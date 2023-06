Первая гибридная отечественная

Резервы эти — и это секрет Полишинеля — состояли из срочников. Минобороны обещало не использовать срочников на войне и пока обещание свое держало, однако стотысячный корпус срочников рассматривался как последний ресурс в случае успешного наступления ВСУ. Ну вроде как Центробанк для терпящего банкротство коммерческого банка, lender of the last resort. И вот теперь какая-то часть резерва переброшена на Белгородчину.

Залужный снова сделал что-то из ничего.

Третьим эпизодом гибридной войны можно считать атаку дронов на Рублёвку. Вот этот эпизод как раз нес наибольшую психологическую и наименьшую военную нагрузку. Конечно, теоретически можно считать, что атаки подобных дронов отвлекают ПВО с фронта. Но тем не менее средств ПВО у России довольно много. Армия, которая вот уже несколько месяцев бросается по городам противника ракетами С-300 просто потому, что у нее их избыток, вряд ли испытывает сильный недостаток в ПВО.