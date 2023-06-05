Первая гибридная отечественная

Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ, как-то заметил в одном из своих интервью, что он изучил все труды своего соперника Валерия Герасимова, начальника Генштаба ВС РФ. Герасимов считается видным теоретиком «гибридной войны». Его ли труды изучал Залужный или больше напирал на Лиддела Гарта, крупнейшего военного теоретика XX века с его теорией «непрямых действий», но на прошлой неделе мы все увидели такой фейерверк непрямых действий от ВСУ, что аж дух захватывало. Первое «непрямое действие», самое колоссальное по последствиям и самое, как на странно, мало замеченное СМИ, касалось дезинформации о времени наступления ВСУ. В конце позапрошлой недели ВСУ стали активно делать вид, что наступление начнется вот-вот, в ночь на воскресенье или понедельник.

Валерий Залужный. Фото: скрин видео

Прекратилось всякое движение военной техники по дорогам (вывод для разведки: вся техника приехала), прекратилась разведка боем (вывод: всё разведали), все украинские командиры, бывшие в отпусках, вернулись из-за границы и выехали к войскам. Испанские военные опубликовали в твиттере трогательную сцену прощания с украинской бригадой, которую они тренировали (вывод: если бригада вернулась в Украину, значит, наступление будет сейчас, чего сидеть на заднице и выжирать всё вокруг?). Залужный опубликовал видео о том, что пришло время возвращать свое. Активно распространялись слухи, что Залужный три недели был за границей, вот вернулся и выехал к фронту (был — значит, инспектировал готовность войск, приехал на фронт — значит, принимать оперативные решения).

Обратите внимание, что это были не только слухи.

Это были именно что сами действия: офицеры действительно вернулись из отпусков, техника действительно прекратила перемещаться, разведка боем действительно унялась.

Ваша покорная слуга купилась совершенно — но, что куда важнее, похоже, купились и Пригожин, и Генштаб. Пригожин в результате рванул из Бахмута с неприличной скоростью, а российские войска принялись, не дожидаясь отхода вагнеровцев, ставить на их пути мины в ожидании вероятного наступления, отчего между теми и другими возникла масштабная перепалка, увенчавшаяся тем, что вагнеровцы взяли в плен целого российского подполковника. Еще более важную деталь отмечает военный эксперт Роман Свитан. По его словам, Генштаб РФ выдвинул на передовую тщательно накопленные резервы — отражать украинское наступление. Там, на передовой, они и попали под артиллерийский огонь ВСУ.

Это был такой мастер-класс о том, как дезинформировать противника о времени и месте наступления в эпоху цифровой военной прозрачности.

Именно эта цифровая прозрачность и была использована против противника для его дезинформации. Это будут изучать в академиях, тем более что это была не только дезинформация, но и вилка. Ведь если бы российские войска не вылезли укреплять передок, то ВСУ действительно могли бы перейти в наступление.

Вторым элементом гибридной войны был рейд РДК (Русского добровольческого корпуса) в Белгородскую область. Главной его целью был, разумеется, не пиар-эффект. Хотя, конечно, получилось, что Путин, который якобы боится нападения НАТО на Россию, почему-то при этом оставляет российскую границу совершенно беззащитной.

Главное другое. Война идет в Украине, на фронте от Харьковщины до Запорожья, а 700 километров российско-украинской границы в Белгородской и Брянской области при этом совершенно обнажены. Путин считал, что может это себе позволить, потому что американцы просили ВСУ не вести боевые действия на территории России. С помощью РДК Залужный ловко обошел это условие. «А я и не веду. Это сами россияне».

Путин снова встал перед вилкой. Или терпеть постоянные булавочные уколы на границе, на потеху всему Рунету, или опять-таки перебросить с фронта резервы для прикрытия 700 километров границы.

Резервы эти — и это секрет Полишинеля — состояли из срочников. Минобороны обещало не использовать срочников на войне и пока обещание свое держало, однако стотысячный корпус срочников рассматривался как последний ресурс в случае успешного наступления ВСУ. Ну вроде как Центробанк для терпящего банкротство коммерческого банка, lender of the last resort. И вот теперь какая-то часть резерва переброшена на Белгородчину. Залужный снова сделал что-то из ничего. Третьим эпизодом гибридной войны можно считать атаку дронов на Рублёвку. Вот этот эпизод как раз нес наибольшую психологическую и наименьшую военную нагрузку. Конечно, теоретически можно считать, что атаки подобных дронов отвлекают ПВО с фронта. Но тем не менее средств ПВО у России довольно много. Армия, которая вот уже несколько месяцев бросается по городам противника ракетами С-300 просто потому, что у нее их избыток, вряд ли испытывает сильный недостаток в ПВО.

Бен Уоллес и Алексей Резников. Фото: скрин видео

Ну и четвертое. 24 мая министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил своего коллегу, министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, за предоставленные Украине ракеты Storm Shadow и даже подарил ему открытку, на которой был изображен Су-24 со Storm Shadow под брюхом. Открытку, естественно, везде напечатали. Местность, на фоне которой летел Су-24, легко было опознать. Это были окрестности аэродрома Староконстантинов. Не прошло и четырех дней, как аэродром, разумеется, подвергся ракетному обстрелу. Как рассказывали российские СМИ, из строя было выведено аж пять летательных аппаратов. Видимо, в российском Генштабе, где очень сильно нуждались в громких победах, возликовали: ура! Мы разбомбили украинский аэродром, на котором базировались драгоценные Storm Shadow! Вот же какой дурак министр обороны Украины! На второй год войны, забыв о SIGINT и OSINT, дарит коллеге открытку с Су-24, да еще снятым с такого удивительного ракурса, чтобы непременно и пейзаж был виден! (Непросто так снять самолет, между прочим).

Тот факт, что аэродром с драгоценным уникальным оружием не был защищен ПВО (ракеты никто не сбивал), а Storm Shadow продолжили летать, как прежде, ликующих, похоже, не смутил. Что тут сказать? Во время Второй мировой тоже был такой случай: немцы строили в Голландии «аэродром» с фальшивыми деревянными самолетами. Долго строили, пока не прилетел английский самолет и не сбросил на аэродром одну-единственную и тоже деревянную бомбу. Если бы люди в российском Генштабе были умнее, им следовало бы послать в Староконстантинов деревянную ракету.