников, но «не может ждать месяцами».
Утром 4 июня ВСУ начали контрнаступление на пяти участках фронта в «ДНР» на Южно-Донецком направлении, сообщило Минобороны России.
«Целью противника являлся прорыв нашей обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта. Своих задач противник не добился, успеха не имел», — сообщили в ведомстве.
В министерстве заявили, что шести механизированным и двум танковым батальонам ВСУ не удалось прорвать оборону. По данным Минобороны, потери противника составили 250 человек личного состава, 16 танков, 21 боевая бронированная машина и три боевые машины пехоты.
Также ведомство опубликовало видео, на котором, как утверждается, видно, как российские военные уничтожают несколько украинских бронемашин, которые принимали участие в попытки наступления.
Ранее о наступлении ВСУ на Южно-Донецком направлении сообщали российские телеграм-каналы. Официально Украина пока не подтвердила наступление на этом участке фронта.
В воскресенье Министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал загадочный твит, в котором процитировал песню группы Depeche Mode «Enjoy the Silence».
«Слова совершенно не нужны, они могут только навредить», — написано в его публикации.
Также президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил в интервью The Wall Street Journal о том, что ВСУ уже готовы к контрнаступлению. По его словам, Украина хотела бы получить еще «некоторые вещи» от западных союзников, но «не может ждать месяцами».