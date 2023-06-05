Нижегородца отправили в СИЗО по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Украины

ФСБ России отчиталась о задержании жителя Нижегородской области по делу о сотрудничестве со спецслужбами Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Дело возбудили по ст. 275.1 УК (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством).

Как утверждают в ФСБ, нижегородец «инициативно принял решение» о сотрудничестве на конфиденциальной основе с представителями спецслужб Украины «в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности» России. Мужчина хотел участвовать в войне на стороне Украине, заявили в ФСБ.

Нижегородца задержали еще 5 мая, суд отправил его в СИЗО.