За последние пять лет число уголовных дел в России, рассматриваемых в закрытом режиме, увеличилось почти в два раза

За 2022 год из 733383 уголовных дел рассмотрение 25587 прошло в закрытом режиме. Это почти в два раза больше, чем количество дел, рассматриваемых как непубличные процессы в 2018 году, и на 57 дел больше, чем в 2021 году.

Как отмечает «Медиазона», в российском законодательстве перечислены несколько категорий дел, рассматриваемых без слушателей: дела, содержащие гостайну, дела, в которых обвиняемыми проходят несовершеннолетние младше 16 лет, а также дела о преступлениях сексуального характера. Также по закону судья может закрыть заседание для «обеспечения безопасности участников судебного разбирательства» и их близких.

«Медиазона» отмечает, что за последние несколько лет количество осужденных младше 16 лет стабильно сокращается, и в 2022 году их было всего 4101 человек. Количество дел за преступления сексуального характера не показывает значительного роста: за прошедший год их было 7603 человека. По делам о госизмене, шпионаже и разглашении гостайны за 2022-й были осуждены 100 человек. Суммарно это меньше половины от всех дел, рассматриваемых в закрытом режиме.