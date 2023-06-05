Нижегородца отправили в СИЗО по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Украины

ФСБ России отчиталась о задержании жителя Нижегородской области по делу о сотрудничестве со спецслужбами Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Дело возбудили по ст. 275.1 УК (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством).
Как утверждают в ФСБ, нижегородец «инициативно принял решение» о сотрудничестве на конфиденциальной основе с представителями спецслужб Украины «в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности» России. Мужчина хотел участвовать в войне на стороне Украине, заявили в ФСБ.
Нижегородца задержали еще 5 мая, суд отправил его в СИЗО.
24 мая в Ростове-на-Дону задержали инженера-конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) по подозрению в госизмене (ст. 275 УК). По версии силовиков, подозреваемый передавал украинской стороне данные о российском ПВО и личном составе ВС РФ. Других подробностей о деле не сообщалось. Как обращала внимание «Медиазона», за последние пять лет число уголовных дел в России, рассматриваемых в закрытом режиме, увеличилось почти в два раза.
ФСБ России отчиталась о задержании жителя Нижегородской области по делу о сотрудничестве со спецслужбами Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Дело возбудили по ст. 275.1 УК (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством).
Как утверждают в ФСБ, нижегородец «инициативно принял решение» о сотрудничестве на конфиденциальной основе с представителями спецслужб Украины «в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности» России. Мужчина хотел участвовать в войне на стороне Украине, заявили в ФСБ.
Нижегородца задержали еще 5 мая, суд отправил его в СИЗО.
24 мая в Ростове-на-Дону задержали инженера-конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) по подозрению в госизмене (ст. 275 УК). По версии силовиков, подозреваемый передавал украинской стороне данные о российском ПВО и личном составе ВС РФ. Других подробностей о деле не сообщалось. Как обращала внимание «Медиазона», за последние пять лет число уголовных дел в России, рассматриваемых в закрытом режиме, увеличилось почти в два раза.